Gólgazdag győzelmet aratott a Lenti TE

A hét végén a 13. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2021–2022-es szezonjában.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

Szalai-Edelholz Zalalövő–Semjénháza 0-1 (0-0)

Zalalövő, 70 néző. Jv.: Varga P.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G., Gyenese, Csik, Horváth E., Bekes, Kellner, Bíró (Biczó), Radics, Cseresznyés (Németh Gy.), Horváth D. (Végh). Edző: Ostrom János.

Semjénháza: Szakmeiszter – Horváth P., Balogh P., Schuller, Körösi (Kovács P.), Csongár, Kapuvári, Pápai, Szilágyi (Dobri), Kozári, Bakos (Domján). Edző: Kovács Imre.

Az első félidő alacsony színvonalú játékot hozott, kevés helyzettel. A második játékrészben kisebb lehetőségei mindkét együttesnek akadtak, majd a hajrában élesedett a mérkőzés. A vendégcsapat előbb ígéretes helyetekben hibázott, majd a vége előtt néhány perccel Kozári 11-est rontott. A 90. percben egy beívelés után Balogh Bence kilépett a kapujából, és megfogta a labdát, amely a tumultusban a kezéből kiperdült, és a szemfüles Csongár a hálóba vágta, 0-1. Az eset után a hazai csapat nagy hévvel a kapus támadásáért kifelé szabadrúgást reklamált (kívülről nézve nem is alaptalanul), a játékvezető azonban hajthatatlan maradt, és megadta a gólt. Ha furcsa körülmények között is született meg, de a vendégek győzelme megérdemelt.

Gólszerző: Csongár. Jók: Kellner, Bekes, ill. Horváth P., Schuller, Csongár. U19: Zalalövő–Semjénháza 3-1.

Lenti TE–Zalaszentmihály 9-0 (4-0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Lenti TE: Balogh B. (Simon B.) – Bakos, Kiss K., Lovrencsics (Kondákor), Takács, Balog, Koczor (Illés), Simon P., Novák (Tuboly), Mentes, Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Zalaszentmihály: Sebestyén (Nagy D.) – Szentgyörgyvölgyi, Koczfán, Soós, Varga P., Biczó, Csilits, Szabó B. (Horváth Ma.), Ujvári, Horváth Má., Kocsis (Pásztor). Játékos-edző: Biczó Attila.

A nagy lelkesedéssel játszó hazai csapat a szimpatikusan küzdő vendégek ellen a helyzeteit jól kihasználva, szebbnél szebb gólokat szerezve, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, és otthon tartotta a három pontot.

Gólszerzők: Takács (4), Kiss K. (2), Balog (11-esből), Biharvári, Tuboly. Jók: Takács (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Soós.

Zalaszentgrót–Horváth- MÉH Kiskanizsai Sáskák 6-0 (3-0)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Bors B.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási (Lampert), Gájer, Ferenczi, Horváth B., Csik, Iberhart, Fábián (Tóth D.), Penczák (Kiglics), Horváth D. (Farkas F.). Edző: Jankovics Péter.

Kiskanizsa: Munkácsi – Jagarics, Petánovics, Piecs (Kiss G.), Kotnyek, Dolmányos, Kovács D., Kollár, Völgyi, Anger, Ötvös. Edző: László Roland.

Az utóbbi évek legjobb keretű Kiskanizsája látogatott a jó formában lévő zalaszentgróti együtteshez. Meddő mezőnyfölény jellemezte az első fél órát, a vendégek jól zártak, a hazaiaknak kellett harminc perc, hogy elérjék az üzemi hőmérsékletet, ennek köszönhetően Gájer Péter szerezte meg a vezetést. Öt perc elteltével Horváth Dávid duplázta meg a különbséget, majd a félidő vége előtt Fábián Konrád találata már a harmadik hazai gólt jelentette. A második játékrészben a szentgrótiak futószalagon gyártották a helyzeteket, és ha jobban koncentrálnak, nagyobb győzelmet is arathattak volna a búcsúi hétvégén. A Zalaszentgrót megérdemelten szerezte meg sorozatbeli nyolcadik győzelmét a sportszerű „sáskák” ellen.

Gólszerzők: Gájer, Horváth D., Fábián, Ferenczi, Kiglics, Pődör. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Zalaszentgrót–Kiskanizsa 11-2.

Kinizsi Gyenesdiás–Femat Csesztreg 1-4 (0-1)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Fehér (Szokoli), Nedelkó, Kovács D., Pálfi, Tarnóczai, Ács, Fellner, Bertók, Tóth B. (Szőcze), Sipőcz (Jeles). Edző: Kocsis Norbert.

Csesztreg: Kiss Be. – Horváth Ro., Póczak, Elek, Pál, Őri M., Őri Cs., Horváth Ri. (Fülöp), Kiss Ba. (Gergő), Pá­ter (Szekeres), Pethő. Edző: Tamás Tamás.

Kezdetben jól pótolták hiányzó, meghatározó játékosaikat a hazaiak, és támadásaikat sarokrúgásokkal fejezték be, ám helyzeteik később is kimaradtak. A vendégeknél közben Elek rúgta a labdát a kapu torkából gyertyaként a magasba. A 23. percben Pethő jobb oldali beadásból helyezett a hálóba, majd a második fél­idő első támadása végén Őri Martin növelte csapata előnyét. A 64. percben Őri Csaba a 16-osról kapásból lőtte ki a bal alsó sarkot, míg tíz perccel később Sipőcz érte el a szépítést hasonló helyzetből, 1-3. Hamarosan Őri Martin próbálkozott a gólszerzéssel, ám a büntetőterületen buktatták, a megítélt tizenegyest Kiss Balázs a kapufára rúgta. Az utolsó percben elvégzett csesztregi szöglet a rövid saroknál került a hálóba, így Fülöp jóvoltából alakult ki a megérdemelt győzelem. A vendégek folytatták jó sorozatukat, és ezzel az utolsó mérkőzésen megszakították a Gyenesdiás őszi hazai veretlenségét.

Gólszerző: Sipőcz ill., Pe­thő, Őri Martin, Őri Csaba, Fülöp. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Gyenesdiás–Csesztreg 5-2.

Magnetic Andráshida TE–Hévíz 4-2 (4-2)

Zalaegerszeg, 25 néző. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Kiss D. – Horváth B., Cséber (Kaprinai), Papp T. (Nikitscher), Doszpoth, Szabó B. (Boncz), Karvalics, Odonics (Lukács L.), Lukács B., Balogh A., Czibor. Edző: Balázs Zsolt.

Hévíz: Kiss J. – Farkas F. (Kopasz-Bódi), Filó (Lajtai), Bresztovszky, Nyári, Dominkó, Tóth I. (Damina), Kustán (Pál), Nagy D., Meidl, Karakai. Edző: Damina László.

A mérkőzés elejétől fogva támadólag léptek fel a hazaiak, több kialakított helyzet után hamar megszerezték a vezetést. A vendégek kis szerencsével 10 perc alatt a maguk javára fordították az eredményt, majd folytatta a támadófutballját az Andráshida TE, és öt perc alatt kettőt rúgva kialakult a mérkőzés végeredménye. A második félidőben nagy mezőnyfölényben játszott a hazai csapat, többször eljutott az ellenfél kapujáig, de további gólokat nem sikerült rúgni. Gólgazdag első félidő után megérdemelt az ATE-győzelem.

Gólszerzők: Odonics, Szabó B., Doszpoth, Karvalics, ill. Filó. Karakai (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Szepetnek–Technoroll Teskánd 1-8 (1-6)

Szepetnek, 50 néző. Jv.: Farsang B.

Szepetnek: Schiefer – Szabó Ba., Szabó I. Be., Déri, Baksai, Pál Mi., Pál F., Orsós R. (Büki), Nagy I. T. (Pataki), Pál Ma., Czene. Megbízott edző: Nagy Tamás.

Teskánd: Pergel D. – Nagy R., Nagy II. T., Major J., Simonfalvi, Hetesi, Molnár A. (Szekeres F.), Bailo (Szabó II. Be.), Bolla (Bedő M.), Bontó, Pergel B. Edző: Pergel Attila.

A listavezető látogatása előtt nem kimondottan kedvezett a hazaiak számára, hogy betegség miatt az elmúlt héten edzőjük, Németh István nélkül dolgoztak, a sérülések meg oly módon nehezítették a helyzetüket, hogy maródi kapusuk, Szekeres Péter helyett is csupán a sérüléssel bajlódó hálóőrt, Schiefer Pétert tudták nevezni a gólvonalra. A Teskánd Bailo Dávid révén a 9. percben tizenegyesből szerezte meg a vezetést, melyet még a szemfüles Pál Martin egalizálni is tudott. Fölényben játszottak a vendégek, s ezt a kissé bátortalan szepetnekiek mellett sakk-mattig kijátszott szituációkból elért góljaikkal nyomatékosították is a félidő derekán Bontó Marcellék. Ahogy alakult a játék menete, bizony még a két számjegyű vendégsiker lehetősége is felsejlett, s ezt még tetézte az is, hogy két sérülés miatt idő előtt voltak kénytelenek cserélni a hazaiak. A második játékrészben talán kicsit jobban koncentrálva nem nyílt ki túlzottan a Szepetnek, s mintha a Teskánd is könnyedebbre vette volna a játékot, így már „csupán” Pergel Bence duplázott – így összesen három gólig jutott ő is –, s ezzel a Teskánd biztosan gyűjtötte be a győzelemért járó három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Pál Ma., ill. Bontó (3), Pergel B. (3), Bailo (2, egyet 11-esből). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Flexibil-Top Zalakomár–Csács-NSE 7-0 (3-0)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalakomár: Gerencsér – Madarász Sz., Csalló, Szőke, Takács D. (Kuti), Madarász Z. (Horváth J.), Földesi, Nagy M. (Takács Cs.), Horváth T., Mészáros (Mutter), Tinó. Edző: Mutter Attila.

Csács-NSE: Kovács Sz. – Horváth L., Kránicz, Hrotkó, Török, Kovács M., Richter, Leposa, Deák, Horváth Sz., Magyar. Edző: Safet Jahic.

A mérkőzést görcsösen kezdte a hazai csapat, rengeteg helyzetet kialakított, de a befejezésbe hiba csúszott. Fél óra elteltével sikerült megszerezniük a komáriaknak az első gólt, ami után átszakadt a gát, és két további találatot szerezve kényelmes előnnyel vonulhattak a szünetre. A második félidei cserék lendíteni tudtak a hazaiak játékán, ami a további gólok számában meg is mutatkozott, így a Zalakomár magabiztos győzelmet aratott a sportszerű Csács-NSE ellen.

Gólszerzők: Tinó, Horváth T., Földesi, Takács D., Szőke, Kuti, Gerencsér (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Kovács Sz. U19: Zalakomár–Csács-NSE 4-1.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kosár Lajos (Lenti), Kühne László (Szepetnek), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA