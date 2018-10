Gólgazda meccsen kanizsai győzelem a futsal NB II-ben

A kissé döcögősebb első félidei játéka után a másodikban már biztosan fordította a maga javára az állást a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese a 5 Stars-Érdi VSE ellen.

Nagykanizsai Futsal Club – 5 Stars-Érdi VSE 7-3 (2-2)

Nagykanizsa: Szőke R. – Horváth E., Nagy T., Szakmeiszter J., László D. Csere: Szalai D., Losonczi, Koronczai P., Kollár, Schuller, Budai L. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Szakmeiszter J. (7., 21.), Horváth E. (9., 30.), Kollár (32., 33.), Budai L. (39.), illetve Varga L. (10., 29.), Garamszegi (19.) A mérkőzésen egy futballberkekben régi ismerős is feltűnt érdi oldalon, hiszen az a Kajdy György is a vendégek oldalán bukkant fel, aki a Nagykanizsai Olajbányász játékosa volt az 1994/95-ös NB I-es labdarúgó idényben. A Pest megyeieknél pedig a fia, Kajdy Tamás állt a gólvonalon, unokaöccse, Kajdy Zekő pedig a kanizsai kaput rohamozhatta. Ezzel a sztorizgatás már eleve adott volt a mérkőzés kapcsán, az első játékrész pedig kiegyenlített küzdelmet hozott. A hazaiak ugyan elléptek 2-0-ra is, de az Érdi VSE a félidőig egyenlített. Hiába egy alsó régióhoz tartozó együttes volt a dél-zalaiak ellenfele, 3-3-ig voltak nehézségei a házigazdáknak, onnantól viszont Szakmeiszter Jánosék begyújtották a rakétákat, mondhatni érvényesítették a papírformát és hozták a számukra fontos meccset.

meccset. Az NFC jelenleg a tabellán a nyolcadik és a következő fordulóban ahhoz a Maglódi TChez látogat, mellyel az osztályozón már találkoztak. Jövő hétfőn azonban a helyszín változik, hiszen a maglódiak nem Gyömrőn, hanem az üllői sportcsarnokban fogadják a nagykanizsaiakat, méghozzá 21 órától.

Bagó Gábor: „Az első félidőben kapkodva és pontatlanul játszottunk, ennek ellenére sok helyzetet alakítottunk ki, melyeket rendre el is rontottunk. A második félidőben már jobb koncentrációt tapasztaltam a játékosok részéről, ami meghozta a sikert is.”