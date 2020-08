Gól nélküli első félidő után nyert a Gyenesdiás együttese Kiskanizsán a hét végén

A hét végén a 2. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban. Magabiztos győzelemmel rajtolt a Semjénháza és a Szepetnek, míg négy csapat – az Andráshida SC, az Andráshida TE, a Csács-NSE és a Zalaszentgrót – második sikerét is megszerezte.

Tarr Andráshida SC–Femat Csesztreg 5-0 (3-0)

Andráshida, 125 néző. Jv: Lakics P.

Andráshida SC: Czirjék – Hegedűs (Cséber), Fábián, Kalamár, Balla (Horváth E.), Csongár, Temlén (Bekes), Szabó M., Bakó, Tóth, Szinay (Kovács). Edző: Dobos Sándor.

Csesztreg: Pethő Jó. – Kiss M. (Horváth R.), Pál, Nagy R., Nagy N., Kiss Bá., Magai, Őr (Takács), Nagy B., Elek, Pethő Já. (Szekeres). Edző: Őr József.

A hazaiaknak sikerült az első perctől irányítani a mérkőzést, és tíz perc elteltével már kétgólos előnyt szereztek. Nehezen szövögette támadásait a Csesztreg, míg az Andráshida játékosai felszabadultan játszottak. A 29. percben Tóth László remek szabadrúgásával már háromgólosra nőtt a hazai előny. A fordulás után úgy tűnt, összekapják magukat a vendégek, de szinte semmi veszélyt nem jelentettek Czírjék kapujára. A találkozó utolsó 20 percében Tóth még kétszer beköszönt, így alakult ki a végeredmény. Az Andráshida megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Tóth L. (4), Szinay.

Jók: Tóth L. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Letenye–Szepetnek 0-5

(0-3)

Letenye, 200 néző. Jv.: Bors B.

Letenye: Kovács Sz. – Németh P., Balassa, Matyók (Kanizsai), Bilák (Kovács I.), Móricz, Szilágyi, Őri M. (Karsai), Bogdán (Stropka), Öri Cs., Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Szepetnek: Szőke – Szabó Á., Völgyi (Hantos), Kotnyek, Takács, Szabó B. (Pataki), Novák (Pati), Nagy T., Kollár (Horváth M.), Kobra, Schuller. Edző: Domján László.

Az újonc védelmi megingásait könyörtelenül kihasználták a rutinos vendégek, és gyorsan kétgólos előnyre tettek szert. Fél óra elteltével a hazaiaknak perceken belül két ziccere is adódott, amikből egyenlíthettek volna, de Bilák és Matyók is hibázott, nem így a kilépő Kobra a másik oldalon. A szünetet követően a letenyeiek továbbra is kishitűen játszottak, míg a másik oldalon Kobra harcos labdaszerzésből megszerezte harmadik gólját is, és a szepetnekiek sorra alakították ki a helyzeteket. Közben egy hazai felső léc és újabb kihagyott Matyók gólhelyzet jelentett eseményt. A végeredményt Nagy állította be. Az utolsó percben a vendéglátók büntetőből szépíthettek volna, de az is kimaradt. A Letenye játékából ezúttal hiányzott az elszántság, és a nagyon gyenge helyzetkihasználásuk miatt lett súlyos vereség a vége az amúgy is képzettebb és jobb játékerőt képviselő vendégek ellen.

Gólszerzők: Kobra (3), Nagy T., Takács.

Jók: senki, ill. Kobra, Takács, Nagy T., Schuller.

U19: Letenye–Szepetnek 1-3.

Flexibil-Top Zalakomár–Csács-NSE 0-1 (0-0)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Varga P.

Zalakomár: Gerencsér – Végh, Takács, Csalló, Szőke (Kuti R.), Horváth J. (Horváth I.), Madarász Z. (Senkó), Bagó, Nagy A., Mészáros (Kuti I.), Madarász Sz. Edző: Nagy Attila István.

Csács-NSE: Jahic – Éder, Tóth G., Varga M. (Németh A.), Pajor, Péntek, Giber, Karakai (Meidl), Simonfalvi, Horváth T., Bogyó (Vizsy). Edző: Lepár Attila.

Küzdelmes mérkőzésen a jobb erőkből álló vendégcsapatnál volt többet a labda, míg a hazaiak kontrákra rendezkedtek be. A kevés helyzetet hozó mérkőzésen a csácsiak megszenvedtek a három bajnoki pontért.

Gólszerző: Németh A.

Jók: Madarász Sz., Szőke, ill. az egész csapat.

U19: Zalakomár–Csács-NSE 3-3.

Lenti TE–Magnetic Andráshida TE 1-2 (0-1)

Lenti, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti TE: Balogh B. – Tuboly (Novák), Sárkány, Balog, Kiss K. (Horváth Sz.), Lovrencsics, Takács, SzabóP. (Simon P.), Soós (Markotán), Orbán, Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Andráshida TE: Osbáth – Nagy D., Horváth L. (Bognár), Doszpoth (Horváth D.), Mavolo, Lukács, Jóna (Szabó B.), Németh R., Odonics, Czibor, Tóth B. Edző: Bencze Péter.

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt mindkét csapat részéről. A 40. percben egy egyéni hibát Odonics használt ki, amivel egygólos előnnyel vonultak a szünetre a vendégek. A második félidőben a hazai csapat több helyzetet kidolgozva megérdemelten szerezte meg az egyenlítő gólt Markotán révén. Majd a 85. perben egy megítélt büntetőből Szabó Bence beállította a győzelmet érő végeredményt a vendégcsapatnak. A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Gólszerzők: Markotán, ill. Odonics, Szabó B. (11-esből).

Jók: Sárkány, Takács, Lovrencsics, ill. Németh R., Czibor, Odonics.

U19: Lenti TE–Andráshida TE 0-5.

Zalaszentgrót–Hévíz 7-1 (5-0)

Zalaszentgrót, 350 néző. Jv.: Takács G.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Penczák, Horváth D. (Liegler), Tóth D. (Székács), Horváth E., Karvalics (Ferenczi), Gájer P., Kiglics, Horváth B. (Farkas K.), Csik. Edző: Jankovics Péter.

Hévíz: Gujgiczer – Szindekovics, Tóth I., Sebestyén M. (Szabó G.), Lajtai (Bödő), Bognár, Kopasz-Bódi, Damina (Nagy P.), Nagy M. (Soós), Thompson Rubin, Sebestyén Zs. Edző: Damina László.

Ahogy várható volt, a hazaiak léptek fel támadólag, a hévíziek a védekezésre helyezték a fő hangsúlyt. A kérdés csak az volt, mikor esik az első hazai gól. A 20. percben Gájer Péter révén indult meg a gólgyártás, majd a nagy kedvvel játszó Horváth Elemér percei következtek, ő kétszer is mattolta a vendégkapust. A 38. percben Kiglics Adrián szerezte a hazaiak negyedik gólját, majd a félidő vége előtt Karvalics Barnabás 11-esből volt eredményes. A második játékrészben a zalaszentgrótiak továbbra is ostromolták a vendégek kapuját, de vagy az utolsó passzok nem sikerültek vagy a gólszerzési lehetőségek maradtak ki. A második félidő 80. percében szépített a hévízi csapat, amire Gájer Péter azonnal válaszolt. A hetedik hazai gólt Ferenczi Dávid 11-esből szerezte.

Gólszerzők: Gájer P. (2), Horváth E. (2), Kiglics, Karvalics (11-esből), Ferenczi (11-esből), ill. Bödő.

Jók: Horváth E. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.

Semjénháza–Szalai-Edelholz Zalalövő 4-1 (3-0)

Semjénháza, 200 néző. Jv.: Farsang B.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Balogh, Kapuvári, Horváth P., Pál F. (Szollár), Orbán, Domján, Pál M. (Horváth M.), Kőrösi, Orsós (Dömötör), Szakmeiszter J. (Pápai). Edző: Kovács Imre.

Zalalövő: Balogh B. – Kellner, Horváth, Csik, Cseresnyés, Tóth (Végh), Gyenese, Illés (Darabos), Zsoldos, Németh, Sipos. Edző: Ostrom János.

Sportszerű mérkőzésen a hazai csapat nagyszerű napot fogott ki, és gyakorlatilag fél óra játék után eldöntötte a találkozót a sportszerűen küzdő vendégek ellen. Remek bemutatkozás volt ez a Semjénháza új vezetőedzőjének, a hazaiak remélik, hogy még sok örömet szerez a csapat a szurkolóknak.

Gólszerzők: Kőrösi (2), Szakmeiszter J., Pál M. (11-esből), ill. Cseresnyés.

Jók: Kapuvári, Pál M., Szakmeiszter J., Kőrösi, ill. Cseresnyés, Csik.

U19: Semjénháza–Zalalövő 4-6.

Horváth MÉH Kiskanizsai Sáskás–Kinizsi Gyenesdiás 1-5 (0-0)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Fábián (Sebestyén), Piecs, Dolmányos, László (Abay Nemes), Kovács D. (Mutter), Proszenyák (Horváth M.), Melicz, Anger, Ötvös, Póka B. Edző: Mutter Attila.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Szi-Péter (Czimondor), Hegyi, Fellner, Pálfi, Nedelkó, Tarnóczai, Nagy B., Tóth B. (Bertók), Balogh G. Edző: Kocsis Norbert.

Nagy iramban kezdtek a csapatok, a hazaiak végig partiban voltak a vendégekkel, sőt, az első játékrészben valamivel aktívabb, jobb játékot is produkáltak, mint a gyenesdiásiak, de gólt nem sikerült szerezniük, így maradt a 0-0 a félidőben. Fordulás után a vendégek rajtoltak jobban, rövid idő alatt kétgólos előnyre tettek szert. A kiskanizsaiak továbbra is nagy

elánnal harcoltak, támadásban voltak, és a félidő közepe táján szépítettek. Nagy nyomást gyakoroltak a vendégekre a hazaiak az egyenlítés érdekében, majd gyors kontrák eredményeként a Gyenesdiás ismét betalált, és négy percen belül tovább növelték előnyüket, így ­megérdemelt vendéggyőzelem született, bár a végeredmény kissé túlzottnak mondható.

Gólszerzők: Sebestyén, ill. Fellner (3), Nagy B. (2).

Jók: Kovács D., Piecs, ill. Fellner, Pálfi, Nagy B.

U19: Kiskanizsa–Gyenesdiás 5-2.

Tudósítottak



Dömők József (Letenye), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kárpáti István (Semjénháza), Kosár Lajos (Lenti TE), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).