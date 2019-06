Gól nélkül nem megy, a Hévíz elbukta az NB III-as osztályozót

Szombaton Balatonlellén lépett pályára a labdarúgó NB III-ba kerülésért rendezett osztályozó visszavágóján a Hévíz csapata. A mérkőzésen nem született gól, ami azt jelentette, hogy a Balatonlelle idegenben lőtt találatának köszönhetően feljutott az NB III-ba, a Hévíz pedig marad a megyei első osztályban.

Balatonlelle-Hévíz SK 0-0

Balatonlelle, 900 néző. Jv.: Kovács J. (Mohos, Rózsa).

Balatonlelle: Czebei – Neubauer, Hegedűs, Kiss (Sallai, 76.), Balogh B. – Kovács D., Pap (Benke, 64.) – Fila (Graszl, 85.), Bohata, Laczkó – Pallósi. Vezetőedző: Bőzsöny János.

Hévíz: Jánosa – Pajor, Giber, Szi-Péter J., Nedelkó – Baráth – Vass (Tóth G., 73), Varga M., Horváth M. (Szi-Péter Zs., 68.), Horváth D. – Török. Vezetőedző: Damina László.

Gólszerzők:

Sárga lap: Pap (53.), Fila (59.), ill. Szi-Péter J. (44.), Tóth G. (89.).

Ahogy egy hete Hévízen, úgy szombaton Balatonlellén is szépen megteltek a lelátók. A tét nem volt kicsi, hiszen az első meccs 1-1-es eredménye után a szombati találkozón már dönteni kellett a feljutásról. Sokan érkeztek Hévízről, Damina László, a zalai bajnok vezetőedzője pedig kissé átvariálta csapatát a visszavágóra. Ám csak annyiban, hogy egyes posztokon mások szerepeltek a korábbihoz képest. A hazaiakon látszott, hogy gyorsan szeretnék megszerezni az első gólt, így a 4. percben Laczkó lövését Jánosának kellett lábbal védenie. A Hévíz főleg pontrúgásokból próbált veszélyeztetni, aztán a 11. percben Balogh lövését újra Jánosának kellett bravúrral hárítania. A Hévíz szervezetten futballozott, és a 16. percben Horváth Márió lövésébe az utolsó pillanatban léptek bele, így a labda szögletre pattant. A mezőnyben nem volt különbség a csapatok között, egy idő után pedig a Hévíz kezdte többet birtokolni a labdát, majd fölénybe is került. Ami hiányzott, az a valamivel pontosabb játék, főleg a támadó harmadban. Az egyre jobban kitámadó zalaiakat a 42. percben majdnem meglepte a Balatonlelle, ugyanis gyors ellenakció végén Pallósi 10 méteres lövése akadt el egy lábban. A félidő utolsó pillanatában pedig egy bal oldali szöglet végén Horváth Dániel 4 méterről fejelt, de a földről felpattanó labda a felső lécről vágódott ki. Küzdelmes első félidőt láthattunk, és ahogy várni lehetett, nagy taktikai csata zajlott a pályán.

A második félidőre kissé enyhült a hőség, ám még így is nagyon meleg volt. A Balatonlelle megint jobban kezdte a félidőt, a Hévíznek védekeznie kellett, ám tartott mindez csupán tíz percig. Ezt követően a zalaiak újra elkezdték birtokolni a labdát, de helyzetek egyik oldalon sem adódtak. Az idő fogyott, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy egy gól akár mindent eldönthet. A 76. percben hévízi ziccer maradt ki, amikor a csereként beállt Tóth Gergő kapott labdát, amivel egyedül lépett ki, de a kiinduló kapus mellett 16 méterről a kapu mellé lőtt. Ez meccslabda is lehetett volna. Az idő fogyott, az izgalmak fokozódtak. A Hévíz hiába próbálkozott, támadójátéka üresnek bizonyult, s nem tudott betalálni. Az idegenben lőtt balatonlellei találat pedig azt jelentette, hogy a Balatonlelle jut fel az NB III-ba, a Hévíz pedig az ősztől is a megyei első osztályban szerepelhet.

Bőzsöny János: “A fegyelmezett játékot emelném ki egy olyan együttes ellen, mint a Hévíz. Mindkét csapat megérdemelte volna a feljutást, ez most nekünk sikerült.

Damina László: Kihagytuk a százszázalékos ziccert, ami mindent eldönthetett volna. Szerintem csapatként jobban teljesítettünk, mint az ellenfél, de nem tudtunk betalálni.”