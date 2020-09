Gergényi Bence a Diósgyőr ellen is jól teljesített

Gergényi Bence szerint fontos volt, hogy jól kezdték a mérkőzést, s ha ő mondja… A ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata szombaton már a 8. percben megszerezte a vezetést a DVTK ellen, végül 3-1-re nyertek az egerszegiek, és persze, hogy az első találatnál a kék-fehérek védője adta a gólpasszt.

Ugyanígy Gergényi Bence két héttel korábban is remekül készített elő az első találatuknál, amikor az MTK otthonában győzött 3-0-ra Boér Gábor együttese. A ZTE FC 22 éves védője remekül játszott szombaton is.

– A korai vezetés után kissé átadtuk a területet, de jókor jött a második találatunk, igaz, a szünet előtt kár volt kapni azt a gólt – jegyezte meg Gergényi Bence, aki arról is beszélt, hogy a csapat támadó felfogású futballjából adódóan neki is többször kell csatlakoznia az előrejátékhoz. – A második félidőre már úgy mentünk ki, és olyan magabiztossággal játszottunk, hogy csak idő kérdése volt, mikor lesz meg a harmadik találat. Az edzőnk kifejezetten szereti a támadófutballt, és a csapatnak is ez fekszik jobban, így a két szélső védőnek sokszor kell csatlakoznia a támadásokhoz.

A 22 éves bal oldali védő tavaly még kevesebbet játszott, aztán januárban kölcsönadták Lendvára, amit nem bánt meg. Bár a szlovén futball is leállt tavasszal, mégis Gergényi úgy érzi, megérte „kirándulni” a szomszédba.

– Tavaly ősszel hat meccsen játszottam a ZTE FC-ben, aztán kölcsönadtak, de hasznos volt számomra a szlovén második vonalban eltöltött pár hónap – tért rá erre, amikor erről is kérdeztük. – Igaz, hogy nem voltak ott sem meccsek, de edzőmérkőzéseket játszottunk. Aztán kupaelődöntőt vívtunk, majd a szlovén kupa fináléjába jutottunk. Ez óriási élményt jelentett, és nem bántam meg, hogy Lendván töltöttem azt az időszakot, ugyanis játékban tudtam maradni.

Gergényi Bence pedig most már készülhet a vasárnapi (15.00), Honvéd elleni hazai találkozóra, ami számára különleges lesz, hiszen a kispestiek neveltje, onnan igazolt a ZTE FC-hez. Azt mondta, az MTK és a Diósgyőr legyőzése után úgy lenne az igazi, ha most vasárnap is begyűjtenék a három pontot hazai pályán.

Ám ne feledkezzünk meg a ZTE FC szombati legjobbjáról, Könyves Norbertről sem. Az első gólt ő lőtte, majd kiharcolt egy tizenegyest, amit értékesített. A támadó végig lendületesen futballozott, de a ZTE FC is. A mérkőzés után megkérdeztük Boér Gábor vezetőedzőt, hogy mikor érezte úgy, hogy megvan ez a meccs.

– A kilencvenedik perc után, ugyanis hiába volt meg a harmadik találatunk, a pontrúgásoknál, amelyeket a DVTK nagyon veszélyesen alkalmaz, voltak hibáink. Nyomás persze nem volt rajtunk, de figyelni kellett – válaszolta Boér Gábor.

Kapcsolódó cikkeink