Gera Zoltán stábjába került Gáspár László

Gáspár László crossfitversenyzőként és erőnléti edzőként is szintet lépett. Párizsban, az egyik legrangosabb viadalon szerepelt eredményesen, idehaza pedig tagja lett Gera Zoltán stábjának, a magyar U21-es labdarúgó-válogatottnál.

Gáspár Lászlót nem kell bemutatni a zalai sporttársadalomnak. Erőnléti edzőként tagja volt a ZTE FC és a Zalakerámia-ZTE KK bajnokcsapatának is, utóbbi klubnál most is dolgozik, de megfordult a ZTE NKK női alakulatánál is. Mindemellett személyi edző és 52 évesen, nem meglepő módon aktív sportoló is. A crossfit képviselőjeként örömmel számolhatott be róla, hogy részese lehetett a közelmúltban a párizsi Crossfit French Throwdown eseményének.

Elöljáróban elmondta, hogy a párizsi viadal a világbajnokság és a dubaji meghívásos verseny után a legrangosabb mezőnyt vonultatja fel, nem csoda, hogy komoly kvalifikáción át vezet odáig az út. Gáspár Lászlónak természetesen nem okozott gondot biztosítani a helyét, de azért érzékeltette: nem volt éppen könnyű bekerülni a mezőnybe.

– Több, mint ötszáz crossfit versenyző jelentkezett Párizsba, csak az én kategóriámban, a masters 50 pluszban hetvenöten kezdtük a kvalifikációt – említette Gáspár László, amikor az XXL Fitness Clubban leültünk beszélgetni. – Tízen utazhattunk végül a francia fővárosba, ahol a kategóriámban a 4. helyezést szereztem meg. A hat feladatból kettőben az élen végeztem, ami nagyon jó eredménynek számít. Úgy meg pláne, hogy korábban Magyarországról – tudomásom szerint – csak egy női versenyző és egy férfi csapat tudott kijutni a párizsi viadalra.

És hogy mit jelent ez az eredmény a világbajnoki kvalifikáció szempontjából?

– Öt éve crossfitezek, és ez a mostani a legnagyobb eredményem. Az amerikai vb-re viszont nagyon komolyan rostálják a mezőnyt, a kategóriámban akkor lesz nagyobb esélyem bekerülni a tíz induló közé, amikor elérem az 55 éves kort, hiszen abban a korosztályban már kisebbek a súlyok. Addig is a célom, hogy Európában évente eljussak két nagyobb szabású viadalra.

Itt pedig térjünk át a magyar U21-es labdarúgó-válogatottra, ahol Gáspár László erőnléti edzőként tagja lett Gera Zoltán szövetségi kapitány stábjának. A csapat egyből Európa-bajnoki döntőre készülhet, hiszen az Eb-t 2021-ben Magyarország és Szlovénia közösen rendezi meg. Adódik a kérdés tehát: hogyan lehet bekerülni Egerszegről a stábba?

– Korábban, amikor az egerszegi ifj. Mihalecz István lett az U15-ös válogatott szakvezetője, engem kért fel erőnléti edzőnek – válaszolta Gáspár László. – Bernd Storck érkeztével mi távoztunk, Róth Antal utánpótlásért felelős sportigazgató viszont maradt az MLSZ-nél és most felhívott, hogy lenne-e kedvem részt venni az U21-es csapat munkájában. Sok gondolkodás nem volt részemről, de talán nem kell különösebben magyarázni, miért. Gera Zoltánnal nem sokkal később találkoztam, aztán a teljes stábbal is, és átbeszéltünk mindent. Az első találkozónk hétfőn lesz a csapattal, az Európa-bajnokságig általában tíznapos edzőtáborok lesznek, főleg a bajnokság szüneteiben. És persze a mérkőzések. Az idén Dánia, Norvégia, Horvátország, Írország és Ausztria lesz az ellenfél, amik nem tétmeccsek, hiszen válogatottunk automatikus indulója lesz az Eb-döntőnek. Az igazi nagy feladat majd az Eb előtti felkészülés lesz, de az még odébb van.

Megkérdeztük Gáspár Lászlót arról is, hogy mekkora kihívás számára ez a feladat.

– Az eddigi legnagyobb lehetőségem talán ez, annak ellenére is, hogy nagyon sok szép feladatban volt már részem, gondolok itt a zalai csapatoknál eltöltött évekre is. Ám egy nemzeti válogatottal Európa-bajnokságra készülni és aztán ott képviselni a magyar színeket, ez alighanem mindenki számára megtisztelő lenne. Nekem is az – mondta Gáspár László.