Garba góljaival a Debrecen vitte el a három pontot

Szombaton a labdarúgó NB I 14. fordulójában a ZTE FC a Debrecent látta vendégül és mindkét csapat számára létfontosságúnak tűnt, hogy megszerezze a három pontot, amit a Debrecen vitt el, megérdemelten.

ZTE FC – Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 2119 néző. Jv.: Erdős (Vígh-Tarsonyi, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén -Bolla, Bobál D. Devecseri, Bedi – Radó, Kocsis (Grumic, 73.), Mitrovic, Stieber – Ikoba (Babati, 58.), Bobál G. Vezetőedző: dr. Dobos Barnabás.

DVSC: Kosicky – Bényei, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Kusnyir, Haris, Tőzsér – Szécsi (Adeniji, 64.), Garba (Trujic, 81.), Varga K. (Bódi, 74.). Vezetőedző: Herczeg András.

Gólszerző: Garba (10., 77.),

Sárga lap: Bolla (88.), Bobál D. (90.), illetve Pávkovics (27). Garba (41.).

Zoran Lesjak neve most sem szerepelt a ZTE FC benevezett labdarúgói között, így a védelem oszlopos tagja nélkül készülődött a DVSC ellen az egerszegi csapat. A vendégek négy ponttal előzték meg a forduló előtt a ZTZE együttesét, így nekik sem volt mindegy az eredmény… A 3. percben gyors egerszegi támadás futott a pályán, Ikoba fejjel továbbított Stieber elé, aki kissé jobbról lőtt, Kosicky védett. A kipattanót Radó lőtte kapura, de Pávkovics testéről szögletre pattant. A 10. percben pedig már vezetett a DVSC. Varga Kevin a saját térfelén szerzett labdát. indította Garbát, aki lefutotta a védőket és 16 méterről higgadtan, laposan helyezett a jobb alsó sarokba, 0-1. A ZTE FC gyorsan próbált javítani, de a 12. percben Bobál hazaadása csaknem meglepte Demjént, akinek a jobb alsó sarok elől kellett szögletre mentenie… Ettől függetlenül a ZTE támadott, viszont a Debrecen ellentámadásai gyorsak és veszélyek voltak. A DVSC gyakorlatilag berendezkedett a kontrákra, átadta a területet a ZTE csapatának, amely támadott, ugyanakkor a vendégek a saját térfelükön agresszíven visszatámadtak és ezekből próbáltak labdát szerezni és megindulni. A 23. percben Radó és Stieber játszott össze, utóbbi az ötösről emelni próbált, de fölé ment a labda… Nem volt nyugodt az oldalvonal mellett Herczeg András, a vendégek mestere, hiszen az egerszegiek folyamatosan támadták a kaput, de csak szögletekig jutottak ( a 32. perben 6:1 volt a sarokrúgások aránya a ZTE javára). A 42. percben Szatmári fejelt centikkel a bal sarok mellé, de a saját kapujánál… A ZTE együttese az első félidőt csaknem végigtámadta, ugyanakkor azzal nem tudott mit kezdeni, hogy a debreceniek nagyon gyorsan visszazártak. Helyzetek így is adódtak, de ezekből a házigazda nem tudott egyet sem kihasználni.

A ZTE FC számára a folytatásban nagyon fontosnak tűnt, hogy minél előbb betaláljon, ezáltal ugyanis a Debrecen talán nyíltabban játszana, ám ez csak egy elképzelésnek volt a szünetben. Egyik oldalon sem történt csere és a játék is változatlan maradt. A ZTE nem tudott mit kezdeni a debreceniek harcmodorával, akik továbbra sem nyíltak ki, csak akkor, ha egy gyors visszatámadásra nyílt lehetőségük. Éppenséggel a ZTE-nek kellett volna felgyorsítani a saját játékát, hiszen enélkül a vendégek mindenre időben tudtak reagálni. Az 58. percben Ikobát váltotta Babati, a közönség reakciójából azt lehetett leszűrni, hogy nem tetszett nekik ez a csere. Nem Babati érkezésével , inkább az amerikai fiú lehozatalával nem érthettek egyet. A vendégeknél kényszerű csere következett, hiszen Bobál D. és Szécsi ütközése után a debreceni fiú combja sérült meg, akit Adeniji váltott. Eltelt újabb tíz perc és a ZTE nem tudott ritmust váltani, pedig a DVSC sem csinált semmi különöset, csak játszotta azt, ami neki a legegyszerűbbnek tűnt és célravezetőnek. Újabb cserével próbálkozott a házigazda, amely nem játszott jól ezen a napon. Ötlettelen volt a futballja és hiányzott belőle a lendület. A másik oldalon Herczeg András is váltott, Bódit küldte a pályára, aki mindjárt egy kontrát indított, amiből hosszú idő után újabb DVSC-szöglet következhetett. A 77. percben pedig jött az újabb gól. A ZTE nem tudta megszerezni a labdát, ami végül Garbához került, aki kissé balról 14 méterről úgy lőtte ki a bal alsó sarkot, hogy a labda Devecseri lábai között is elsuhant, 0-2. A 81. percben nagy hazai lehetőség maradt ki, amikor Bobál fejelt vissza egy labdát, Bedi 10 méterről kapásból lőtt, de Kosicky óriási bravúrral szögletre mentett. A ZTE ment a szépítésért, a 86. percben Bobál G. lőtt jó helyzetből fölé, majd a 91. percben az ő lövését védte Kosicky, az ismétlésből pedig Stieber találta el a kapufát. Szombaton ez sem ment be…

A ZTE FC nagyon készült erre a találkozóra, hogy végre hazai pályán újra győzelmet ünnepeljen, ám a játéka nem volt ehhez elég hatékony, a korábban mutatott biztató futballjától is elmaradt. A Debrecen (pontosabban Garba) lőtt két gólt és számára ez pontosan elég volt ahhoz, hogy győzelemmel távozzon Zalaegerszegről.