Gála-sikerek születtek Szigetszentmiklóson

A Gála Társastáncklub Egyesület szép eredményeket ért el a Szigetszentmiklóson megrendezett táncsport magyar bajnokságon.

Az egerszegiek junior formációs csapatai (a képen) kivétel nélkül kategóriájuk győztesei lettek. Így a „Dream – Telephone” (társasági táncok), az „All Ladies – All of me” (lányformáció), a „Future Standard – Cigánytánc” (B-liga standard) és a „Future – Spirit of the Hawk” (A-liga latin mix) koreográfiával. A Gála TE felnőttjei 2. helyezést értek el Latin mix A-ligában a Like That című koreográfiával. A felnőtt „A” csapat érdemelte ki a 2017-es eredményei alapján a Magyar Kupát.