Gaál Miklós nagyon szeretné a horvátokat látni a döntőben

A ZTE FC erőnléti edzője, Gaál Miklós az orosz futball igazi szakértőjének számít idehaza, hiszen nem sok honfitársunk játszott az ottani ligában. Gaál Miklós 2007 és 2012 között az élvonalbeli Amkar Perm és a Nyizsnij Novgorod együtteseiben játszott, s hogy még aktuálisabb legyen a megkeresése: csaknem egy szezont eltöltött a horvát Hajduk Split csapatában is.

Gaál Miklós a mai Horvátország– Anglia elődöntő előtt úgy nyilatkozhat, hogy egyrészt az oroszországi helyszínnel kapcsolatban élő tapasztalatai vannak, másrészt a horvát labdarúgásba is belekóstolhatott. A ZTE FC erőnléti edzőjét először arról kérdeztük, neki hogy tetszett, hogy tetszik a világbajnokság eddigi szakasza.

– Hogy a korábban favoritnak kikiáltott német, spanyol, portugál, vagy éppen argentin csapat elvérzett, ebből is látszik, hogy mennyire előtérbe került a csapategység – mondta Gaál Miklós. – Az úgynevezett kisebb csapatok legfőbb erénye eddig ez volt, de persze kellenek egyéniségek is egy-egy csapatba. Az ideális természetesen mindig az, ha ebből és abból is láthatunk a pályán valamit. Válogatott együttesek lévén kevesebb időt tudnak a csapatok együtt készülni, így az is fontos, hogy ki, mennyire tudja ez alatt a rövid idő alatt ezt a bizonyos csapategységet megteremteni.

Gaál Miklós öt esztendőt töltött el az orosz élvonalban, ebből négyet az Amkar Perm, egyet pedig a Nyizsnij Novgorov együttesében. A televízióban a sokszor megcsodált nyizsnij novgorod-i stadionban még nem játszhatott, de…

– Amikor eljöttem onnan, akkor kezdődött még csak az építkezés előkészülete, úgyhogy én ebben a szép létesítményben még nem léphettem pályára – árulta el a játékosként több élvonalbeli magyar együttesben megfordult védő, aki Portugáliában is légióskodott. – Látva a világbajnokság közvetítéseit, bevallom, magam sem gondoltam volna, hogy az oroszok ennyire össze tudják majd fogni ezt a tornát. A hozzáállás viszont rendkívül fontos, hiszen az látszik, hogy nagyon meg akarták mutatni a világnak, mire képesek. Oroszországban a sport amúgy is rendkívül fontos ágazat, sokat is költenek rá. Az sem véletlen, hogy az orosz csapatban csupán egy külföldön játszó futballista volt, mindenki más odahaza játszik, hiszen a játékosok nagyon jól meg vannak fizetve klubjaikban. Az egyetlen külföldön futballozó Gyenyisz Cserisev édesapja éppen Nyizsnij Novgorodban volt az edző. Dmitrij Cserisev is Spanyolországban futballozott, de edzőként hazatért, s hogy még egy érdekességet említsek: azt a spanyol erőnléti edzőt hozta magával Spanyolországból, aki most a vb-n Fernando Hierro egyik segítője volt a spanyol válogatottnál. Amúgy több, jelenlegi orosz válogatott ellen is futballoztam odakint, így Akinfejev, Ignasevics, Szamedov és Zsirkov is megtalálható volt az ellenfél soraiban. Ennyit az oroszokról, hiszen Gaál Miklósnak a Hajduk Splitben eltöltött idő elegendő volt ahhoz, hogy a horvát futballnak máig szorítson. S, hogy miért?

– Nagyon bízom benne, hogy a horvátok bejutnak a döntőbe, sőt szurkolok is nekik, mert tényleg megérdemelnék – tért rá a mai mérkőzésre. – Hihetetlenül jó játékosaik vannak, imádják a futballt és termelik a tehetségeket. Az angolok két, sokkal simábbnak tűnő mérkőzés után jutottak be az elődöntőbe, ezért azt gondolom, hogy a regenerációnak nagy szerepe jut a szerdai mérkőzésen. Egy ilyen nagy tornán, annak is ebben a szakaszában viszont már bármi megtörténhet. Ez alapján a horvátok akár világbajnokok is lehetnek. Ám ehhez előbb be kell jutniuk a döntőbe, ami tényleg nem lesz egyszerű Anglia ellen.