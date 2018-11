Futsal NB II: A védelem jól állt a lábán

A tabellán magasabban jegyzett csapat ellen győzött a Kanizsa a futsal NB II Nyugati csoportjában.

Nagykanizsa Futsal Club–TFSE 2-1 (1-1)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Vass I.

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Horváth E., Nagy T., László D., Szakmeiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Losonczi, Kollár, Schuller, Szalai D., Koronczai, Pesti, Novák, Budai L. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Schuller (14., 27.), illetve Horváth Sz. (16.).

A találkozó inkább taktikus volt, mint látványos, az első félidőben gyors gólváltást láthatott a közönség. Fordulás után nem sokat változott a forgatókönyv, egészen míg Schuller másodszor is be nem talált. A TFSE-nek volt ideje bőven újítani, próbálkozott is becsülettel, ám hiába támadott folyamatosan emberelőnyben (kapusuk helyett is mezőnyjátékos volt a pályán), a hazai védelem – élen Szakmeiszter kapussal – mindent hárított. Az NFC negyedik sikerét jegyezte, és 7. a tabellán.

Bagó Gábor: Nagyon fontos 3 pontot tartottunk itthon egy nagyon jó csapat ellen, egy kapott góllal lehozni egy futsalmeccset nem kis dolog. Élnek reményeink a felsőházi rájátszással kapcsolatban.