Futás hegyen-völgyön át – Sikeres volt a Vadlán Ultra Terep futóverseny

108 kilométer, 3000 méter szintemelkedés, útközben két vár és a sztúpa, hét kilátó – számokban ez a Vadlán Ultra Terep futóverseny. A Cserszegtomajfutás Sportegyesület váltóban és 50 kilométeres távon is meghirdette a versenyt, melyet szombaton rendeztek meg.

Szombaton reggel a cserszegtomaji iskolától rajtoltak a futók, akik beneveztek a Cserszegtomajfutás SE, az útvonalon fekvő 12 település, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szervezésében megvalósult versenyre. A második alkalommal megrendezett Vadlán Ultra Terep szerepel a terepfutó nemzeti bajnokságban.

– Megdupláztuk a tavalyi létszámot, közel háromszáz futó állt rajthoz 108 és 50 kilométeren, valamint váltóban – összegezte Juhász Péter ötletgazda, szervező a Cserszegtomajfutás SE képviseletében. Idén a tavalyihoz képest megfordították az útvonalat, azaz a versenyzők Rezi irányába indultak el, a cél pedig most is ugyancsak kiindulópont, Cserszegtomaj volt. Útközben 18 frissítőpont várt a futókra, s biztonsági limitidőket is meghatároztak a szervezők.

-Ez a verseny a Keszthelyi-hegységet mutatja be, a hét kilátó, a Rezi és a Tátika vár, valamint a sztúpa érintésével. Háromezer méter szintemelkedés található a pályán a hosszabb távon, a rövidebben pedig 1500 méter – szólt az útvonalról a szervező.

A verseny nevét a Keszthelyi-hegység természeti látnivalója után kapta, melyből nem is egy, hanem négy is található az útvonalon: a rezi, nagygörbői, a vállusi és gyenesdiási Vadlán – lik bazaltban kialakult barlang.

Az ötven kilométeres táv eredményhirdetését szombaton délután tartották. A nők közül Kisháziné Zombory Erika (5:00:34) férfiak mezőnyében pedig Kovács Dávid (4:29:23) futott be elsőként. A 108 kilométeres távon Nagy Tünde (10:05:27) illetve Muhari Gábor (10:08:18) győzedelmeskedett.