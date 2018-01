Fordulás után átgázolt a ZTE KK a Jászberényen

A férfi kosárlabda NB I A-csoportjának 18. fordulójában a Zalakerámia-ZTE KK a Jászberényt fogadta és nem bízott semmit a véletlenre, ugyanis simán győzött.

Zalakerámia-ZTE KK- JP Auto Jászberény KSE 82-68 (19-14, 18-20,

30-12, 15-22)

Zalaegerszeg, 1200 néző. Jv.: Papp, Farkas, Fodor.

ZTE KK: Kinney 10, Horváth Á. 11/9, Benke 16, Szabó Zs. 9/3, Radic 22/3. Csere: Mikovic 3, Mohácsi 1, Vaughn 10/6, Kis R. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Jászberény: Nelson 17/6, Wallace 15/3, Rakic 8/3, Lucic 11/3, Sejfic 12. Csere: Kerpel-Fronius 5, Vezetőedző: Nikola Lazic.

Kipontozódott: Kinney (40.)

Esélyeshez megfelelően villámrajtot vett a ZTE KK és 10-0-as vezetésénél kikérte első idejét a vendégek mestere, Nikola Lazic. Az egerszegieknél a megszokott kezdő ötös Vaughn deréksérülése miatt „felbomlott”, s ha nem is volt tökéletes állapotban, később szóhoz jutott ő is. Az egerszegiek biztosan vezettek később is, de persze közben már a vendégek is be-betaláltak (19-10). Az egerszegiek vezetését persze nem veszélyeztette semmi, ám közben azért hibák is akadtak, na meg kimaradt hazai próbálkozások, így felzárkózott a Jászberény (27-23). Bencze Tamás időkérése abszolút indokolt volt, hiszen egy könnyűnek induló találkozó ilyenkor szokott szép lassan nyögvenyelősre váltani. Mert egyértelműen a zalaiak hozták fel az ellenfelet és később is, Lucic triplájával pedig már a Jászberény vezetett (29-30). Próbáltuk megfejteni, vajon miben változott meg a vendégek játéka, de továbbra is arra a következtetésre jutottunk: amikor lehetett volna, nem ragadta meg az alkalmat a ZTE KK, hogy még nagyobb előnyt harcoljon ki magának. A félidő végére Benke és Radic pontjaival azért visszavette az előnyt a ZTE KK (37-34).

A második félidő elején megint összeszedettebben kosarazott a ZTE KK, amely így a szűk rotációval dolgozó vendégek ellen újra ellépett tíz ponttal (46-36). Vaughn és Horváth Ákos hármasára Radic „pakolta rá” a maga kosarait, így elérte a húsz pontos különbséget a ZTE KK (63-43) és ebben a negyedben 30 pontot szerzett a zalai csapat, amivel végleg megtörte a Jászberény ellenállását. Az utolsó tíz perc így formalitás maradt: a ZTE KK hozta a kötelezőt, szombaton pedig a MAFC vendége lesz.