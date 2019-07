Főpróbát tartott az FC Nagykanizsa

Bajnoki főpróbát tartott vasárnap a horvátországi Kaproncán az FC Nagykanizsa NB III-as rajtra készülő labdarúgócsapata.

Slaven Belupo B–FC Nagykanizsa 3-2 (2-1)

Kapronca, 30 néző. Jv.: Pur­ger.

Nagykanizsa: Horváth Már­ton (Borsi) – Simonfalvi, Major, Szabó B., Horváth B. – Kretz, Gerencsér A. – Lőrincz, Hampuk, Pál D. – Vittman. Pályára léptek még: Borsi, Kovács Gy., Horváth Márk, Fadgyas, Bagó B., Herzsenyák, Ekker. Vezetőedző: Barna László.

A zalai gólszerzők: Ekker, Vittman (11-esből).

A hazaiaknál olyan fiatalok is játszottak, akiket már a Sla­ven Belupo I. ligás csapatánál is számításba vesznek – egyikük piros lapot is kapott az első fordulóban. A vendégek részéről néhány keményebb belépő is becsúszott, de játékukon látszott a tudatosság.

Barna László: „Nincs okunk szégyenkezni, örülök, hogy 3-1-es hazai vezetés után nem estünk össze. Szakmailag hasznos, kemény meccs volt. Ez a találkozó a hazai NB III-ban is megállta volna a helyét.”

Az FCN-nél Béli és Szegleti sérülés miatt nem játszott. A kaposvári Herzsenyák Áron szerződtetése előrehaladott állapotban van a klubnál, ő lehet az első csapat hatodik érkezője a nyári szünetben.