Fontos ZTE-siker, a DVSC ellen

A labdarúgó NB I-ben rendkívül fontos találkozó elé nézett a ZTE FC együttese, amely a DVSC-t fogadta. A veszélyzónától való menekülés szempontjából mindkét csapat számára égetően fontos lett volna a három pont, amit a ZTE FC szerzett meg!

ZTE FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 712 néző. Jv.: Csonka (Szalai, Horváth Z.).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki-Kis, Bedi – Sankovic, Halilovic (Spoljaric, 46.) – Koszta, Tajti (Nimaga, 78.), Skribek (Németh D., 87.) – Zimonyi (Meshack, 69.). Megbízott vezetőedző: Ferenczi István.

DVSC: Gróf – Baranyai, Pávkovics, Deslandes, Ferenczi (Korhut, 85.) – Bódi (Soltész, 78.), Varga J. (Babunski, 85.), Baráth, Dzsudzsák – Ugrai (Sós, 46.), Németh K. (Tischler, 56.) Vezetőedző: Joao Carillo.

Gólszerzők: Koszta (26.), Meshack (70.), illetve Dzsudzsák (66.).

Sárga lap: Zimonyi (45.), Sankovic (48.), illetve Deslandes (25.), Ferenczi (83.).

A találkozó előtt Zoran Lesjakot, a ZTE védőjét köszöntötték, hiszen a harmadik szezonját Egerszegen töltő horvát fiú a századik mérkőzéséig jutott el a kék-fehérek színeiben.

A negyedik percben csaknem gólt kiáltott már a hazai publikum, hiszen középről, Zimonyi Dávid lövéssel próbálkozott, de a labda centikkel elsuhant a bal alsó sarok mellett. Tényként meg lehetett állapítani, hogy az újonc DVSC vendégeskedett a ZTE Arénában, azonban a debreceniek játékosállománya igencsak jó nevekből, válogatott játékosokból állt. Az élre mindenképpen Dzsudzsák Balázs neve kívánkozik, a válogatott korábbi csapatkapitányáé a maga 108 válogatottságával, ami önmagában is tekintélyt parancsoló szám. A ZTE támadólag lépett fel, a 12. percben Halilovic 20 méteres lövését kellett kiütnie Grófnak és az első tizenöt percben egyértelműen a zalaiak akarata érvényesült, hogy aztán a 18. percben viszont Ugrai közeli lövését kelljen Demjénnek lábbal szögletre tolnia. A helyzet ettől függetlenül nem változott, az egerszegiek veszélyesebben támadtak, szemre is tetszetős akciókat vezettek. A 24. percben Koszta visszapasszát Tajti 8 méterről lőtte kapura, de a gólba tartó labdát a vonal előtt Baranyai vágta ki. Két perc múlva pedig már vezetett a ZTE. Tajti 22 méterről végezhetett el szabadrúgást, amit Gróf csak kiütni tudott, a labdát balról Zimonyi fejelte középre, ahol hat méterről Koszta a léc alá bólintott, 1-0. Teljesen megérdemelten vezetett az egerszegi együttes és ilyen gördülékenyen, ennyire ötletesen talán ebben a szezonban még nem is futballozott. Csak kellett volna még egy gól, ugyanis a Loki is éledezett és volt egy ötperces időszak, amikor három szögletet is elvégezhetett, melyekben azért benne volt a veszély. Összességében viszont az egerszegiek uralták az első félidőt és megérdemelten vezettek.

Mindkét csapat cserélt, hazai oldalon Halilovic helyét Spoljaric vette, vélhetően sérülés állhatott a háttérben, mert igazából semmi más indokolta volna a cseréjét. Nagyjából úgy folytatódott a játék, ahogy a szünet előtt abbamaradt, debreceni oldalon pedig immár egy kényszerű csere következett. Németh Krisztián sérült meg, akinek a helyét Tischler vette át. Joao Carillo, a vendégek szakvezetője próbált változtatni a felálláson is, így Dzsudzsák a szélről középre húzódott. És éppen ő okozott veszélyt a 65. percben, amikor a baloldalról verekedte be magát a kapu elé, éles szögből lőtt, Demjén lábáról kiperdült a labda és a kapu előtt gurult keresztbe, de nem érkezett senki. Aztán a 66. percben villant Dzsudzsák. Szabadrúgáshoz jutott a DVSC, 25 méterről pedig Dzsudzsák ballal kilőtte a bal felső sarkot, 1-1. Innentől érdekes lett a helyzet, de gyorsan jött a válasz. A 70. percben Spoljaric a bal oldalról tekert a kapu elé, ahol Meshack védője mögül hat méterről okosan a kapu bal oldalába bólintott, 2-1. Visszavette tehát az előnyt a zalai csapat, ebből építkezhetett tovább, de nagyon izgalmas lett a meccs vége. A DVSC mindent egy lapra tett fel, a 88. percben Deslandes lapos lövését óriási reflex-szel ütötte ki Demjén. A ZTE a végén már igyekezett lefuttatni az időt és sikerült neki megszereznie ezt a nagyon fontos három pontot.

Ez most nagyon kellett.