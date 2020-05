Fontos formában maradni profi sportolóként, de magánemberként is a járvány alatt

A koronavírus-járvány sok embert kibillentett a megszokott élethelyzetéből. Többek közt megszűntek a sport­események, a tömegeket megmozgató labdajátékok is. Ilyenkor, akik tehetik, otthoni mozgásokkal tartják karban fizikai állapotukat, vagy a szabadban, de a javasolt óvintézkedéseket betartva mozognak, futnak.

Utóbbiakkal találkoztunk pénteken, illetve szombaton. A Városi Ifjúsági és Sportcentrumban a péntek délelőtti hűvös, borongós időben kevesen voltak, a teniszpályán azért pattogott a labda, és a futópályán is köröztek néhányan. Két fiatalember is ott rótta a köröket, megszólítva őket kiderült, hogy egyikük nem is csupán kedvtelésből fut, hanem profi sportolóként teljesíti a napi edzéstervet. Csóka Dániel a ZTE-től három éve igazolt át Angliába, a Wolverhampton Wanderers FC U23-as csapatába.

– A vírushelyzet miatt leállt a bajnokság Angliában is, nincsenek edzések sem, ezért most itthon vagyok egy kicsit. Azonban a pihenőidő alatt sem szabad kiesni a formából. Fizikailag mindig rendben kell lenni egy futballistának, főleg a Premier League-ben. Minden hétre kapok edzésprogramot, amit végig kell csinálni. Általában minden másnap futás, erősítés a programom. Korábban a Vizslaparkba jártam, de miután lezárták, ide az ifi-centrumba jöttem át a futópályára – mondta érdeklődésünkre a sportoló, aki öccsével, Dominikkal futott éppen.

Egy hölgy is ott körözött a pályán, a fülhallgatóiból ítélve zenével oldotta a futás monotonságát.

– Rendszeresen sportolok, ha lehet, konditerembe is járok, illetve versenytáncolok, azon belül a látványtáncot űzöm. A „karantén” idejét igyekszem jól kihasználni, otthonra is beszereztem mindenféle edzőeszközt, amit a lakásban lehet használni. Illetve emellett ami kikapcsol és fejleszti az erőnlétemet, a futás. Nemrég fedeztem csak fel, hogy itt az ifi-centrumban is lehet futni. Gyermekkoromban jártam itt utoljára – mondta Csuka Jennifer, aki a Royal Dance Stúdió és Sport Egyesületben táncol.

– A járvány kezdetétől otthon a lakásban edzettem, illetve gyakoroltam a tánclépéseket, mert tánctanárnak is tanulok. Az egyesületben pillanatnyilag áll az élet, de úgy néz ki, hogy jövő hónaptól kezdhetünk. Elindulnak a gyerektáborok, a napközik, és remélem, minél hamarabb visszaállhatunk a megszokott ritmusba – mondta a táncos.

Másnap a sportcsarnok mögötti réten találkoztunk Gécsek Marcell Dáviddal, aki szabad­idős programját, mint ezúttal is, gyakran tölti kutyájával, Unique-kal.

– Igyekszünk minél több időt tölteni a szabadban. Én még óvatos vagyok, júniusig kerülöm azokat a helyeket, ahol sokan tartózkodnak. A kutyám egy kis méretű angol agár, másként szalon agár. Szófogadó, de nagy a mozgásigénye, ám a napi másfél, két óra neki elég, és én is jól érzem magam a szabadban – így a kutyáját és magát is edzésben tartó gazdi.