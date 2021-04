Folytatták győzelmi sorozatukat a KVSE vízilabdázói

Folytatta győztes mérkőzéseinek sorozatát a Kanizsa Vízilabda OB I. B-s együttese, legutóbb a listavezető az YBL WPC gárdáját győzte le 14-9-re.

Kanizsa Vízilabda–YBL WPC 14-9 (4-2, 1-2, 4-1, 5-4)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Nóvé, Sikter.

Kanizsa: Leposa G. – Major, Kalanovics 2, Dobay G. 1, Balli 2, Turnai 1, Szávai 1. Csere: Vadovics, Solymosi, Marnitz 3, Fodor 4, Simon, Vértes. Edző: Ludányi Kadosa.

A kanizsai csapat ezúttal a tabella harmadik helyezettjét fogadta listavezetőként. Rangadóként is indult a találkozó, 6-4-ig az ellenfél többször is egy gólra zárkózott fel. A harmadik negyed elejétől azonban a hazaiak a maguk javára tudták fordítani biztosan a meccs menetét. A két együttes között beállt a legalább négygólos különbség és a Kanizsa Vízilabda végül biztosan nyerte a meccset, továbbra is hat ponttal vezetve a második szombathelyi AVUS előtt.

Jók: Fodor, Marnitz.

Ludányi Kadosa: „Az első két negyedben is megvoltak a helyzeteink, akkor azonban azok egy része még kimaradt. A harmadik felvonásban tudtunk váltani és képesek voltunk fokozni is a tempót. Ez úgy gondolom, érződött is a meccs további menetében és viszonylag simán tudtuk is hozni a mérkőzést.