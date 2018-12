Folytatódik a bajnokság és a ZTE KK Debrecenbe utazik

Pénteken (18.00) a DEAC vendégeként folytatja az NB I A-csoportos férfi kosárlabda bajnokságot a Zalakerámia-ZTE KK. Bencze Tamás vezetőedző szerint a mérkőzésnek nincs egyértelmű favoritja, de bizakodó, ahogy az volt a legutóbbi, Sopron elleni találkozó előtt is…

Sopronba is úgy utazott el a ZTE KK, hogy inkább a házigazda számított esélyesnek, az eredményt pedig ismerjük: győztek az egerszegiek, méghozzá remek játékkal. Amire minden bizonnyal pénteken Debrecenben is szükség lesz, ám a vezetőedzőt előbb arról kérdeztük, hogy a háromhetes bajnoki szünetet sikerült-e hasznosan kitölteni.

– Úgy értékelem, hogy hasznosan telt ez az időszak – válaszolta Bencze Tamás, s mint ismert, ebbe a három hétbe egy Alpok Adria Kupa-találkozó is belefért, bár ott nem teljes csapattal szerepeltek és kikaptak Brnóban. – A taktikai repertoárunkat tudtuk bővíteni, amit a szezon eleje óta terveztünk, de eddig nem volt rá idő. A csapat a legutóbbi bajnoki mérkőzésen már abban a szellemben játszott, főleg támadásban, ami szükséges lesz Debrecenben is, hogy legyen esélyünk. Jó csapat a DEAC, most már náluk játszik Ivosev Tamás is, de Milos Boriszov szintén ismert és jó kosaras. A magyar magjuk pedig olyanokból áll, akik évek óta stabil tagjai az NB I-nek. Kemény mérkőzést várok, de a felkészülésünket pozitívnak értékelem. Bizakodó vagyok, ahogy az voltam a Sopron elleni mérkőzésünk előtt is…

Egy fejlemény történt a csapatnál, ugyanis már most megegyezett a ZTE KK az ukrán centerrel, Andriy Agafonovval, hogy a következő szezonban is az egerszegieket erősíti. Arra is kíváncsiak voltunk, vajon a vezetőedző kezdeményezése volt-e, hogy hosszabbítsanak a játékossal.

– Én kértem ezt, bár az én szerződésem a szezon végén lejár – mondta Bencze Tamás. – Azonban a csapat és a klub érdeke, hogy egy ilyen kvalitású játékost már most szerződtessen a következő szezonra. Ha pedig esetleg továbbra is én maradok a vezetőedző, akkor nagyon örülni fogok, hogy lesz egy olyan játékosunk, aki köré lehet építeni a csapatot. Egyébként Agafonov is jelezte, hogy szívesen maradna, hiszen nagyon jól érzi magát nálunk.

