Folytatják a sakkozók: az NB I-ben és az NB I B-ben is aranyeséllyel

Vasárnap folytatódnak az NB I-es sakk-csapatbajnokság küzdelmei, és a bajnoki címvédő, egyben listavezető Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsai SK első számú együttese a fővárosba látogat, ahol a Morihana Pénzügyőr SE vendége lesz. Az NB I B-ben is elkezdődik a tavasz, a Z. Csuti-Hydrocomp SK a bajnoki címért van harcban.

A kanizsaiak mint elsők a hatodik PSE-hez utaznak, és a dél-zalaiak egyáltalán nem tagadják, bármennyire is jó ellenfélhez látogatnak, az 5. forduló találkozója roppant fontos nekik egy mind nagyobb különbségű siker reményében.

– Kilenc fordulóval nagyon rövid a pontvadászat, s ha ehhez hozzávesszük, hogy dupla fordulókkal nyit, illetve zár a mezőny, még inkább úgy adja ki, hogy valamennyi párosításunk kimondottan fontos – elemezte Papp Nándor nagykanizsai csapatvezető a bajnokság egyediségét. – Masszív együttes a Pénzügyőr, hiszen ha külföldieket is hoz, akkor nagyon erős, ugyanakkor képes meccseket is úgymond eldobni, ha jóval esélyesebb ellenlábasokkal találkozik. A táblapontok esetében ugyanakkor nagyon oda kell nekik is figyelniük, hátrafelé ugyanúgy, így inkább arra számítunk, hogy velünk szemben nagyon jó felállásban szerepelnek. Nekünk a meccsel jó lenne megalapoznunk a továbbiakat, hiszen felgyorsul innentől a bajnokság, és esetünkben a DVTK, valamint a Paks elleni találkozók a sorozat végére maradnak.

A sakkozók NB I B-s bajnokságában, a Charousek-csoport küzdelmeiben az élen zárta az évet a Z. Csuti-Hydrocomp SK, és azt reméli, hogy a legvégén is győztesként hirdetik ki a nevét. Vasárnap idehaza kezdi meg a bajnoki szezon második felét, amikor a Komló látogat Egerszegre.

– Nagyon szoros az állás, az első három helyezett között jelenleg alig van különbség – jellemezte a kiinduló helyzetet Horváth Tamás, a Csuti SK szakmai vezetője. – Mi vezetjük a tabellát, de alig van különbség a második Biatorbágy és a harmadik Ajka között. Szinte biztos, hogy e három csapat közül kerül majd ki a győztes, aki remélem, hogy mi leszünk. Erre minden esély megvan, bajnokok akarunk lenni, aztán ha sikerül, majd elválik, hogyan tovább, és tudunk-e újra az NB I-ben indulni.

Az ugyancsak az NB I B-ben szereplő Tungsram Aquaprofit NSK II. együttese számára is folytatódik a szezon. A jelenleg az ötödik helyen álló nagykanizsaiak vasárnap éppen az egyik favorit, a Viadukt Biatorbágy vendégei lesznek.