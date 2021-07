Folytatják a felkészülést a zalai NB III.-asok is

Az FC Nagykanizsa labdarúgócsapata legutóbbi felkészülési mérkőzését a szintén NB III.-as Kozármisleny FC ellen vívta Nagykozáron. A felkészülését végző Tarr Andráshida és a ZTE FC II. együttesei hét közben nem léptek pályára, ám új játékosok érkeztek hozzájuk is.

Kozármisleny FC – FC Nagykanizsa 3-1 (2-0) Nagykozár. Jv.: Bánfai. FC Nagykanizsa: Horváth M. (Borsi) – Pál D., Kovalovszki (Balogh), Major, Tóth G. – Bagó Be. (Józsa), Kószás (Török), Illés B. (Szabó P.) – Ekker (Kiszely), Péntek (Kobra), Vlasics (Lőrincz). Vezetőedző: Koller Zoltán

Gólszerzők: Kirchner (2), Vajda, illetve Török. Masszív ellenféllel mérkőzött az FC Nagykanizsa, hiszen az Aczél Zoltán edzette baranyaiak az előző NB III.-as idény Közép csoportjának a hatodik helyén végeztek. Koller Zoltán, az FCN vezetőedzőjének szavai szerint a hazaiak kezdtek jobban, majd a Kanizsa felzárkózott és át is vette az irányítást. A hazaiak egy megpattanó szabadrúgás után szereztek vezetést, aztán az első félidő hajrájában éles szögből leadott lövés után növelték is előnyüket. Az elkerülhető gólokat eredményező játékrész után a második 45 percben a vendégek felállása már inkább volt vegyes, ettől függetlenül Török Milán éppen ekkor szépített. A vendéglátók visszaállították a kétgólos előnyüket, de a kanizsai szakvezetés is gazdagodott pozitív tapasztalatokkal. Szombaton a kanizsaiak ismét Baranya megye felé veszik az irányt: Harkányban mérkőznek meg a Szentlőrinc SE-vel. A Tarr Andráshida és a ZTE FC II. csak a hét végén vívja meg újabb edzőmeccsét, ám keretük időközben változott. Az NB III.-ba visszatérő ASC megyén belülről szerződtetett támadót, ugyanis Vass György Dobos Sándor csapatában folytatja. Vass a ZTE utánpótlása után játszott Hévízen és Nagykanizsán is. Egy másik, még fiatalabb játékos, Bertalics Erik is Andráshidán folytatja, aki a ZTE utánpótlásából érkezik. Az ASC szombaton Sárváron játssza újabb találkozóját.

A ZTE FC II. csapata eredetileg hét közben is játszott volna, azonban a csapat egy része az első kerettel a szlovéniai edzőtáborba utazott, így kevesen maradtak, és inkább nem játszottak. Ami új hír, hogy Bolla Barnabás, aki 2002-es születésű, a kék-fehéreknél folytatja. A fiatal annak a Bolla Bendegúznak az öccse, aki Fehérvárról, két szezonban kölcsönbe érkezve a ZTE FC-ben vált élvonalbeli labdarúgóvá és a válogatottban is bemutatkozott. A ZTE II. legközelebb szombaton a Teskánd ellen játszik edzőmeccset.