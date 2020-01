Folytatásra készen a kanizsai pólósok

Bő másfél hónap után folytatódik az OB I/B-s vízilabda-bajnokság, és a Kanizsa Vízilabda csoportjában listavezető együttese szombaton 12 órától a 11. forduló keretében hazai környezetben az Oázis SC legénységével játszik.

Ludányi Kadosa gárdája az eltelt hetekben sem pihent, melyről a szakvezető szavai is árulkodnak.

– A december közepén történt leállást követően egy nagyon kemény, háromhetes minifelkészülést vezényeltünk le, mely talán még a nyári normál időtartamúnál is erősebbre sikeredett – fogalmazott a kanizsaiak trénere. – Leginkább úszás és konditermi erősítések szerepeltek a programban, most jött el annak az ideje, hogy a játékkal is foglalkozhatunk. Lesznek persze edzőmeccseink a BVSC, a Vasas, valamint a romániai Brassó ellen is a bajnokik mellett. Tisztában vagyunk vele, hogy azok közül kiemelkedik a Debrecen elleni idegenbeli rangadónk, de emellett minden találkozót hoznunk kell, hogy minél több pontot tudjunk a rájátszásba magunkkal vinni. A felkészülési időszakunk témájához hozzátenném, hogy hosszú idő után ez volt az a szakasz, amikor senki nem távozott, egyben nem is érkezett az együtteshez, vagyis a keret stabil a továbbiakra.

A szombati Oázis SE elleni kanizsai meccs után Dobay Gergelyék február 8-án Hódmezővásárhelyre látogatnak, hogy aztán február 15-én, szombaton 17 órától következhessen a csoport rangadója, a DVSE–Kanizsa-összecsapás a hajdúsági városban.

Onnantól sincs még vége, hiszen jön még további öt forduló, s így zárul az alapszakasz március 21-én a mezőny számára. Attól kezdve minden bizonnyal a Kanizsa Vízilabda legénysége az irányt pedig a felsőházi rájátszás felé veheti…