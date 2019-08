Folyamatosan fejlődik a Nemzeti Vágta idén jubiláló zalai előfutama

A Nemzeti Vágta jubileumi zalai előfutamára az ország különböző részéből érkeztek a lovasok. A tíz éve létrejött verseny napjainkra bizonyította életképességét.

A Festetics család egykori ügetőpályáját a rendezők többször átalakították az elmúlt években, mindig igazodva a fővárosban, a Hősök terén sorra kerülő döntőhöz. A pálya a nyugat-balatoni összefogás jelképévé is vált – szögezte le Gál Lajos gyenesi polgármester.

Bendes Csaba, a futamok igazgatója az eltelt évtizedre visszapillantva jelezte, a Nemzeti Vágta 2008-ban kétnapos budapesti rendezvényként jött létre. A következő évben Baja városa szerette volna legjobb lovasát indítani, kiválasztására megrendezték az első elővágtát. A bácskai sikeren felbuzdulva kidolgozták az országos rendszert 11 partnerrel, így jutva el Keszthelyre és Gyenesdiásra is. Az évek alatt nyitottak a határainkon túli régiók felé, és idén már öt, főleg magyarok lakta területen kerülnek megrendezésre a versenyek és érkeznek lovasok a 72-es budapesti mezőnybe. A Kárpát-medence egyik legnagyobb lovasversenye azért tudott folyamatosan fejlődni, mivel a szervezők készek voltak a tapasztalatok alapján mindig újragondolni a szabályzatot, tökéletesíteni a pályát.

A Faludi-síkon idén is jól teljesítettek a lovak és a zsokék. Nem hivatalos időmérés szerint a kishuszárok 54 másodperc alatt tették meg a másfél körös távot, a felnőtteknek a három körhöz 1:40 perc kiellett. A leggyorsabbnak a hazai színekben versenyző Nánássy Ákos bizonyult Gyémánt Janea nyergében. A ló tulajdonosa, Varga Zoltán, a verseny rendezője nem titkolta örömét az eredményhirdetés után.

– Mint a lovak szerelmese 25 éve lovaglok itt. Örültem tíz éve, amikor II. Tasziló tréningpályája újra életre kapott és évente sikeresen megrendeztünk egy-egy versenyt. Ismerős arcokkal, törzsversenyzőkkel találkozunk immár, jól ismerjük egymást, szakmai közeledés, barátság alakult ki közöttünk, magas szintű munkával. A mai nap azért is különösen fontos számomra, mivel egy tízéves lovam nyert. Itt nőtt fel Gyenesdiáson és úgy érzem, most van a legjobb korban, temperamentumos, éppen erre a versenyre való. Büszkeséggel tölt el, hogy nem idegen lóval nyertünk, remélem, lovasával együtt Pesten is megállja majd a helyét.