Fogathajtó versenyek és zalai eredmények

Két fogathajtó versenyt is tartanak még ebben a hónapban Zalában, e hét végén Reszneken, rá egy hétre pedig Zalabaksán mutathatják be tudásukat a lovassport művelői. Mindkét rendezvényt a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület koordinálja.

A reszneki nyolcvanszor hatvan méteres füves talajú pályán egy 18 akadályból álló, abból egy összetett elemet tartalmazó, kétfordulós akadályhajtás, valamint egy körülbelül 400 méternyi távú, maximum 15 akadályt magába foglaló vadászhajtás vár a nevezőkre. A zalabaksai pálya méretei hasonlóan lesznek, ám az akadályhajtásban ezen a helyszínen a fogathajtókra több (a versenykiírás szerint 20, ebből egy összetett) akadály vár. A reszneki versenyt július 13-án, szombaton tartják, hivatalosan 11 órai kezdettel, ám először pályabejárásra kerül sor, így az első forduló valójában 13 órától indul. Az eredményhirdetésre várhatóan 17 órakor kerül sor.

Zalabaksán július 21-én, vasárnap rendezik meg a versenyt, hasonló időbeosztás mellett.

A környező megyékben a közelmúltban szintén rendeztek fogathajtó versenyeket, amelyeken zalai versenyzők is indultak, egyes helyszíneken nagyszerű eredményekkel. A Somogy megyei Jákón a kétfordulós akadályhajtásban 22 induló közül Pózvék István, a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület hajtója első, míg csapattársai közül Szalár Róbert az ötödik, Lebics István a 11., Bagó Attila a 18., Sántha Krisztián a 21. helyen végzett. Ugyanezen a versenyen a vadászhajtást Szalár Róbert nyerte, míg Lebics István a 7., Pózvék István a 17., Bagó Attila a 19. helyet szerezte meg. Vasegerszegen a kétfordulós akadályhajtásban 15 induló közül a szintén zalalövői Kránicz Ferenc a harmadik, a Szépmező Lovas Egyesület színeiben induló Szalai József a hatodik lett. Vadászhajtásban Kránicz Ferenc a 6., Szalai József a kilencedik helyen fejezte be a versenyt. Az ugyancsak Vas megyei Uraiújfaluban rendezett versenyen az akadályhajtás viszont Szalai Józsefnek sikerült jobban, ebben a versenyszámban ötödik lett, míg a zalalövői egyesület tagjai közül Kránicz Ferenc a 9., Pózvék István a 11. helyen zárt. Kránicz vadászhajtásban vett revansot, ott ő szerezte meg az ötödik helyet, míg Szalai a 8., Pózvék a 9. helyen fejezte be a versenyt. Hegyhátszentjakabon a kedvezőtlenre fordult időjárás miatt csak az akadályhajtást tartották meg, ebben a versenyszámban 21 induló közül Lebics István a 7., Szalár Róbert a 9., Szalai József a 10., Pózvék István a 12., Kránicz Ferenc a 14., Szabó Péter (Zalalövő és Környéke LSE) a 17., Bagó Attila a 18. helyen végzett.

Balatonlellén, igen népes mezőnyben, 31 induló közül akadályhajtásban Pózvék István az 5., Szalár Róbert a 9., Szalai József a 10., Bagó Attila a 12. helyen végzett, míg Sántha Krisztián kizárás miatt nem tudta befejezni a versenyt. Vadászhajtásban Szalár Róbert győztesként hagyhatta el a pályát, Szalai József a 17., Pózvék István a 19., Sántha Krisztián a 28. lett.

A Veszprém megyei Szentgálon szintén Kránicz Ferenc és Pozvék István indult, az akadályhajtásban előbbi a 3. helyet szerezte meg, míg csapattársát kizárták a versenyből. A vadászhajtásban Pózvék István a második, Kránicz Ferenc a negyedik helyen végzett. Veszkényben kombinált akadályhajtásban egy 12 fős mezőnyben Lebics István egyedüli zalai indulóként szerezte meg a győzelmet. Győr-Moson-Sopron megyei éjszakai versenyt is rendeztek, ezen a zalalövői Lebics István szintén indult és a kilenc in­duló közül a második helyen ért célba.