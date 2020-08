Fogathajtó verseny és pályaavató ünnep Zalalövőn

Új helyszínre, a most kialakított felsősötétmajori pályára költözik a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület Can C kategóriás kettesfogathajtó versenye. A Vas és Zala megyei bajnokság pontszerző rendezvényét augusztus 8-án tartják.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A 100×50 méter alapterületű pályát az egyesület egyik tagjának, az országos bajnoki címmel is rendelkező Lebics Istvánnak a birtokán alakították ki. A program délelőtt 10 órakor pályaszenteléssel és avatóünnepséggel kezdődik, a szónok az Agrárminisztérium miniszteri biztosa, Dallos Gyula lesz, a megnyitót Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondja. A verseny várhatóan a zalai-vasi régió legrangosabb lovassportrendezvénye lesz az évadban, hiszen a 10 óra 20 perckor elstartoló, kétfordulós akadályhajtásra előzetesen 37 fogat nevezett, de közel ugyanekkora érdeklődés mutatkozik a második versenyszám, a vadászhajtás iránt is. A szervező egyesülettől megtudtuk: öt dunántúli megyéből – Zalából, Vasból, Somogyból, Veszprémből és Győr-Moson-Sopronból – érkeznek fogathajtók, de várnak felvidéki versenyzőket is. A program egész napot vesz igénybe, az ünnepélyes eredményhirdetést és díjátadót várhatóan 18 órakor tartják. A sporteseményt gyermekeknek szóló kísérőprogram is színesíti, utóbbi 13 órakor kezdődik, zárásként pedig az énekes Éder Gábor lép fel.