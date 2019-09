Ferinc Vince három év után repült újra nemzetközi viadalon

Litvániában rendezték meg ezen a nyáron az ultrakönnyű repülők Európa-bajnokságát, melyen a nagykanizsai Ferinc Vince, Dömötör Zsolt duó a kétüléses autogyrók mezőnyében bronzérmet szerzett.

Ferinc Vince – újonc navigátorával az oldalán – három év után tért vissza a nemzetközi színtérre. Az előző két viadalon – a Nagykanizsán lezajlott világ-, illetve Európa-bajnokságon – ugyanis rendezőként tevékenykedett, és így nem versenyezhetett.

– A litván fővárostól, Vilniustól 100 kilométerre, Fehér­oroszországtól nem messze volt az idei versengés központja – kezdte a helyszínnel a Becsehelyen élő pilóta. – A határ közelsége, illetve a nemzetközi helyzet miatt adódtak érdekes pillanatok, az egyik, némileg eltévedt versenyző miatt például a fehérorosz légvédelem egyszer még a készültségi szintet is megemelte… Ettől függetlenül a viadal alapvetően a sportról, a versengésről szólt, amelyben ezúttal az oroszok és a csehek is kiválóan teljesítettek.

Az időjárás nem fogadta túlzottan kegyeibe a mezőnyt, melyet nyolc ország képviselői alkottak. Ferinc Vince viszont több évtizedes rutinjával megfelelően alkalmazkodott a körülményekhez, és jól repült, aminek Európa-bajnoki harmadik helyezés és bronzérem lett a jutalma.

– A többször is szelesre forduló időben a kétüléses autogyrók nem voltak egyszerű helyzetben – folytatta Ferinc Vince. – Azért sem, mert például mi a gépünket viszonylag későn kaptuk meg, s így elég kevés idő maradt a versenyre való felkészülésre. Sokat számít a gyakorlás, illetve el kell mondani, hogy az esetemben „kiesett” három év nem múlt el nyomtalanul: sok minden megváltozott ez idő alatt, például a mezőny is erősen átalakult. Amikor legutóbb versenyeztem, világbajnoki címet ünnepelhettünk az akkori navigátorommal, az ellenfelek viszont az eltelt idő alatt rengeteget fejlődtek. Az autogyróknál egyébként Litvániában azok a lengyelek lettek az elsők, akik nálunk, a Kanizsán megrendezett Eb-n, illetve vb-n is nyertek. Úgy érzem, társammal, Dömötör Zsolttal nem kell szégyenkeznünk a bronzérmünk miatt. És talán majd egyszer összejön még az Eb-arany is, az utolsó, ami hiányzik a kollekciómból.

A 15. ultrakönnyű repülő Eb-n a kétüléses sárkányok kategóriájában indult még két zalai egység: a keszthelyi Hegedüs Károly, Csapó Tünde duó harmadik, a kanizsai Waller Attila, Pataki Bernadett páros pedig nyolcadik lett.