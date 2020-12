Ferencváros-ZTE: a gólokig minden nyílt volt...

Szombaton a fővárosban vendégszerepelt a ZTE FC NB I-es labdarúgó csapat, amely a 14. fordulóban a címvédő Ferencváros vendége volt. Az egerszegiek a találkozó kétharmadáig remekül tartották magukat, veszélyeztettek is, de aztán két gyors góllal az FTC lerendezett minden vitás kérdést. A realitás eleve a hazai győzelem volt, ám a ZTE FC építhet a gólokig mutatott futballjára.

Ferencváros-ZTE FC 2-0 (0-0)

Groupama Aréna, zárt kapuk mellett. Jv.: Káprály (Georhiu, Bornemissza).

FTC: Dibusz – Botka, Blazic, Dvali, Heister – Somalia (Haratin, 80.), Laidouni – Tokmac (Sigér, 71.), Isael (Zubkov, 60.), Mak (Uzuni, 80.)- Boli (Baturina, 60.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

ZTE FC: Demjén – Lesjak (Kovács B., 77.), Szépe, Bobál D. – Vass, Sankovic, Favorov (Tajti, 71.), Bedi, Gergényi (Németh E., 77.) – Babati (Zimonyi, 71.), Dragóner (Könyves, 56.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Laidouni (68.), Baturina (70.).

Sárga lap: Laidouni (73.), illetve Sankovic (28.), Szépe (66.), Németh E. (81.).

Országos egyes. Ma már talán nem annyira ismert a kifejezés, de a sportban jártasak magyarázat nélkül is értik a jelentését. Nos, a listavezető és címvédő Ferencváros valamint a ZTE FC találkozóján magasan a házigazda volt az esélyesebb – természeten a papírforma alapján. Ám, hogy a háttérben az érintettek miként gondolkodnak, erről beszédes volt Szerhij Rebrovnak, az FTC vezetőedzőjének vélekedése. Nehéz meccsre számított. Ahogy a kamerák előtt fogalmazott, a ZTE-t a mezőny egyik legagresszívabb csapatának tartja, egyáltalán nem lefutottnak a meccset. Boér Gábor, a ZTE FC szakvezetője sem azért hagyta ki például a válogatott Könyves Norbertet, mert feladta volna a meccset… Ahogy korábban is elmondta, tíz nap alatt négy meccs vár együttesére, az erőforrásaikat igyekeznek elosztani, de sérülések is nehezítették a találkozóra való felkészülést, így az egy hete, a Mezőkövesd ellen győztes csapatból másik is kimaradtak. A 3. percben visszaköszöntek Rebrov szavai, hiszen egy hazaadást Babati csaknem elcsípett. Dibusszal együtt értek a labdába, amely magasra felpattant, és a kapuba is hullt volna, ha nem ér oda Dvali, aki a gólvonal előtt mentett.

Az egerszegiek tényleg bátran játszottak, hiszen nem sokkal később Bedi elől mentett Somalia, mielőtt a zalai fiú lőtt volna, a szöglet után pedig Lesjak lőtt fölé. A ZTE ismét három belső védővel kezdett, és a két szélsővel ötös védővonalat húzott, amely nem sokat engedett az FTC játékosainak. Azonban az Ferencváros kellően erős csapat is, amelynek nem kell sok a helyzethez. A 15. percben két átadásból abszolút ziccert alakított ki, amikor Isael 5 méteres fejese Demjént találta telibe… A ZTE játéka mindenesetre biztató volt, de azért látszott az is: nem sok kihagyás fér majd bele, ha valóban meglepetést készített elő a Groupama Arénában. Idővel aztán kezdtek elmaradni a zalai kontrák, áttevődött a játék a térfelére, Babati viszont továbbra is nagyon aktív volt, rá nagyon kellett figyelnie a Ferenváros védőinek. A 41. percben éppen Babati játszotta meg a labdát, amit végül Bedi lőtt kapura 22 méterről, de Dibusz szögletre mentett. A ZTE nagyon fegyelmezetten futballozott az első félidőben, ami alapján továbbra is bizakodhatott.

Vártak a cserékkel az edzők, a ZTE pedig próbálta tartani azt a taktikát és játékot, amit az elsőben félidőben is láthattunk tőle az 50 percben a zalai kapu előtt alakult ki meleg helyzet, ám Demjén kétszer is jókor védett. Könyvest küldte a pályára Boér Gábor, hiszen a találkozó alakulása „megkívánta”, hogy az egerszegiek ne pihentessék egyik legjobbjukat. Volt keresnivalója a kék-fehéreknek, ez egyértelmű és házigazda is váltott: Zubkov és Baturina érkezett. És mindjárt utóbbi, a 67. percben csaknem vezetést szerzett, de ekkor még védett Demjén. A szöglet után a kapu elé érkező labdát Laidouni négy lépesről a hálóba juttatta, 1-0. És jött a második… A 70. percben teljesen fellazult a a ZTE, amit kihasznált Baturina, aki 12 méterről tekert a kapuba, 2-0. Szinte pillanatok alatt minimálisra csökkent a ZTE esélye a pontszerzésre, hiszen a látottak alapján egyre nyilvánvalóbb volt már, hogy az FTC egyre jobban uralja a játékot és egyre veszélyesebb. Alighanem Boér Gábor is így gondolta már, hiszen két fiatal játékosát küldte pályára Lesjak és Gergényi helyett.

A ZTE FC a kapott gólokig abszolút biztatóan játszott, amire a továbbiakban építhet, de szombaton egy olyan riválissal találkozott, amely pillanatok alatt kihasznált két hibát és dönteni tudott. Ez pedig a BL-csoportkörös FTC volt.