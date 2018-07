Félkézzel is elbánt ellenfeleivel a zalaegerszegi szkanderező

A megyeszékhelyi szkanderező, Helyes Csabi nemrég Zágrábban járt, ahol érmet szerzett, pedig nem teljesen egészséges. A jobb keze sérült.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A szenior világbajnoki érmes Helyes Csabi (továbbra is ezen a néven szerepel a versenyeken) sérüléssel bajlódik, s mint megtudtuk, erre „ráment” neki az idei országos bajnoksága is. A jobb csuklójában megnyúltak a szalagok, ám közben ugyanúgy versenyez, igaz, csak bal kézzel, ami elvileg a gyengébb keze. Sárváron így ezzel indult az országos bajnokságon, ahol Masters kategória nem volt, így a nyílt (felnőtt) 75 kg-ban és a 85 kg-ban is elindult. Nagyon erős volt a mezőny, de sikerült mindkét súlycsoportban – bal kézzel – a 6. helyezést megszereznie.

Legutóbb pedig Horvátországban, Zágrábban járt, ahol a Masters open kategóriában indult továbbra is bal kézzel, és az előkelő 3. helyezésig jutott. Mint elmondta, az open kategóriában nem volt mérlegelés, tehát súlycsoport, így minden nevező ebben volt érdekelt, s ránézésre is Helyes Csabi bizonyult a legkönnyebbnek (75 kg), mindenki más ennél jóval nehezebb volt.