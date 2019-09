Félidős gyorsértékelés Makovecz Tamástól, a ZAC szakmai alelnökétől

A tanév elkezdődött, ami a régió legeredményesebb atlétikai klubjánál, a Zalaszám-ZAC-nál is fontos esemény, ugyanis az egyesületben rengeteg iskoláskorú gyermek sportol. Az év egyik fele lement, a másik kvázi most kezdődik. A klub szakmai alelnöke, Makovecz Tamás a ZAC első nyolc hónapját értékelte.

– Az atlétika nem „kisasszonysport”, a sportok királynőjének is nevezik – mondta a szakmai alelnök. – Nem csoda, hiszen ebben a sportágban semmi sem történik véletlenül, itt minden centiméter vagy századmásodperc fejlődés pontosan, gépekkel mérhető. Az ember alapvető természetes mozgásának művészi kifejezése, összhangja adja a királynői státusát. A fedett pályán történő versenyzés pedig napjainkban egész évben űzhető sporttá tette az atlétikát.

Mérleget vonva Makovecz Tamás elmondta, hogy nemzetközi színtéren is jegyzik már egyesületüket, hiszen Szűcs Valdó a fedett pályás Eb-n 12. lett, aztán az Universia­dén a 8. helyen végzett, majd nemrég a csapat-Eb-n 110 m gáton bronz­érmet is nyert. Rajta kívül a dobó Európa-kupán Vei­land Violetta 2. lett, s az U23-as Eb-n a 11. helyen zárt. Utánpótlás korosztályokban a világversenyeken és a nemzetek közötti válogatottviadalokon is számos zalaegerszegi atléta vett részt. Nagy Pálma, Dienes Matyás, Veiland Violetta, Muszil Ágnes is sikeresen szerepelt. A fiatalok és a felnőttek mellett a szeniorok (35 év felettiek) is világ- és Európa-bajnoki érmeket hoztak Zalaegerszegre. Góczánné Tóth Zsuzsa, dr. Csóra Zsanett, Bognár Szabolcs, Balázs Erik mind-mind kiváló emberi tulajdonságaikkal példát mutatnak a fiataloknak.

– Nagyon fontos mérce számunkra az országos bajnoki versenyrendszer – folytatta Makovecz Tamás. – Mi valóban büszkék lehetünk arra, hogy kizárólag zalaegerszegi és zalai fiatalokkal érjük el a nemzetközi és a hazai bajnoki sikereinket. A klub tizenkét edzője előtt is le a kalappal, hogy hétvégéiket nem saját családjukkal, hanem tanítványaikkal utazva töltik. Visszatérve a bajnoki eredményekhez, örömmel számolhatok be arról, hogy újra van saját nevelésű felnőtt bajnokunk, bajnoki ezüst- és bronzérmünk. Kiváló sportolói és tanulói példaképeink vannak, és az a pontosan 109 magyar bajnoki helyezés, amit már eddig elértek sportolóink, önmagáért beszél, és valódi csapatmunka eredménye. Büszke vagyok erre a nagyszerű csapatra.

A mindennapi edzésmunka és a hétvégi utazások mellett az egyesület fontos profilja a versenyrendezés is.

– Szakembereink az elmúlt 27 évben óriási rutinra tettek szert rangos atlétikai versenyek megszervezésében és lebonyolításában – mondta még a szakmai alelnök. – Bella Attila szakosztály­vezető és Kámán Ferenc vezetőedző nemcsak háromszáz gyerek felkészítésében, hanem egy 60 fős versenybírói gárda összefogásában is profi. Idén így jöttek sorban a hazai rendezésű versenyek – Vám és Vám Kupa, Kondex Kupa, PSM Protech Kupa, Zalaerdő Kupa, Euro-Geo Kupa, WHC Kupa, Zalaszám Kupa, ZÁÉV Kupa, Baki Agrocentrum Kupa – s ezekre a rendezvényekre ügyvezetőnk, Szakály István szerzi meg a támogatókat.

ahogy elhangzott még, az önkormányzat mellett a Zalaszám mint névadó főszponzor és a Magyar Atlétikai Szövetség is támogatja az egyesületet, de Makovecz Tamás további célként jelölte meg a menedzselésben, hogy a 27 támogató zalai cég mellé felsorakoztassanak még néhányat, köztük legalább egy olyat, amelynek a logója a fő támogatók mellé odakerülhet a klub versenyzőinek mezére is.