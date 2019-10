Félidei 12 pontos hátrányból győzött Sopronban a ZTE KK

A férfi kosárlabda élvonal 4. fordulójába Sopronba látogatott tegnap este a ZTE KK. A két hasonló képességű csapat csatájában a vendégek nagyot küzdve, hátrányból kerekedtek felül.

Soprok KC – Zalakerámia-ZTE KK 78-85 (26-18, 20-16, 16-22, 16-29)

Sopron, 1100 néző. Jv.: Kapitány, Minár, Fodor.

SKC: Rivers 7/3, Pitts 12/3, Takács 3, Carter 29, Thompson 19/6. Csere: Molnár 3/3, Werner, Élő, Fazekas, Supola5. Vezetőedző: Sabáli Balázs.

ZTE: Ubilla 7/3, Williams 6/6, Johnson 26/6, Szabó 20/6, Agafonov 17. Csere: Bagó, Doktor 2, Gulyás, Djuric 6, Simon 1. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Mindkét csapat 2 győzelemmel és egy vereséggel várta a meccset, miután győztes szezonkezdet után ( a ZTE Kaposváron, a Sopron Jászberényben nyert), két-két vereségük következett.

A feldobásnál csak a ZTE szurkolóinak hangja hallatszott a csarnokban, csapatuk pedig vezetést is szerzett, ám a házigazda gyorsan lábra kapott (7. p.: 17-10). Az első tíz percet simán nyerte a Sopron, mely jobban lepattanózott (12-5), a ZTE pontjainak zömét (12) pedig Johnson szerezte. A második játékrész sem sikerült jobban zalai szempontból, a ZTE támadásban és védekezésben is túl sokat hibázott (15. p.: 35-23). A hazaiak sem játszottak jól, de a Zete által felkínált esélyeket a félidőig kihasználták (46-34).

Nagyszünet után is a ZTE szerezte az első kosarat, de ekkor örömtelibb lett a folytatás is (23. p.: 49-43). A vendégek javítottak a védekezésükön, a hátrányuk pedig örvendetesen elolvadt (29. p.: 57-56). A harmadik negyed utolsó másodperceit viszont nagyon elrontották a zalaiak, a nemrég még közéjük tartozó Thompson pontjai pedig azt jelentették, hogy az utolsó tíz percben szinte kezdhettek mindent elölről (62-56). Ám a ZTE nem torpant meg, a záró negyed elején Szabó triplájával gyorsan átvette a vezetést (62-64), miközben a hazai csapat elbizonytalanodott (35. p.: 68-72). Johnson és Ubilla is sokat tett ezekben a percekben a csapatért (37. p.: 71-78), a Carter vezérelte Sopron pedig hiába jött fel még egyszer (75-78), Szabó újabb, ráadásul a támadóidőt tekintve utolsó pillanatban beesett hármasa 56 másodperccel a vége előtt eldöntött mindent (78-83).

A ZTE KK nagyot küzdve és nagyon nehezen nyerte meg a fontos összecsapást, az évkönyvekbe és a tabellába viszont csak a győzelem ténye kerül be, az nem, hogy milyen játékkal sikerült azt elérni.