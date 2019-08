Feledtetni kell a tavalyi idényt – A ZTK-FMVasnál előrelépést terveznek

Az elmúlt bajnoki idényben a harmadik helyen végzett a Szuper Ligában a ZTK-FMVas férfi tekecsapat, ami csalódás jelentett a sportág zalai barátai számára. Nemzetközi szinten, a Világkupán és a BL-ben sem sikerült maradandót alkotnia az együttesnek, így a csapat háza táján fogadkoznak, hogy a most kezdődő szezonban feledtetni akarják a tavalyi gyenge szereplést.

– Már júliusban elkezdtük a felkészülést heti három edzéssel, továbbá hétvégi edzőmérkőzésekkel készültünk az idényre – hangoztatta Fehér László edző a hét végi nyitány előtt. – Folyamatos terhelést kaptak a játékosok és az első két fordulóban papíron könnyebb ellenfelekkel játszunk. Az idény elején is marad a nagyobb terhelés, mert utána közvetlen riválisokkal – Répcelak, Ferencváros – játszunk, s arra kell jó formába lendülnie a csapatnak. Aztán következik az NBC Kupa, ahol fontos a jó szereplés. A felkészülés során biztató eredményeket értünk el, a Göcsej Kupát megnyertük és Répcelakon is győztünk. Egy bécsi tornán szintén remekeltünk, hiszen 3900 feletti fát dobtunk, zárásként pedig Zalaszentgróton vettünk részt egy tornán. A játékosok is érzik, hogy az elmúlt bajnoki idényben kaptunk egy nagy pofont, most ebből kell fel állnunk.

A csapatból a több játéklehetőség reményében Szentgotthárdra távozott Takács Tamás. Pintér Károlyt kölcsönadták a rivális Répcelak együttesének, ahol szintén több játék lehetőséget kaphat.

– A célokról szólva, bővült az éremesélyes csapatok száma –vélekedett a Fehér László. – A Szeged, a Répcelak, és a ZTK FMVas hármas mellé, bejelentkezett a Ferencváros is. A fővárosiak jól erősítettek, harcban lesznek a dobogóért. Számunkra az első három a cél, azon belül minél fényesebb érmet szeretnénk szerezni. A nemzetközi porondon is szeretnénk jobban szerepelni. Már céloztam rá, ehhez első lépésben a harmadik számú nemzetközi sorozatban, az NBC Kupában kell az első két hely valamelyikén végezni, hogy feljuthassunk a BL főtáblájára. Ott sem lennénk kiemeltek, de szeretnék nemzetközi szinten is előbbre lépni. A hazai szövetség, ha kiírja a Magyar Kupát, a bajnokság vége felé döntjük el, hogy indulunk, vagy sem.

A tavalyi idényben a zalaiak sokat harcoltak a bajnoki rendszer ellen, amely az idei szezonra visszatért a régi lebonyolításhoz. Kétfordulós lesz a bajnokság, és mindenki játszik mindenkivel, nem lesz rájátszás se. Ennek örülnek a ZTK háza táján, annak már kevésbé, hogy az országos szövetség 10 csapatra csökkenti a bajnokság létszámát, így négy együttes esik ki. Ezzel a lépéssel úgy vélik csökken a teke egyébként sem széles bázisa.

A bajnoki nyitányon 13 órától a ZTK-FMVas a hazai környezetben az újonc Székesfehérvári Köfémet fogadja.