FC Nagykanizsa: Vereség itthon, szombaton jön a Siófok

Lejátszotta első nyári felkészülési találkozóját az immár a labdarúgó NB III-ra készülő FC Nagykanizsa legénysége. Barna László vezetőedző csapata a szlovén másodosztályú Naftát fogadta.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

FC Nagykanizsa–ND Nafta 1903 Lendava (szlovéniai) 2–3 (2–1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Gaál Á.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagykanizsa: Gergő Á. – Horváth B., Szabó B., Major, Szabó Á. – Kondor, Gerencsér – Vlasics, Kovács Gy., Horváth D. – Vittman. A második félidőben pályára léptek: Borsi (kapus), Béli M., Csáki, Hetesi, Kretz, Németh Á., Pál D., Szőke D. Vezetőedző: Barna László.

Ha múlt csütörtök óta nézzük, akkor is még csak néhány edzéssel a lábakban vívta első felkészülési meccsét nyári időszakában az NB III-as FC Nagykanizsa labdarúgó-együttese, melynek ellenfele az elmúlt szezonban a szlovén második vonalban harmadik helyezett lendvai Nafta volt.

A kanizsaiak az első játékrészben jó játékkal rukkoltak ki, ahogy az újdonsült szakvezető, Barna László fogalmazott, akaratból és hozzáállásból jól vizsgázott együttese. Kovács György duplájával még vezetett is a Kanizsa. A második félidőben már kijött, hogy a szlovén ellenlábas felkészülésében amúgy is előrébb tart, és a második félidőben a maga javára fordította a találkozót. A kanizsaiaknál a próbázók között ott volt a kapus Borsi Bence, illetve Németh Áron és Szőke Dániel is.

A program szerint a Kanizsa szombaton 11 órától a BFC Siófok gárdájával mérkőzik az Olajbányász-stadionban.