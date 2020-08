Favorov és Zivko kölcsönbe érkezik a ZTE FC labdarúgócsapatához

Négy nappal a labdarúgó NB I. új idényének rajtja előtt új játékosok igazolását jelentette be a ZTE FC együttese, bár a közönség már mindkettejüket láthatta a hét végi ZTE-fiesztán. Az ukrán Artem Favorov a Puskás Akadémiától, a szlovén Ziga Zivko pedig Lendváról érkezik kölcsönbe.

A középpályás Artem Favorov 26 éves, korábban tagja volt hazája utánpótlás-válogatottjainak is. A Dinamo Kijevben nevelkedő játékos Dániában, a Vejle együttesétől érkezett idén januárban a Puskás Akadémiához, ahol a tavasz folyamán tíz NB I.-es bajnokin lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. A szlovén középső védő, Ziga Zivko a Nafta együttesétől érkezik kölcsönbe. Előbbi egy évre, míg a szlovén fiú fél évre. A szombati rajt előtt nem is árt, ha kiegészül a hátsó alakzat, ugyanis Szépe János és Zoran Lesjak is sérüléssel bajlódik, ám mindez még nem jelenti azt, hogy Boér Gábor vezetőedző ne tudná esetleg pályára küldeni őket a Fehérvár FC ellen. Viszont vannak még sérültek, így a nyáron érkező Tajti Mátyás sem tudja azt a munkát végezni, mint a többiek, ő valószínű, hogy lemarad a rajtról.

Rákérdeztünk, hogy miként állnak a tárgyalások a még függőben lévő ügyekben, Sallói István sportigazgató evvel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Barczi Dáviddal megszakadtak a tárgyalások, és Bőle Lukács esetében is egyelőre ez a helyzet. Mindketten alapemberei voltak a tavaszi együttesnek, s különösen Bőle Lukács maradását várták a szurkolók, hiszen remek tavaszt produkált az FTC-től kölcsönbe érkezett középpályás. Egyelőre nem tudni, hogy végleg lemondhatnak-e a zalaiak róla, mindenesetre úgy tudjuk, hogy ki kellene vásárolni őt a szerződéséből, a ZTE FC szeretné három évre szerződtetni, de Bőle csak egy évet töltene Egerszegen.

Sallói István úgy fogalmazott, hogy még egy centert igazolnának, de valószínűsíthető, hogy már csak a rajt után fog mindez megtörténni, hiszen az átigazolási időszak szeptember 22-ig tart.

A ZTE FC szombaton hazai pályán nyitja a 2020–2021. évi NB I. sorozatát, amikor a korábbi edzője, Márton Gábor által irányított Mol Fehérvár érkezik Zalaegerszegre. Jegyek online már kaphatók, valamint a Kvártélyház jegyirodájában is. A második fordulóban a ZTE FC Mezőkövesdre látogat, a harmadikban, vagyis augusztus 28-án a bajnok Ferencváros érkezik Egerszegre.

Vagyis „erős” lesz a kezdés a zalaiak számára, de ezt már tudják a sorsolás óta…