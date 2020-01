Ezúttal Risztov Éva volt a Kiscápák SE vendége

Fontosnak tartják, hogy példaképekkel találkozzanak sportolóik, ezért is szervezik meg mindig úgy évértékelőjüket, hogy egy-egy ismert úszót vagy sportvezetőt is meghívnak ezekre – többet között ezt is megosztotta velünk Szántó Kata, a Keszthelyi Kiscápák SE elnöke a hét végi újabb összejövetelük kapcsán, amit a hévízi Fontana Filmszínházban tartottak meg, és Risztov Éva olimpiai bajnok volt a vendég.

Gyakorlatilag megtelt a Fontana nézőtere, és mint kiderült, nem volt véletlen a helyszín kiválasztása, de erről kicsit később. A Keszthelyi Kiscápák SE a 2019-es esztendőben eredményes évet zárt, volt tehát mit ünnepelni, és voltak kiket jutalmazni. Az úszóklub részéről Szántó Kata elnök köszöntötte és gyakorlatilag vezette le az évértékelést, melyen jelen volt Papp Gábor, Hévíz polgármestere és Kepli József alpolgármester is. Az, hogy még izgalmasabb és érdekesebb legyen az esemény, tulajdonképpen egy mozival kedveskedtek a megjelenteknek, ugyanis bő harmincperces filmet vetítettek a tavalyi évükről, s volt is mit megmutatni. Májusban Los Angelesben is jártak négy versenyzővel, ahol számos érmet szereztek. Ezt követően a klub versenyzőinek jutalmazását tartották meg, majd az idei meghívott sztárvendég, Risztov Éva olimpiai bajnok úszónk tartott pályafutásáról beszámolót, motivációs előadást. Többet között arról, hogy a kitartás, az akarat mennyire fontos a sportban, amiről soha nem szabad lemondani. Risztov Éva a Kiscápák SE nagyobb korcsoportú úszóinak adta át a klub ajándékait. Hetyei Nórát külön is köszöntötték – akinek Papp Gábor Hévíz város nevében külön ajándékkal kedveskedett –, hiszen a Magyar Úszó Szövetség 2019-ben a keszthelyi tehetséget választotta meg a legjobb úszónak a 2005-ben születettek korosztályában. S hogy miért fontos a Kiscápák SE-nek, hogy tanítványaik mindig találkozzanak ismert és már bizonyított emberekkel? Szántó Kata klubelnököt kérdeztük, aki kifejtette mindezt. – A példaképek fontosak, ezért is hívtuk meg két éve Jakabos Zsuzsannát, tavaly pedig például Késely Ajnát az évértékelőnkre – mondta Szántó Kata. – Most Risztov Évát sikerült elhívnunk, s olyan személyiségek ők, akik a mi fiataljainknak utat mutatnak pályafutásukkal, s általuk ott az élő példa is, hogy kivé és mivé lehet válni. A filmvetítés pedig abból a szempontból volt fontos, hogy tegyük ezt a találkozót életszerűvé minden vendég számára. Ne csak mi meséljük el, lássák is a tavalyi évünk fontos pillanatait. Azt mondhatom, hogy célba ért a dolog, mindenkinek nagyon tetszett, ahogy Risztov Éva előadása is.