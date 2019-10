Ezüstérmes a ZTK FMVas, negyedik a ZTE ZÁÉV

Zárónapjához érkezett a zalai tekecsapatok nemzetközi szereplése.

Elsőként a németországi Ludwigshafenben megrendezett női Világkupán a ZTE ZÁÉV lépett pályára. A bronzéremért, a hasonló képességű cseh KK Slovan Rosice ellen. A csehek tavaly a BL-ben már kiejtették a zalaiakat. A visszavágás most sem sikerült a ZTE ZÁÉV-nek. Többen is gyengén teljesítettek a csapatban, a 600 fás nemzetközi szintet egyik zalai játékos sem tudta megközelíteni, igaz az ellenfél sem dobott csúcsformában, ezért is fájó a zalaiak veresége. A csehek már a mérkőzés elején elhúztak, a szoros eredmény ellenére a ZTE ZÁÉV végig futott az eredmény után. A csapatból egyénileg Szabó Márta teljesített a legjobban (573). Csapat szinten nemzetközi porondon a 3286 fa kevés. A zalaiak akár csak tavaly idén is a 4. helyet szerezték meg. A mérkőzés végeredménye: ZTE ZÁÉV – KK Slovan Rosice 3:5 (3286:3359).

Horvátországban, Slavonski Brodban, megnyert csoport után az elődöntőben is győztes ZTK FMVas esélyesként lépett pályára a férfi tekecsapatok NBC Kupájának döntőjében a német Chambtalkegler Raindorf ellen. A döntőt rosszul kezdte a zalai csapat, a németek az első sorban jelentős fa előnyre, és két meccspontra tettek szert. Csikorogva megkezdte a felzárkózást a zalai csapat meccspontokat szerezve egyenlített, az utolsó sorban újabb gyengélkedés következett, és „elúszott” a kupa. A ZTK-ból ezúttal mindössze Járfás Szilárd dobott átlag felett (611). A közmondást idézve: Egy fecske meg nem csinált nyarat. A németek jobban koncentráltak, megérdemelten hódították el a serleget. A zalaiak számára az jelenthet vigaszt, hogy helyezésük alapján indulhatnak a Bajnokok Ligájában.