Ezüst és bronz szabadfogásban is a zalaiak mérlege az ob-n

Gyomaendrődön rendezték meg a birkózók Diák I. korosztályú szabadfogású országos bajnokságát. Varga Zalán, a Zalaegerszegi Birkózó SE és Pőcze Bence, a Kanizsa Birkózó SE tehetségei is éremmel térhettek haza.

A 2006–2007-ben született if­jú birkózók idei magyar bajnokságán Gyomaendrődön is már csak azok indulhattak, akik a területi selejtezőkön túljutottak. Megyénkből a Zalaegerszegi Birkózó SE és a Kanizsa Birkózó SE tagjainak sikerült ez, így ők képviselték egyben Zala megyét is a korosztályos magyar bajnokságon.

Az egerszegi Varga Zalán (Zalaegerszegi BSE) két hónapja a kötöttfogású ob-n már szerzett egy bronzot. Ebben a korcsoportban még a fiatalabb évjárathoz tartozik, ezért is nagyon szép eredmény részéről ez az újabb bronzérem, amit a szabadfogásúak között szerzett. A Kanizsai BSE versenyzője, Pőcze Bence a kötöttfogású bajnoki címe után ismét döntőt birkózott, de most be kellett érnie az ezüstéremmel. A zalaegerszegiek még egy ötödik helyet szereztek Baranyai Adolf révén.

A zalaiak pontszerző helyezései. 35 kg: 5. Baranyai Adolf (ZBSE). 50 kg: 3. Varga Zalán (ZBSE). 63 kg: 2. Pőcze Bence (Kanizsai BSE).

Felkészítő edzők: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland (Zalaegerszegi BSE), Szatmári Zsolt, Farkas András (Kanizsa BSE). KA