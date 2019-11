Ez is fontos gól volt, ami most pontot ért

Szombaton fordulatos és izgalmas mérkőzésen jutott túl a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, amely hazai pályán 3-3-as döntetlent ért el az éllovas MOL Fehérvár FC együttesével szemben. Volt miről beszélgetni a mérkőzést követően, a pontot érő gól szerzője, Zoran Lesjak például azt mondta: a hét végén, újra itthon, a Mezőkövesd ellen győzni fognak.

Tényleg több fordulatot hozott a szombati találkozó. Bobál Gergely révén már 2-0-ra is vezetett a ZTE FC, aztán a Fehérvár fordított, de a legvégén érkezett Zoran Lesjak, aki nem először szerzett fontos találatot a ZTE FC csapatának. Védő létére, ezt is tegyük hozzá. Idén áprilisban az ő fejesével nyert a csapat idehaza 1-0-ra a Kazincbarcika ellen és került még közelebb a feljutáshoz. Aztán május 1-jén Cegléden, ahogy most szombaton, a 93. percben egy Lesjak-góllal nyert a ZTE FC 2-1-re. Az ott megszerzett három pont matematikailag is bebiztosította a ZTE FC számára az NB I-be jutást.

A szombati, közelről szerzett találat most egy pontot ért a ZTE FC-nek az élvonalban, ám a listavezető ellen, ami mégiscsak több a semminél.

– Az első félidőben nagyon jól játszottunk, és a második gólunk után akár jöhetett volna a harmadik is, mert ez benne volt a játékunkban – mondta a találkozó után Zoran Lesjak, amikor kérdeztük. – Sajnos a második negyvenöt percet nem kezdtük jól, ezt mindenki láthatta. Viszont tényleg nagyon boldog vagyok, hogy az én gólommal sikerült döntetlenre hozni a meccset. A bedobás után talán Bobál még meg is csúsztatta a labdát, úgy jutott el hozzám. Azt gondolom, hogy ez egy nagy meccs volt. Most nem nyertünk, de a Mezőkövesd ellen már kell a három pont.

Bobál Gergely szintén elégedett lehetett, hiszen duplázott, ezzel első NB I-es góljait is megszerezte, de azért ő is jobban örült volna a sikernek. Azt kérdeztük tőle, hogy a kétgólos vezetés után esetleg gondolta volna-e, hogy így is alakulhat majd a találkozó.

– Benne volt ez is – mondta a támadó. – Ha még egyet lőttünk volna az első félidőben, talán más minden, de a második félidő elején túlságosan is behátráltunk, és ez a Fehérvárnak kedvezett. A döntetlennel értékes pontot szereztünk, és ez nagy dolog, mert a csapat megmutatta, hogy mekkora szíve van.

A harmadik ZTE-játékos – merthogy Zoran Lesjaknak és Bobál Gergelynek ott volt a helye –, aki bekerült a forduló csapatába az országos sportlap értékelése alapján, az Nikola Mitrovic lett. A középpályás remekül irányított, és a végén őszinte volt, amikor azt kérdeztük tőle, hogy milyen a hangulata.

– Az az igazság, hogy egy kicsit csalódott vagyok, mert az első félidőben megmutattuk, hogy jó csapat vagyunk, de a végén mégsem nyertünk – hangzott Nikola Mitrovic válasza. – Mentálisan kicsit erősebbnek kellene még lennünk, hogy ne kövessünk el hibákat. Viszont nagyon sokat tettünk azért, hogy a találkozót legalább döntetlenre mentsük. A hangulatomhoz viszont most az is hozzátartozik: jobb ez így, mintha kikaptunk volna…

Szó esett még a játékvezetésről is, s bizony nemcsak sárgák, de pirosak is előkerülhettek volna. A felvételek alapján a kezdő sípszó pillanatában Armin Hodzic nem csak átlép a felezővonalon, de bele is rúg Radóba. Sárgát kapott, aztán a második félidőben egy Lesjak elleni szabálytalansága is sárgát ért volna, de nem kapott lapot.

Az pedig, hogy egy szabálytalanság után a földre került ZTE-játékost, ha csak egy kis tárggyal is, de megdobják a vendégek kispadjáról, ez túllép a sportszerűtlenségen.