Évzárásként egy sima, egy „fordított”

A női kézilabda NB II-ben véget ért az őszi szezon. Idei utolsó találkozóján hazai pályán a Hévíz SK biztosan győzött, az Egerszegi KK viszont simán kikapott a listavezető szombathelyiektől.

Délnyugati csoport:

Hévíz–Nemesvámos 31-22 (19-11)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Szászfai, Tasnádi.

Hévíz: Bán-Farkas – Czigány 4, Gácser 6, Burghardt L. 5, Berecz 7, Holczbauer 3, Cseberko 2. Csere: Molnár (kapus), Kovarszki 1, Borsi B., Vágó 1, Buzás 2, Balogh B., Penzer K. Edző: Baranyai Norbert.

A Hévíz először játszott bajnokit a Nemesvámos ellen, mely megegyezik egy első osztályú ifjúsági csapattal. A találkozó előtt Burghardt Lukréciát köszöntötték, aki 50. alkalommal szerepelt a zöld-fehéreknél. Esélyeshez méltón kezdtek a hazaiak (10. perc: 6-1): a fürdővárosi védekezés elsőrangú volt, de a támadásokban is alig akadt hiba. Szünet után kiegyenlítettebb lett a játék, ekkor a hévíziek több új játékelemet is kipróbáltak, illetve minden játékosukat pályára küldték. Jó játékvezetés mellett sportszerű meccset láthattak a végén vastapsot adó szurkolók, a Hévíz győzelme pedig ilyen különbséggel is reá­lisnak mondható. Zalai oldalon a kapusok őszi legjobb teljesítményüket nyújtották.

A Hévíz a 4. helyen telel, folytatás februárban hazai pályán a Siófok ellen.

Jók: Berecz (a mezőny legjobbja), Bán-Farkas, Holczbauer, Czigány.

Északnyugati csoport:

Egerszegi KK–Szombathelyi KKA U22 19-42 (9-21)

Zalaegerszeg. Jv.: Böhm, Csupor. Egerszegi KK: Mikolics – Jáger, Hári 3, Szalai 2, Béres 3, Mátyás, Balogh 4. Csere: Tállai (kapus), Pem 1, Gotthárd 5, Csata 1, Bogár, Marton, Major. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

Csupán hét percig tudta tartani a lépést a hazai csapat a vasiakkal (3-6). A folytatásban sorozatban 7 gólt szerezve elhúzott a Szombathely, majd tetemes előnyt harcolt ki a második félidőre. Az EKK sok hibával játszott, amit a vendégek könyörtelenül kihasználtak. A második félidőben sem változott a játék, a listavezető fölényesen nyert.

