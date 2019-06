Évet értékeltek a Letenye SE-nél

Múlt héten pénteken este a művelődési ház nagytermében tartotta értékelő összejövetelét a Letenye Sport Egyesület (LSE). Itt elsőként Soós Ferenc elnök köszöntötte a jelenlévőket, majd szólt az elért eredményekről, hiszen két év alatt jelentős fejlődés zajlott a csapatoknál.

Tamás Tamás, az utánpótlás-nevelésben aktívan részt vevő sportedző részletesen ismertette a tavalyi és az idei évben kapott anyagi és nem anyagi jellegű támogatások felhasználását. Külön is megköszönte Letenye város önkormányzatának a folyósított civil szervezeti támogatásokat, valamint a Kossuth Mezőgazdasági Kft. által rendelkezett tao pénzösszeget, melyből az egyesület többek között több millió forint értékben sportfelszereléseket is vásárolt. A vállalkozás vezetője, Kátai Tibor arról biztosította a focistákat, hogy a jövőben is támogatni fogják őket.

A találkozón Farkas Szilárd polgármester kiemelte, hogy a szülők méltán lehetnek büszkék gyermekeikre, hiszen a sport, a tenni akarás, valamint a szakma szeretete és találkozása lehetővé tették azt, hogy a labdarúgás magasabb szintre emelkedjen Letenyén, melynek köszönhetően a Zala megyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában bajnok lett az LSE labdarúgócsapata. A letenyei polgármester arról is szólt, elképzelhető, hogy a jövőben Letenye legnagyobb munkáltatója is segítheti tao felajánlással az LSE munkáját.

Példaértékű és követendő, amit a Letenye Sportegyesület vezetősége, a szülők és gyermekeik, valamint Tamás Tamás sportedző tettek az elmúlt időszakban, ezzel is öregbítve kisvárosunk hírnevét a sport és a labdarúgás terén – fogalmazott a városvezető.

Az összejövetelen díjakat, ajándékokat adtak át a kis és nagy focistáknak, valamint külön megköszönték Szabó Ferenc gondnok munkáját, aki több ezer fotót és sok videót készít az LSE életéről és kezeli annak Facebook-oldalát is. Köszönő szavak mellett, ajándékot vehetett át Farkas Szilárd polgármester, valamint Vass Tibor, aki önkéntes kapus­edzőként készíti fel az LSE hálóőreit.