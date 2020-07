Évek óta sikeresek voltak, de nincs elég csapatuk az utánpótlásban

A megyei labdarúgó- bajnokság küzdelmeire is július 3-ig lehet nevezni, így a határidő ma jár le, ám egy meglepetést máris tartogat majd a Zala megyei bajnokság következő szezonja. Az I. osztályban évekig meghatározó csapat, az Olajmunkás Gellénháza csak a III. osztályra nevez.

A nevezések alapján összeállított végleges lista természetesen majd csak a határidő lejárta és az esetleges hiánypótlások, fellebbezések után alakul ki, de a Gellénháza kimarad az új bajnokság I. osztályú mezőnyéből. Mindez amiatt meglepő, hiszen a félbeszakított és végül ki nem hirdetett bajnokságban az Olajmunkás az első helyen zárt, de évek óta ott volt az élmezőnyben vagy a dobogón. Bencze Péterrel, az együttes edzőjével pár héttel ezelőtt készítettünk is egy interjút ennek apropóján, aki akkor nem említett nehézségeket, azonban a háttérben már meghúzódtak ezek.

– Évek óta nehézséget okozott a klubnál a megfelelő számú utánpótláscsapat kiállítása – kezdte mondandóját Bencze Péter, hiszen újra megkerestük, és ő sem marad tovább Gellénházán, ahol az elmúlt hat évben edzősködött. – A felnőttcsapattal nem volt semmi gond, de több korosztályos együttes versenyeztetése már erőn felüli vállalás volt. Az önkormányzat sem támogatja az egyesületet olyan mértékben, mint ideális lenne, és a támogatói összeg már nem volt elég mindenre. Gellénházán nincs elég gyerek, s ha tavaly a Botfa együttesével nem tudunk megegyezni, hogy az egyik korosztályt mi versenyeztetjük, már akkor előjött volna ez a probléma.

– Hat évet töltött el Gellénházán és mindig jó csapatuk volt. Mennyire csalódott most?

– Az vagyok, ami szerintem érthető. Lassan az MLSZ-nek is észre kellene vennie, hogy a falusi csapatoknál igenis gondot jelent a jelenlegi szabályozás. Egyszerűen nem lehet a megfelelő számú csapatot versenyeztetni ott, ahol helyben nincs elég gyerek, fiatal. Nem csak nálunk, másutt is rossz a helyzet és nem lennék meglepve, ha az elkövetkező egy-két évben további csapatok is hasonló sorsra jutnának. Mi sem így terveztük, megpróbáltuk, a vezetés is elkövetett ennek érdekében mindent, nem más megoldás nem volt.

– Marad Gellénházán?

– Nem és a játékosok nagy része sem. Vannak ajánlataim nekem is máshonnan.

Az Olajmunkás SE Gellénháza elnöke, Varga Csaba is csalódott, amit nem titkolt, amikor megkerestük.

– Napok óta nem alszok, teljesen ki vagyok ettől… – árulta el Varga Csaba. – Mégis csak kilenc év munkája van benne, amit szépen felépítettünk, de egyre problémásabb volt az utánpótlás- és a felnőttcsapat működtetése. Az önkormányzati támogatás kevés, bár a hivatalnál azt mondják, a lehetőségekhez képest megfelelő ez az összeg. Van tekeszakosztályunk is, ami szintén sikeres volt. A Botfával tavaly még megállapodtunk, mi vittük a gyerekeket edzésre és meccsekre, de most ők önállóan akartak indulni az U16-os bajnokságban. A megyei szövetség alternatívát kínált, hogy az U14-ben indítsunk csapatot, de az is problémás lett volna. A felnőtthöz hasonlóan szintén sikeres volt az U19-es korosztályunk, ám városi csapatok csábítják a játékosokat, van aki továbbtanul, van aki kiöregedik, nehéz pótolni őket is. Nem beszélve, hogy az anyagi forrásaink is apadtak. Színvonalas kilenc év áll mögöttünk, szép időszak volt, de bele kell most ebbe törődnünk. Úgy döntöttünk, hogy a megyei III. osztályba nevezünk.