Év végére már elkészül a zalaegerszegi Ostoros Károly-csarnok

Az esztendő végére teljesen megújul a zalaegerszegi Ostoros Károly-csarnok, amelynek szinte csak a „csontváza” maradt meg a bontási ütem után. A pénteken tartott sajtóbejáráson az is elhangzott, hogy a beruházás szerves részét képezi a ZTE sportkomplexum teljes felújításának.

A munkálatok első üteme befejeződött és örömteli, hogy egy újabb sportlétesítmény ölt új külsőt és belsőt, ráadásul a ZTE megalapításának 100. évében – mindezt Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere is megemlítette a pénteki sajtóbejáráson. Azt is elmondta, hogy a centenáriumi évet a város és a klub is szerette volna méltóképpen megünnepelni, ám a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt új forgatókönyv lépett életbe. Ám, mint Gecse Péter hangsúlyozta, remélik, hogy az esztendő második felében az ünnepségsorozat megtartható lesz.

Az Ostoros Károly-csarnok (munkacsarnok) felújításának ötlete 2017-ben született meg, a munkálatok pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Magyar Labdarúgó Szövetség részére biztosított 800 millió forint támogatás terhére tervezett sportfejlesztési programok között valósulnak meg. Ennek a ZTE FC a kedvezményezettje és eddig az atlétikai futódomb, az élőfüves sportpálya felújítása már megvalósult, harmadik elemként pedig elkezdődött a munkacsarnok felújítása. Gecse Péter részletesen elmondta, hogy mi minden újul meg a sokak által használt és szeretett létesítményben. A csarnok mellett a háromszintes irodaház (a ZTE-székház) és a hozzá tartozó öltözők is új külsőt és belsőt kapnak.

Az idei év végén átadandó létesítménnyel kapcsolatban Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, hogy szükség van a fedett termekre, s elkezdődött egy program, amelynek része a munkacsarnok felújítása is. A honatya kihangsúlyozta: nemcsak az élsportban, de a szabadidős sportban is igény van az ilyen sportlétesítményekre, s Vigh László reményét fejezte ki, hogy a munkák időben befejeződnek, így minél előbb birtokba vehetik a sportolók a megújult csarnokot.

A ZTE FC ügyvezetője, Mocnek Mária arról beszélt, hogy jelentős fejlesztések történtek az elmúlt években a klubnál; 2017-ben átadták a teljesen befejezett ZTE Arénát, tavaly pedig a stadionhoz tartozó edzőpályák, erőfejlesztő park készült el kormányzati és önkormányzati forrásokból. Mocnek Mária a munkacsarnokkal kapcsolatban elmondta, a felújított épületegyüttes teljes összhangban lesz a ZTE-stadion arculatával és ezzel befejeződik a ZTE sportkomplexumának teljes felújítása a klub 100 éves idei évfordulójára.

Böjte Sándor, a településrész önkormányzati képviselője megköszönte a város vezetésének és a ZTE FC-nek, hogy megvalósul egy színvonalas projekt, s kiemelte, nemcsak a sportolóknak, de a közeli óvodáknak is nagyon fontos, hogy egy ilyen színvonalú létesítmény jön létre, hiszen a munkacsarnokban a legkisebbek is rendszeresen részt vesznek sportfoglalkozásokon.