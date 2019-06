Északon az ezüstérmes Böde idegenben győzte le a Zalaszentivánt a zárófordulóban

A hét végén lezárultak a megyei labdarúgó II. osztály 2018/2019-es szezonjának küzdelmei is. Az már korábban eldőlt, hogy északon az Andráshida TE, délen pedig a Letenye szerezte meg az aranyérmet.

Északi-csoport

Türje–Cserszegtomaj 1-7 (0-2)

Türje. Jv.: Egyed P.

Türje: Farkas T. – Borbás, Baumann D., Nagy I., Baumann J., Vajda (Horváth M.), Szabatin, Kolompár, Balázs (Horváth K.), Tóth G. (Huszár), Nagy A. Edző: Czémán Imre.

Cserszegtomaj: Nagy I. (Emecz) – Boros, Fellner (Fejérvári), Kovács R., Belák Máté, Belák Márk, Belina (Csillag), Németh Sz., Ács, Török (Árvai), Fekete (Kubicsek). Edző: Fejérvári Ferenc.

Lendületes utolsó mérkőzésen elszenvedte utolsó vereségét a hazai csapat. Czémán Imre, a hazaiak edzője szeretné megköszönni csapatának az egész éves kitartását és munkáját.

Gólszerzők: Szabatin, ill. Fellner (4), Kubicsek, Belák Máté, Kovács R. Jók: Farkas T. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Baumann D. (66., Türje). U19: Türje–Cserszegtomaj 3-6.

Zalaszentiván–Böde 1-5 (0-3)

Zalaszentiván. Jv.: Vizi I.

Zalaszentiván: Illés – Méhes (Kiss B.), Csik, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Viola, Tóth B., Cseke, Udvardi, Hideg (Márton). Edző: Konrád Péter.

Böde: Széplaki – Babati, Kósa L., Szita, Kósa N., Lepár, Anti (Domján), Bedő (Luki), Kiss Zs. (Garamvölgyi), Szabó Cs., Turi. Edző: Kósa László.

Magabiztosan nyert a jól játszó vendégcsapat.

Gólszerzők: Rumi Ró., ill. Kósa N. (3), Babati (2). Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Zalaszentiván–Böde-Tungi 6-3.

Nagykapornak–Páterdomb 3-2 (1-1)

Nagykapornak. Jv.: Lakics P.

Nagykapornak: Földes – Peresztegi, Tóth K., Németh D., Németh P., Hajas (Büki), Vida, Németh Gy., Kiss B., Lakatos, Makovecz. Edző: Erdős János.

Páterdomb: Gyenese T. – Blaskovics (Németh K.), Flórián, Földszin, Gyenese R., Németh L., Bedő, Rettegi, Kálmán, Csikós, Kuti (Szerdahelyi). Edző: Lukács László.

Idényvégi forma, megérdemelt hazai győzelem. A hazaiak edzője, Erdős János gratulál csapatának az 5. helyhez, és köszönik szurkolóiknak az egész éves támogatást.

Gólszerzők: Lakatos (2), Makovecz, ill. Bedő, Kuti. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Nagykapornak–Páterdomb 2-6.

Helsa Andráshida TE–Pölöske 12-0 – félbeszakadt

Zalaegerszeg. Jv.: Földszin A.

Andráshida TE: Lahocsinszky – Gergye (Vincze), Agg P. (Salamon), Orbán (Agg Z.), Molnár N. (Parrag), Józsa (Düh), Balog, Doszpoth, Sebők (Boczföldi), Májer (Kovács R.), Kovács P. Edző: Szabó II Zsolt.

Pölöske: Ódor – Srancz, Horváth J. (Kurucz), Soós B., Gaál, Ágoston, Soós M., Mészáros, Szabó F., Kiss Cs., Rosta.

Szépszámú nézőközönség volt kíváncsi az Andráshida TE idei utolsó bajnoki mérkőzésére, melynek keretében a bajnokavató ünnepséget is megtartották. A hazaiak igazán sikeres szezont mondhatnak magukénak, hiszen amellett, hogy a felnőtt csapat megvédte bajnoki címét, az U19-es együttes is aranyérmes lett. Az egész délutános ünnepet még az sem tudta elrontani, hogy a vendégcsapat 12-0-s hazai vezetésnél a 70. percben levonult a pályáról.

Gólszerzők: Orbán (2), Doszpoth (2), Parrag, Kovács R., Vincze, Lahocsinszky, Molnár N., Kovács P., Májer, Sebők. U19: Andráshida TE–Pölöske 13-1.

Déli-csoport

Gelse Termál–Letenye 1-1 (1-0)

Gelse. Jv.: Takács G.

Gelse: Dömötör – Kalinics, Kovács B., Nagy M., Balogh P., Csizmadia, Kolperger (Babati), Budai, Markotán (Tóth D.), Németh G., Kőrösi. Edző: Tóth Zoltán.

Letenye: Gazdag – Balazsin, Kovács I. (Bakonyi), Móricz, Szilágyi, Karsai, Bogdán (Stropka), Öri, Csesztregi, Balassa, Horváth M. Edző: Tamás Tamás.

A tartalékos hazai csapat az első félidőben jobban játszott, a másodikban a vendégek fiatalos lendülettel ki tudtak egyenlíteni, az eredmény igazságosnak mondható. A gelseiek gratulálnak a letenyei csapatnak a bajnoki címhez.

Gólszerzők: Kőrösi, ill. Csesztregi. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. U19: Gelse–Letenye 4-3.

Ada Nova–Miklósfa 2-0 (1-0)

Lenti. Jv.: Kustán Cs.

Nova: Lendvai T. – Nunkovics R., Lendvai G. (Kovács G.), Kocsis, Nunkovics S. (Simon), Vitéz, Bolla (Szekeres Z.), Horváth T., Hajdu, Szekeres J., Máyer (Süket). Edző: Domján Péter.

Miklósfa: Németh B. – Varga J., Puskás, Kálovics, Boros, Lervencz (Kadlecz), Halajkó, Hammer, Béli, Balogh T., Gombos. Edző: Gyulai Attila.

Az ADA Nova SE csapata az egész tavaszi szezonban albérletben fogadta aktuális ellenfeleit, elsősorban Lentiben, ahol ez alkalommal is egy tökéletesen előkészített pályán játszhatta a Miklósfa elleni alsóházi rangadóját. A hazai csapat győzelme nem forgott veszélyben, megérdemelten nyerte meg a találkozót annak ellenére, hogy még büntetőt is hibázott a második félidő derekán. A Novai Sportegyesület játékosai és vezetősége köszöni az elbúcsúzó Bolla Lászlónak, hogy a csapat tagja volt az elmúlt két szezonban, és játékával, illetve személyiségével is segítette a csapatot a céljai elérésében.

Gólszerzők: Nunkovics S., Bolla. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Nova–Miklósfa 0-7.

Zalaszentmihály–Sava-Borsfa Borsfa 3-1 (0-1)

Zalaszentmihály. Jv.: Zlatár Cs.

Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Leberzipf, Janda, Francsics, Soós M., Kocsis (Soós G.), Biczó, Sebestyén B., Horváth M., Soós B., Szigeti. Edző: Szabó Balázs.

Borsfa: Kalányos – Horváth L., Karakai, Szabó D., Czigány B., Szakony, Szabó S., Bekö, Farkas M., Mészáros, Czigány K. Edző: Tóth Péter.

A második félidei játék alapján megérdemelten nyert a hazai csapat a jól küzdő és szervezetten játszó vendégek ellen. A zalaszentmihályi csapat szeretné megköszönni a nézőknek az egész szezonban a szurkolást és a támogatást.

Gólszerzők: Janda, Soós G., Horváth M., ill. Farkas M. Jók: az egész csapat, ill. az mindenki. Kiállítva: Czigány B. (90., Borsfa). U19: Zalaszentmihály–Borsfa 0-7.

Bak–Felsőrajk 4-2 (1-1)

Bak. Jv.: Somogyi L.

Bak: Timbókovics – Horváth Á., Nagy S., Foltányi, Koltai, Kocsis, Pencsov (Kővári), Pálfi (Horváth A.), Pencz, Réczeg, Zsuppány. Edző: Eszter Róbert.

Felsőrajk: Kovács Á. – Horváth At., Horváth L., Tarsoly R., Déri (Szűcs), Tarsoly P., Godina, Horváth An., Deák, Antal (Losonczi), Molnár K. Edző: Nagy Gábor.

Megérdemelten győztek, és ezzel az 5. helyet szerezték meg az egy félidőn át emberhátrányban játszó motiváltabb, nagyot küzdő hazaiak. Egy izgalmas, sportszerű, jó iramú, küzdelmes mérkőzésen csak a végén dőlt el a három pont sorsa, melyet a hazaiak saját maguknak tettek nehézzé. Sok helyzetet kidolgoztak, melyek rendre kimaradtak, picit jobb koncentrációval előbb lezárhatták volna a találkozó végkimenetelét. A Baki SE köszönetet mond minden támogatónak, vezetőnek, játékosnak az egész éves munkájáért. A szurkolóknak pedig a lelkes buzdítást köszönik.

Gólszerzők: Kocsis, Horváth A., Koltai, Pálfi, ill. Deák, Molnár K. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Réczeg (47., Bak). U19: Bak–Felsőrajk elmaradt.