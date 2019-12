Értékelik az őszi szezont a megyei bajnokság II. osztályának edzői (I.)

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnoksághoz hasonlóan a II. osztály edzőit is arra kértük, hogy értékeljék csapatuk őszi teljesítményét. Az elhangzottak alapján a mezőny tagjai örülnek, hogy egy csoportban zajlik a megye II.-es pontvadászat, ami hosszú idő után nyár óta van így ismét. Összeállításunk első részében a II. osztály első nyolc együttesének szakvezetői értékelnek (ahol nem az edző nyilatkozott, ott ezt feltüntetjük), holnapi számunkban a mezőny második fele következik.

1. Gutorfölde

Varga Róbert: Nem lehetek elégedetlen, hiszen nincs más előttünk a tabellán. Nagy reményekkel vágtunk neki a bajnokságnak, és annak is örültem, hogy végre összekerült a korábbi Északi és Déli csoport. Ez így már igazi erőfelmérő, nincs az, hogy csak szóban beszélhetünk arról, hogy melyik csoport az erősebb. Igaz, hogy még csak a bajnokság fele ment le, de büszke vagyok a fiúkra. Minden meccsen a maximumot hoztuk ki magunkból, csak két felejthető mérkőzésünk volt, de a futballban ez is benne van. A bajnokságból hátravan még a tavasz, azt gondolom, hogy semmi nem lefutott. Sok olyan mérkőzés lesz még, amelyiken keményen oda kell tennünk magunkat. Mellettünk a Letenye az, amely ellépett a többiektől, de még nem jelenthető ki így sem, hogy kétszemélyes maradt a versenyfutás. Szerencsére eddig elkerültek bennünket a sérülések, és a kispadunk is megfelelően hosszú. Bízom benne, hogy hasonlóan sikeres lesz a tavaszunk, és hogy a fiúk motivációja is kitart a bajnokság végéig.

2. Letenye

Tamás Tamás: Tavaly a megyei másodosztály Déli csoportjának bajnoki címe után a nagy elhatározás részünkről az volt, hogy a keretet sikerüljön egyben tartanunk. Mindez egy jól szereplő amatőr focicsapat esetében nem kis teljesítmény. A cél az összevont osztály esetében is az első három hely egyike volt, és azt mondhatom, hogy teljesítettük ezt a második helyezésünkkel. Az éllovas Gutorföldétől mindössze egy pontra vagyunk lemaradva, ugyanakkor kilenccel előzzük meg a harmadik Cserszegtomajt. Szerintem tehát jól teljesítettünk, és jó lépés volt a két megye II.-es osztály összevonása is. Egy jó téli felkészüléssel véleményem szerint tudjuk tartani a szintet, és az egységességünk is megmarad. Az összevont ligában ugyanakkor van legalább nyolc remek együttes, és a körbeveréseknek is köszönthetjük, hogy ilyen biztosan vagyunk a második helyen. Egyáltalán nem lehetünk tehát csalódottak, és joggal érezhetjük úgy, hogy kerek dolog volt számunkra ez az ősz.

3. Víghép Cserszegtomaj

Németh Szabolcs játékos-edző: A két csoport összevonásával egy jóval erősebb és kiegyensúlyozottabb bajnokság lett, mint a korábbi időszakban. Elég jól kezdtük a szezont, viszont a 4-5. fordulótól a folyamatos sérülések megnehezítették a csapat dolgát. Volt olyan találkozó, hogy csupán tizenegy-tizenkét labdarúgóval utazhattunk el. Ennek volt a következménye, hogy többször hullámvölgybe került a csapat, de az egységnek köszönhetően ezeket mindig átvészeltük, és összességében eredményesen zártuk az őszi szezont. Ennek is köszönhető, hogy a dobogón tudunk telelni, ez nagy pozitívum. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában hozzátett, hogy ilyen jól sikerült a szereplésünk. Az ünnepekhez közeledvén pedig mindenkinek kellemes ünnepeket és a jövőre tekintve pedig egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk.

4. Zalaszentiván

Balog Zoltán: A csapat őszi teljesítményével összességében elégedett vagyok, pontszámban többet kellett volna szereznünk. Az ősz során talán egy olyan mérkőzésünk volt, amelyen esélyünk sem volt. A legnagyobb probléma az, hogy rapszodikusak voltunk, hiszen több találkozón az utolsó percekben vesztettünk pontot vagy pontokat. Aki ott akar lenni az elején és valami célja van, annak a csapatnak meg kell tanulnia nyerni. Ha csak ezek a pontok megvannak, akkor már simán a dobogón vagyunk. Reálisan hat-hét ponttal többnek kellene lennie, és akkor még nem mondtam sokat. Játékban olyan szinten kell fejlődnünk, hogy amikor úgy érezzük, biztos vezetésünk van, akkor történnek nálunk a problémák. Visszaveszünk valami okból kifolyólag, amit nem tudok megmagyarázni. Az erősítést a vezetés intézi, én abban bízom, hogy a keret megmarad, amely elég erős most. Remélem, akik sérültek voltak, illetve hullámzó teljesítményt nyújtottak, azok egyenletes teljesítményt hoznak a tavasszal, és bízom benne, hogy még ennél is jobban szerepelünk.

5. Gelse

Tóth Zoltán: Először is örülök annak, hogy egycsoportos lett a megyei második vonal. Mondhatjuk, új impulzus érte a részt vevő csapatokat, és meggyőződésem, hogy színvonalasabb meccseket is vívhattunk az őszi szezon során. Ami együttesem szereplését illeti, az elején azért éreztette hatását a nyár, valamint a fesztiválok, ezen hatások úgymond beszippantották a társaságot, így a felkészülésünk nem sikerülhetett úgy, ahogy elterveztük. Később már tudtuk rendezni a sorokat, és nem csupán létszámban, de erőnlétben is meglettünk. Vívtunk jó mérkőzéseket, majd az utolsó nyolc meccsre tényleg büszkék lehetünk, hiszen hat győzelem mellett kétszer értünk el csak döntetlent. Keretem nagy részével elégedett lehetek, és kiemelném, hogy a szezon elején sem a vezetőség, sem a játékosok, sem szurkolóink nem aggodalmaskodtak, mi pedig, úgy érzem, bizonyítottuk is, hogy remek társaság vagyunk.

6. ADA Nova

Szekeres Zoltán elnök: Nagy és pozitív változás volt az idei versenysorozat, hiszen egy, az egész megyét lefedő 16 csapatos bajnokságként startolt el a nyáron. Örülünk az új impulzusoknak, mert egyrészt olyan csapatokkal mérkőzhettünk meg, amelyek újdonságot jelentenek számunkra. Másrészt pedig élvezzük a kiélezett meccseket, hiszen az első 10-12 csapat nagyon közel áll egymáshoz tudásban. Jól sikerültek az igazolásaink, és erősebb, markánsabb játékra voltunk képesek a tavalyi szezonhoz képest. Jelenleg a hatodik pozícióban telelünk, amit kicsit csalódásként élünk meg, hiszen olyan meccseket buktunk el a szezon második felében a Léránt Lajos Sportcentrumban, ahol teljes mértékben nekünk állt a zászló. Ettől függetlenül pozitívan tekintünk a tavasz elé, hiszen erős és stabil csapatunkat próbáljuk tovább erősíteni a télen. A bajnoki folytatásra januárban kezdjük a felkészülést, magasabb osztályú csapatok ellen mérkőzünk majd, illetve egy már szokásosnak mondható rövid edzőtáborra is elutazunk. A tavalyihoz hasonlóan ismét Horvátországban töltünk el pár napot a csapattal.

7. Legenda Sport-Böde

Kósa László: Mivel egycsoportos lett a bajnokság, ezáltal tudtuk, hogy sokkal erősebb lesz. A másik csoportból jövő csapatokkal és a Becsehellyel, valamint a Keszthellyel szintén erősödött a II. osztály. Konkrét célkitűzésünk nem volt, stabil csapat akartunk lenni, amely ellen mindenkinek nehéz játszania, és ahol lehet, ott begyűjteni a pontot, pontokat. Rosszul kezdtünk, három mérkőzés után a 15., utolsó előtti helyen álltunk, nulla ponttal. Aztán a nyári elfoglaltságok után, ahogy elkezdtünk meglenni, és egyre többet edzettünk, feljebb tudtunk lépni a tabellán a középmezőnybe. A harmadik és a tizedik helyezett között mindössze hat pont a különbség, egy-két győzelemmel, illetve vereséggel nagy mozgás lehet. Pozitívuma volt még a bödei nyárnak, hogy átadták a szép új öltözőnket, amely kulturáltabb körülményeket nyújt nekünk és az ellenfeleinknek is. Télen szeretnénk legalább három játékost igazolni, és tavasszal velük kiegészülve egy motivált csapatot kialakítani. Én pont tíz éve vagyok itt, Bödén, szeretném megköszönni az idei és az elmúlt tíz év alatt nyújtott segítséget mindenkinek, aki hozzátett a munkában való előrejutáshoz.

8. Zalaszentmihály

Szabó Balázs: Nyáron sikerült egyben tartani a keretet, és még erősítettük is a csapatot. A felkészülés sikeresnek mondható, az edzéslátogatottság megfelelő volt. Kellő önbizalommal vágtunk neki a bajnokságnak, melyben eléggé hullámzóan teljesítettünk. Ez abból is adódott, hogy rengeteg sérülés, eltiltás nehezítette a csapat életét. Ami ősszel probléma volt, az a fegyelmezetlenség, hiszen sárga és piros lapok is nehezítették a dolgunkat. Szeretnénk feljebb kerülni a tabellán, de fejlődni kell, főleg a koncentrációban, mivel rengeteg elkerülhető gólt kaptunk, többnyire pontrúgásokból. Úgy érzem, a csapatban sokkal több van, mert fiatal, 24 éves átlagkorral bír az együttes. Reméljük, ami bennünk van, az a tavaszi szezonban kijön, és az első ötben szeretnénk végezni. A keret megfelelő, úgyhogy az a cél, hogy egyben maradjon. A szurkolóknak szeretnénk megköszönni az egész éves buzdítást, illetve azoknak, akik valamilyen formában segítették a csapat működését. Boldog, békés ünnepeket kívánok mindenkinek.