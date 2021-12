Értékelik az őszi szezont a megyei bajnokság II. osztályának edzői (I.)

Folytatjuk értékelő sorozatunkat, ezúttal a Zala megyei labdarúgó-bajnokság II. osztálya csapatainak őszi szereplését értékelik az edzők. Hasonlóan múlt heti összeállításunkhoz, amikor az I. osztály trénerei szólaltak meg, most is a mezőny első felében tanyázó együttesekkel kezdjük kétrészes értékelésünket.

1. Police-Ola

Konrád Péter: – Az elmúlt években megfogalmazott koncepció alapján ugyan amatőr keretek között, de lehetőségeinkhez és kvalitásunkhoz mérten a lehető legmagasabb szintű gondolkodásmóddal és munkával próbáljuk minden korosztály eredményes szereplését segíteni, támogatni. Ez a törekvés azonban mit sem ért volna, ha a játékosok nem fogadókészek és szorgalmasak. Nekünk ezen a téren nagy szerencsénk van, hiszen minden korosztályunkat nagyon értékes emberek, labdarúgók alkotják, akik az elmúlt időszakban időt, energiát nem sajnálva hétről hétre készültek. Ennek köszönhetően ezt az őszi szezont szép eredménnyel zárhattuk, hiszen az U19 és a felnőtt korosztály is a dobogón telelhet. Tavasszal minőségi játékkal szeretnénk folytatni az eredményes szereplést, bízunk benne, hogy a bajnokság végén is felállhat az U19 és a felnőttcsapat a dobogó valamelyik fokára. Nem tervezünk különösebb változtatást a kereteken, azonban az ősszel több játékosunk is súlyosan megsérült, akiknél valószínűleg sebészeti beavatkozás indokolt. Ha az ő gyógyulásuk és regenerációjuk hosszabb időt venne igénybe, akkor elképzelhető minimális mozgás.

2. Kertigepvilag.hu-Böde

Kósa László: – Jól indult a szezon, ritkán szoktunk ilyen jól kezdeni. Az ötödik meccsen a második félidőben kaptuk az első gólt, több mint 400 perc után, ez hozta magával a pontokat is. Szerencsére a lendület egészen az ősz végig kitartott. Abból a szempontból is jól sikerült ez az ősz, hogy mint csapat nagyon jól védekeztünk, amit az is bizonyít, hogy a legkevesebb gólt kaptuk a másodosztályban, mindössze kilencet. Összesen 39 pontot szereztünk, amióta megye kettőben itt vagyok, ez volt a legtöbb pont fél év alatt. Ki szeretném emelni a csapategységet, végig jó hangulatban telt ez a fél év. Azt szeretném, hogy együtt maradjon a társaság, de persze az nem lenne baj, ha olyan játékost tudnánk hozni esetleg, aki mind emberileg, mind játékban passzolna a csapatba. A tavaszról annyit, tudjuk, hogy nehéz lesz, mivel biztos jobban készülnek ránk, de most már az a cél, hogy mindenképp dobogón végezzünk. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítették a munkánkat, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok!

3. Z-Net Telekom Becsehely

Vittman Ádám: – Véleményem szerint egyáltalán nem mentünk rosszul az ősz folyamán. Fiataljaink nagyon sokat fejlődtek, ez pedig abszolút pozitívum. Tulajdonképpen az volt a cél, hogy megversenyeztessük a 18-22 év közötti ifjú focistákat. Ez, úgy tűnik, működik, hiszen az volt a kitűzött elképzelés, hogy a dobogóhoz érjünk oda. Sikerült is, harmadik helyen telelünk, illetve a mostani helyezésünket a tavasz folyamán is szeretnénk – legalább ilyen szinten – tartani. Amennyiben lehetőségünk lenne a feljebb lépésre, minden bizonnyal élnénk azzal is. Egyértelmű, hogy fejlődtünk csapatként, volt egy nyolcmeccses veretlenségi sorozatunk is például. Az elmondott pozitívumokban nagy szerepe van a klubvezetésnek, támogatóinknak, no meg szurkolóinknak is. Miként nekik, úgy együttesemnek, valamint a teljes mezőnynek is szeretnék boldog ünnepeket kívánni!

4. Zalaware-Botfa

Kocsis Sándor (elnök): – Az a legfontosabb, hogy elégedettek vagyunk ezzel a helyezéssel. Teljesen új évad kezdődött, hogy egy osztállyal feljebb léptünk, nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, nem ismertük a csapatokat. Meg kellett szokni a magasabb iramot. Amikor elkezdtük az évet, akkor azt szerettük volna, hogy az első tízben legyünk benne. Az elvárásokat túlteljesítették a srácok. Nagyon remélem, hogy nem meglepetést okoztunk, hanem az elvárhatót hoztuk, amit szerettünk is volna elérni. Sok sérültünk lett az év végére, de annyira egyben van a társaság, hogy a fiatalok, akik beléptek a helyükre, nagyjából ugyanazt tudták hozni, így tudtuk tartani az év végéig a helyezésünket. Az elmúlt három évben már nagyjából ezzel a gárdával dolgoztunk, és talán pont ez az, amiért most is előkelő helyen tudunk lenni. Voltak olyan meccsek, amiken nem vártuk, hogy sikerül győzni, de buktunk is olyan mérkőzéseken pontokat, amelyeken bíztunk a jobb eredményben. Úgy éreztük menet közben, hogy ha megvagyunk rendesen, akkor közelebb lennénk az elsőkhöz. Erősítések nem nagyon várhatók, nagyon nagy mozgás nálunk nem jellemző, egy-két ember maximum, ha csatlakozik, de inkább a fiataljaink azok, akik becsatlakoznak. Mi mindig is abban hittünk, hogy saját csapatot építünk és a stabil utánpótlásunkból meríthetünk.

5. MP Kanizsa Murakeresztúr

Visnovics László: – Ahhoz képest, hogy az új bajnoki szezonnak eleve úgy indultunk neki, hogy visszavonulás, sérülések, illetve műtét végett korábbi hat húzó emberünkkel nem számolhattunk, összességében elégedettek lehetünk. Panaszra nem lehet különösebb okunk, fiataljainkat pedig mind jobban be kell építenünk, ez is feladat lesz az elkövetkezendő időszakra. Nem azt mondom, hogy némi erősítésre ne lenne szükségünk, ugyanakkor kérdés, hogy a téli holtszezonban lehetséges-e játékost hozni. A klubvezetésnek, a támogatói körnek, valamint szurkolóinknak jár a köszönet, emellett pedig mindenkinek szeretnénk boldog ünnepeket kívánni!

6. Nagykapornak

Erdős János: – Bizakodóan vártuk a szezon kezdetét, és a lehetőségeinkhez képest tisztességgel felkészültünk a nyitányra. Négy részre osztanám a teljesítményünket a szezon során. Az első öt forduló rendben volt, igaz, hogy kikaptunk Murakeresztúron, de az vállalható volt, sőt inkább nekünk állt a második félidőben a mérkőzés. Az ötödik fordulóval kezdődően valami megtört a csapatnál, és sorozatban öt vereséget szenvedtünk. Folyamatosan négy-hat játékosunk sérült volt a szezon végéig, ennyit nem bírt el a csapatunk. A tizenegyedik fordulóban bravúros győzelmet arattunk otthon a Becsehely ellen, ez jót tett a csapatnak, és újabb két győzelemmel gazdagodtunk. Viszont az utolsó két mérkőzésre elfogytunk úgy lélekszámban, mint mentálisan, és két verességgel zártuk az őszi idényt. Voltak szoros, izgalmas és kevésbé izgalmas mérkőzéseink is. Ami a helyezésünket illeti, elégedettek lehetünk, főleg úgy, hogy szinte végig meghatározó játékosok nem tudtak játszani. Játékban mindig van hova fejlődni, azért fogunk majd azon dolgozni, hogy tavasszal sokszor meg tudjuk örvendeztetni szurkolóinkat győzelmekkel. Minden csapatnak jó pihenést és eredményes tavaszt kívánok!

7. Gutorfölde

Varga Róbert: – „Kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci”, ezzel a régi Puskás Ferenc-idézettel kezdeném értékelésemet. Csak ezért, mert az első három helyezett együttese kiemelkedik a mezőnyből, és ott meg tudnak fizetni olyan labdarúgókat is, akik akár az első osztályban is játszhatnának. Mi az elmúlt években nem voltunk hozzászokva ahhoz, hogy a hetedik helyen álljunk, hiszen általában az élbolyhoz tartoztunk. Minket is utolért a sérüléshullám, kapusunk is elment tőlünk. A bajnokság végére, amikor kezdtek visszatérni a korábban hiányzók, szerencsére kezdtünk kiegyenesedni. Volt egy hat-hét meccsből álló győztes sorozatunk, amikor az együttes megmutatta a tartását is. A dobogóért, azt hiszem, hogy most nem tudunk versenyben lenni, de reálisan tavasszal a 4–6. helyezést megcélozhatjuk. Amiben fejlődni kell, az a védekezés, hiszen 37 gólt kaptunk. Továbbra is a helyi kötődésű játékosokat próbáljuk a csapatba építeni, és a futball szeretetéért játszunk. Az önkormányzat támogatása nálunk nagyon fontos, és ezért nagy köszönettel tartozunk Nyakas István polgármesternek. Az U19-es együttes három ponttal van lemaradva a másodiktól, jó pozícióban van, ezért gratulálok a srácoknak.

8. Cserszegtomaj

Németh Szabolcs: – A nyáron jelentősen átalakult a keretünk. Meghatározó játékosok távoztak a támadósorból, és ezt sajnos megérezte a csapat az első néhány fordulóban. Az újak beépítése időbe telt, kellett négy-öt forduló, mire játékba lendültünk. Voltak jobb mérkőzéseink, de a hullámvölgyek sem kerültek el bennünket. Összességében úgy gondolom, a 8. hellyel nem lehetünk elégedetlenek, de mindenképpen jobb tavaszban reménykedem, sok munka vár ránk. A közeljövő nagy feladata lesz, hogy megtaláljuk, kineveljük azokat a fiatal, tehetséges, jó szellemű játékosokat, akik a következő évek meghatározó játékosai lehetnek Cserszegtomajnak. Mindenkinek kellemes ünnepeket és vírusmentes új esztendőt kívánok!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA