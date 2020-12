Értékelik az őszi szezont a megyei bajnokság II. osztályának edzői (I.)

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnoksághoz hasonlóan a II. osztály edzőit is arra kértük, hogy értékeljék csapatuk őszi teljesítményét. Összeállításunk első részében a másodosztály első nyolc együttesének szakvezetői értékelnek (ahol nem az edző nyilatkozott, ott ezt feltüntetjük).

1. Zalaszentmihály

Biczó Attila: – Két új igazolással kezdtük meg az idei bajnokságot, ők gyorsan és jól illeszkedtek be a csapatba. A szezon nehezen indult, de az ősz második felére összekovácsolódtak a játékosok. Ezt a lőtt gólok és a megszerzett győzelmek mennyisége is jól tükrözi, amit nem egyénileg, hanem csapatként sikerült elérni. Ezt az is bizonyítja, hogy nem egy-két játékos emelkedik ki a lőtt góljainak számával, hanem a rúgott gólok eloszlanak a játékosok közt. A kitűzött célt a vártnál jobban teljesítettük, vesztett pontok tekintetében is a dobogó második fokán várhatjuk a tavaszi rajtot. Az elért eredménnyel teljesen elégedett lehet a csapat és a téli felkészülésen azon leszünk, hogy ezt a teljesítményt továbbra is folytassuk. A helyzetek kihasználásában kellene még egy kicsit fejlődnünk, de a munkahelyi elfoglaltságok miatt ezt nehezen tudjuk gyakorolni az edzéseken. Tavaszra a sérülésekből felépülő játékosokra is számítunk. A jó szerepléshez sok segítséget kaptunk a háttérben sokat dolgozó és segítő személyektől, valamint a szurkolóktól.

2. MP Kanizsa Murakeresztúr

Visnovics László: – Azt kell mondjam, tanultunk az előző idényből. Az más kérdés, hogy az is csonka volt, mint ahogy ezúttal az őszi idényből maradtak még hátra elmaradt meccseink. Nyáron már láttuk az előző hónapokból kiindulva, hogy milyen posztokra kell igazolnunk A kapus–védelem–középpálya–támadó gerinc valamennyi részébe tudtunk számunkra erősítést jelentő játékosokat hozni. Velük egyértelműen erősödtünk és így a tabella 1–5. helyezése közötti részt határoztuk meg magunk elé célnak. Lényegében jól látható, hol tartunk, tíz győzelem mellett az eddig lejátszott mérkőzéseinken csak az utolsót, a Gutorfölde ellenit adtuk döntetlenre. A felkészülésünk majd január közepén kezdődik, de a rendszeres gyakorlások helyszíne még képlékeny, ám Molnáriban úgy tűnik, ez is megoldható lesz. Hogy időközben előkerült-e a bajnoki cím megszerzésének a kérdése? Kimondva ugyan nincs, de ha tudjuk, nyerjük meg – inkább ez az elv. Már csak azért is, mert Murakeresztúrnak a másodosztályban még nem is volt bajnokcsapata. Ebben remélhetőleg tavasszal már ismét sokat segíthetnek lelkes szurkolóink, no és nem feledkezhetünk meg az önkormányzat, illetve Pál Attila vállalkozó hathatós segítségéről sem.

3. Gutorfölde

Varga Róbert: – Felemás érzésekkel tekintek vissza a magunk mögött hagyott fél évre. A bajnokság úgy kezdődött, hogy egy héttel a rajt előtt kapusunk, aki meghatározó játékos volt, bejelentette, hogy távozik tőlünk. Erre nem számítottunk, és a csapat gerince is együtt volt. Aztán az eredmények tekintetében is felemás volt ez az ősz. Voltak olyan mérkőzéseink, melyekben több volt, mint amit kihoztunk belőlük, ám sérülések is nehezítették a munkát. Ezenfelül volt néhány csapat, amely jól erősített, így az erőviszonyok is változtak. A kérdés pedig továbbra is a levegőben lóg: hogyan tovább? Maga az őszi szezon is csonkára sikeredett, hiszen akad olyan együttes, amelynek öt halasztott mérkőzése van. Mi ebből a szempontból jól megúsztuk, hiszen a tizenötből tizennégy meccset le tudtunk játszani. Mi mindenesetre úgy készülünk, hogy lesz folytatás és megpróbálunk tavasszal még feljebb kerülni a tabellán. Remélem, hogy jól sikerül a felkészülésünk.

4. Nagykapornak

Erdős János: – Bizakodva vágtunk neki az idei évnek, öt edzőmérkőzéssel. A keretben minimális változás volt, az tűnt a legnagyobb erősítésnek, hogy egyben maradtunk. Jó rajtot vettünk, első mérkőzésünkön legyőztük a jó erőkből álló Gutorföldét, ez a siker egy jó lökést adott a folytatásra. Sorban jöttek az eredmények, igaz, volt benne két kiadós zakó is, de ez belefért. Az elmúlt tíz év legjobb őszi teljesítményét értük el, amióta a megyei kettes bajnokságában szerepelünk. Sokat segített, hogy ebben az évben a cserepadunk sem bizonyult rövidnek, és az U19-es együttesünkben is vannak olyan játékosok akik bármikor bevethetők a felnőtt keretben, szerencsére jó a csapatszellem, és bízom a tavaszi jó folytatásban. Szeretném megköszönni a csapat, a csapat körül tevékenykedők egész éves munkáját, szurkolóink biztatását. Mindenkinek egészségben gazdag, boldog új évet kívánok!

5. ADA Nova

Szekeres Zoltán elnök: – Bizakodva vágtunk neki a szezonnak, hiszen a csapatunk teljes mértékben együtt maradt, illetve sikerült posztra is igazolnunk a nyári szünetben. Elvonatkoztatva a vírus okozta nehézségektől is, felemás idényre tekinthetünk vissza. Jól kaptuk el a rajtot, és szépen gyűjtögettük a győzelmeket, majd a szezon második felében elvesztettünk jó pár pontot, amelyeket nem lett volna szabad, így egy kicsit lépéshátrányba kerültünk a riválisokkal szemben. Ettől függetlenül elégedettek vagyunk a jelenlegi helyzetünkkel, hiszen a dobogóért folyó küzdelembe akár mi is beleszólhatunk. Annak tükrében is felértékelődik a teljesítményünk, hogy a bajnokság erősebb lett. A mezőny eleje jól igazolt, és egy-egy csapatnál beérik a befektetett munka. Az újonc együttesek is markáns erőt képviselnek, míg a mezőny közepe egy rendkívül masszív és erős csoportot jelent. Reményeink szerint a tavaszi szezon gond nélkül, nézőkkel fog elrajtolni, hiszen az a pár tucat – adott esetben pár száz – néző, szurkoló, szimpatizáns is szerves részese az amatőr futballnak. A felnőtt csapatunk stabilitása mellett azt is örömmel konstatáljuk, hogy az U19-es gárdánk egy-két tehetséges környékbelivel kiegészülve most már 90%-ban novai srácokra épül. Rendkívül nehéz feladat és eszméletlen nagy energiabefektetés volt az elmúlt időszakban ennek a folyamatnak a menedzselése. Ezt a munkát hallatlan alázattal nálunk Farkas István elnökhelyettes végzi el, ami sokszor hálátlan és alulértékelt mindennapokat jelent, holott az ilyen egyesületek, mint a miénk, nem tudnának létezni enélkül.

6. Magnetic Andráshida TE II.

Szabó II. Zsolt: – A másodosztályban azzal a céllal indultunk, hogy fiatal, tehetséges játékosainkat próbáljuk a felnőtt futball világába bevezetni. Nem volt elvárás, de szerettem volna egy ütőképes csapatot kialakítani. Az gondolom, ez hellyel-közzel sikerült is, hiszen hatodik helyen végeztünk a tabellán, igaz, egy eléggé csonka bajnokságban. Teljesítményünk eléggé hullámzó volt, de ezt írhatjuk a fia­talság számlájára. Ha tudjuk ezt a munkát folytatni, olyan csapatunk lesz, akivel mindig számolni kell.

7. Legenda Sport-Böde

Kósa László: – Július 20-án kezdtük a felkészülést, heti háromszor találkoztunk, amiben voltak edzések és edzőmeccsek is. A bajnokságban voltak a mi szempontunkból nagyon jó és kevésbé sikerült mérkőzések is. Tíz meccset sikerült lejátszanunk az idén, amiből ötöt nyertünk, háromszor értünk el döntetlent és kétszer kikaptunk. A két vereséget az első két helyezett csapat ellen szenvedtük el, de azért nem elégedett az ember, mert mentek el pontok nálunk hátrébb végzett csapatok ellen is. A legfőbb hibát főleg az előrejátékban láttam, ott mindenképpen javulnunk kell tavasszal. Ez az idei egy egészen kiegyensúlyozott bajnokság, senki nem mehet biztosra a másik ellen. Az első két csapat egy kicsit ellépett, de a harmadik helyezettől lefelé megy az adok-kapok, tehát mindenki ellen oda kell figyelni, egy-két győzelemmel sokat lehet ugrani. Most hetedikek vagyunk, megpróbálunk amennyire lehet felkészülni és előbbre kerülni. Nehéz tavasz elé nézünk, nem egyszerű tervezni a felkészülést meg az idényt se a vírushelyzet miatt. Húsz meccsünk maradt, nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk beosztani ezeket, valószínűleg hét közben is pályára kell lépnünk. Megvárjuk, hogy a szövetség mit mond és megpróbáljuk az ellenfelekkel úgy lekötni a találkozókat, hogy beleférjen ez.

8. Cserszegtomaj

Németh Szabolcs: – Fele­más őszi szezonon vagyunk túl. A jó felkészülést jó kezdés követte, majd a sorozatos munkahelyi elfoglaltságok, hiányzások miatt folyamatosan változott a hétvégi keretünk, és ez sajnos az eredményességben is meglátszott. A hazai mérkőzéseinket egy döntetlen kivételével magabiztosan megnyertük, az idegenbeli teljesítményünkön viszont javítanunk kell a tavaszi folytatásban. Összességében nem lehetek elégedetlen, mivel több fiatalt is sikerült beépíteni a csapatba, továbbá a hiányzásoknak köszönhetően a keret minden tagja kellő játéklehetőséghez jutott, és az amatőr futballban ez fontos. Sűrű tavasz elé nézünk, négy mérkőzést kell pótolnunk. Bízom benne, hogy tavasszal jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményre leszünk képesek. Mindenkinek kellemes ünnepeket és vírusmentes új esztendőt kívánok!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA