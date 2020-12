Értékelik az őszi szezont a megyei bajnokság I. osztályának edzői (I.)

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az őszi zárást követően arra kértük a megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában dolgozó edzőket, hogy értékeljék csapatuk őszi teljesítményét. A koronavírus-járvány miatt ezúttal nem lehetett teljes az ősz, több mérkőzést is jövőre halasztottak. Összeállításunk első részében a mezőny első felében végzett csapatok (1–7. helyezettek) szakvezetői összegeznek, holnapi számunkban következnek a többiek (8–15. helyezettek).

1. Tarr Andráshida SC

Dobos Sándor: – Az volt a célunk, hogy fiatal csapatunk fejlődjön és a csapatjátékban is lépjünk előre. Ez az ősszel megvalósult, de még sok munka vár ránk. Összességében elégedett vagyok, mert ha a tabellára nézek, akkor a befektetett munka még eredménnyel is párosult. Célunk továbbra is az, hogy folyamatos legyen a fejlődés, de idő is kell még ahhoz, hogy a munkánk beérjen. És azt gondolom, hogy az őszi teljesítményünkkel elégedett lehetek. Azt, hogy tavasszal mi jön ki ebből, még nem tudjuk, ha az, hogy a végén is az élen állunk, annak nagyon örülnék. Azonban egyértelmű, hogy van még a mezőnyben olyan csapat, amely szintén odaérhet a végén az első helyre.

2. Magnetic Andráshida TE

Balázs Zsolt, megbízott edző: – A vezetőség és a régi játékosok az újonnan érkezőkkel hamar egy hullámhosszra kerültek, ami elengedhetetlen, hogy jó csapategység alakuljon ki. Mindenki saját bőrén érezhette, hogy inkább a fizikai állóképességre helyeztük a hangsúlyt. Nehezen indult a bajnokság, a vírus miatt sok játékosnál nagy volt a lemaradás erőnlétileg, és mindenkit egy szintre felhozni szinte lehetetlen a munkahelyi elfoglaltságok miatt. Sok csapat megerősödött a nyáron, erre nagyon jó példa a Teskánd, amely ellen nagyon megszenvedtünk. Voltak meccsek, amiket jó csapategységünknek és küzdeni tudásunknak köszönhetően tudtunk behúzni. Nagyon köszönjük mindenkinek a hozzáállását, hiszen enélkül nem értünk volna el ilyen kiemelkedő eredményt. Jól szerepeltünk, s ezt a helyén kezeljük. Az igaz, hogy az élmezőnybe vártuk a csapatot, de az ősz minden várakozásunkat felülmúlta. Azt látom, hogy van 5-6 csapat, amely nagyon sokat fejlődött, és bármelyik lehetne most bárki helyén a tabellán. Sajnos még tiszta képet nem láthatunk az őszi szezonról, hiszen több meccs is tavaszra tolódott. Addig is minden csapatnak kellemes ünnepeket kíván az ATE-család!

3. Gyenesdiás Kinizsi

Kocsis Norbert: – Nyáron alaposan átalakultunk, hat játékosunk távozott, és csak az utolsó pillanatban tudtuk jól sikerült igazolásokkal megerősíteni a keretünket. Rengeteget dolgoztunk, mire ütőképes csapattá váltunk. A Szepetnek ellen 20 perc alatt négy gólt kaptunk, nem tudtunk hozzászólni a meccshez. A két Andráshida elleni vereség a mai napig fájó, mindkettőn mi domináltunk, helyzeteket dolgoztunk ki, sajnos a gólszerzéssel hadilábon álltunk mindkét napon. Kihoztuk az őszből, ami benne volt, szinte minden mérkőzésünkön érvényesült az akaratunk, többet birtokoltuk a labdát aktuális ellenfelünknél. Kreatív támadójátékunkból sok gólt szereztünk. Védekezésben fejlődünk kell, mivel az általunk alkalmazott, viszonylag kockázatos rendszerben kapott húsz gólunk jelentős része taktikai fegyelmezetlenség miatt történt. Jelenlegi harmadik helyünk kicsit csalóka, hiszen az utánunk következők között vannak, akik kevesebb mérkőzést játszottak. Őszi formánkat tekintve rendes körülmények között is a dobogón telelhettünk volna. A csapat érte el a sikert. Kiváló szellemiség jellemzi a gárdát. Ilyen összetartó, egymást tisztelő csapattal még nem volt szerencsém dolgozni.

4. Technoroll Teskánd

Pergel Attila: – Az idei bajnokságban a csapatok jól erősítettek a nyáron, ahogy csapatunk, a Teskánd is, és emiatt több együttes szorosan ott van az élmezőnyben, ami jót tesz a bajnokságnak. Sajnos a vírushelyzet miatt elég nehéz lett a kiszámíthatóság, és a bajnokság végén emiatt több mérkőzés elmaradt. A vesztett pontszámok alapján a dobogón állunk, és a nyáron kitűzött célunk, hogy előre lépjünk, ezzel teljesült. A másik célja a csapatnak az volt, hogy egy látványos, tetszetős játékkal szolgálja ki a nézőket. Szerintem ez is megvalósult az őszi fordulókban. Jelenleg a legtöbb gólt rúgtuk, ettől függetlenül javulnunk kell a helyzetkihasználásban a kiélezett mérkőzéseken. A nyáron elkezdett úton szeretnénk továbbmenni, és a lehető legjobb eredményt elérni. Szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek, amely nagyon sokat tesz, hogy egyesületünk kiegyensúlyozottan és minden téren fejlődve működjön. Ezúton kívánok minden csapatnak és szurkolónak kellemes ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új évet!

5. Szepetnek

Domján László: – Az őszi szezonnak egy jól sikerült felkészülés után vágtunk neki, és a célunk az volt, hogy a tabella első felében zárjunk az ősz végére. A keretünk elég szűkösen alakult, emellett még számos problémánk is akadt. Losonczi Máté és Petánovics Milán például a teljes őszt kihagyta sérülés miatt, mindezek ellenére jól kezdtük a bajnokságot. A kupából sajnos kiestünk, pedig szerettünk volna a főtáblára jutni. A bajnokságban október végére aztán kissé cserbenhagyott minket a szerencse is. Meccseinken ellenfeleink leginkább úgy kerekedtek fölénk, hogy mi kihagytuk a lehetőségeinket, illetve a sérülések és eltiltások miatt sok hiányzónk is volt. A végére jött el a pillanat, amikor a járványveszély miatt úgy döntöttünk, vigyázunk egymásra és nem játsszuk le a hátralévő mérkőzéseinket. A döntés minket igazolt, hiszen a következő héten már volt beteg játékosunk. Személyes véleményem az, hogy futball ugyan lesz, míg világ a világ, de nem biztos, hogy olyan, amit szeretünk, vagyis nézőkkel, szenvedéllyel, felszabadultan. Egy ilyen ősz után mindenkinek jó egészséget kívánok és bízzunk persze a jobb folytatásban… Gratulálok játékosaimnak az őszhöz, mivel valamennyi találkozónkon kiválóan küzdöttek és mindent megtettek a győzelemért.

6. Csács-NSE

Lukács Péter: – Ez az év mindjárt egy edzőváltással kezdődött: Kovács „Kokó” Lászlót szerződtette az Illés Akadémia, így a helyére Lepár Attilát neveztük ki vezetőedzőnek. A koronavírus-járvány „segítségével” legutóbb elbuktuk az NB III-ba való felkerülést, hiszen a bajnokság leállításakor a 2. helyen álltunk. Nyáron a csapatot megerősítve, új játékosok igazolásával készültünk az őszi szezonra, komoly ellenfelekkel vívott felkészülési mérkőzések beiktatásával. Sajnos a bajnokságban nem a legjobban szerepelt a csapat, 7 mérkőzésből 3 győzelem mellett 2 döntetlent és 2 vereséget értünk el. Ezt követően Lepár Attila benyújtotta a lemondását, annak ellenére, hogy a munkáját becsületesen és szorgalmasan végezte. Próbáltuk maradásra bírni, hiszen a Magyar Kupa főtábláján az NB III-as Szekszárdot legyőzve még versenyben maradtunk. A vezetőedző helyettesítését kívülről nem sikerült megoldani, így szükségmegoldásként, húsz év után magamra kellett vállalnom a csapat szakmai irányítását két segítőmmel, Szente Gáborral és Safet Jahiccsal. A közös munka eredményeképpen az ősz befejezéséig 4 mérkőzésen 4 győzelemmel zártuk le a csonka szezont. Közben a Magyar Kupában a Budapest Honvéd csapatát fogadtuk, és kiválóan helytálltunk. Összességében a 2020-as év felemás érzésekkel tölt el. A pandémia okozta bizonytalanságok mindenki számára megnehezítették a dolgokat, ennek ellenére igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint helytállni. A tavaszi folytatás is bizonytalan, reméljük, hogy februártól már rendezett körülmények között tudunk készülni. Bízva a járvány okozta szigorító intézkedések feloldásában, valamint a stábunk és a csapatunk megfelelő munkájában.

7. Zalaszentgrót

Jankovics Péter: – Örömteli, hogy a nyáron egyértelműen posztokra tudtunk igazolni, ehhez alakítottuk a célkitűzéseinket is. Abban biztos voltam, hogy a bajnokság nagyon kiegyensúlyozott lesz, nagyon sok jó csapattal. Ennek fényében nagy lökést adott, hogy az első fordulóban Csesztregen nyerni tudtunk. Az első 3-4 fordulóval elégedett is voltam, majd ismét jött az őszi szezonban ránk jellemző hektikus sorozat. Sérülések, munkahelyi elfoglaltság miatt szinte állandóan változott a kezdőcsapat összetétele. Egészében véve nem lehetünk elégedettek a szezonnal, ennél több van bennünk, ami viszont bizakodásra adhat okot, az a Magyar Kupa-menetelésünk, bár itt is rajtunk múlt a még nagyobb meglepetés. Bízva egy sokkal boldogabb új évben, kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA