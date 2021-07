Értékelik a 2020/2021-es szezont a II. osztály edzői (II.)

A megyei labdarúgó-bajnokság másodosztályának edzőit is arra kértük, hogy értékeljék a 2020–2021. évi bajnokságot. Tegnapi számunkban az 1–8., mostani összeállításunkban pedig a 9–16. helyen végzett csapatok szakvezetői értékelnek.

9. ADA Nova

Szekeres Zoltán elnök: – Az ismert körülmények miatt irreálisan hosszúra nyúlt bajnoki szezonon vagyunk túl. A tavaszi versenysorozatban 21 tétmérkőzést játszott a felnőttcsapatunk, ami az amatőr sportolóinknak extrém megterhelést jelentett. Emellett sajnos súlyos sérüléseink is adódtak, fontos játékosok estek ki a keretből, így nem voltunk képesek megismételni az őszi szezonban nyújtott teljesítményünket. Ezzel pedig csak a középmezőnybe tudtuk kormányozni a hajónkat. A csapatunk magja erős kötelékben küzdötte végig a szezont és módfelett biztató, hogy a külső tényezők ellenére mindvégig megmaradt a kohéziónk, ám a küzdőszellemünk, mentális és fizikális fáradtság okán, nem tudott minden esetben maximális lenni. Minden körülményt és a lehetőségeinket figyelembe véve elégedettek vagyunk a szereplésünkkel, hiszen a jelenlegi versengés egy erős bajnoki sorozat, sok jó csapattal. A vezetésünk nevében szeretném megköszönni Szabó Zsolt játékát, aki a sérülése miatt nagy valószínűséggel már nem tér vissza a pályára, illetve minden távozó játékosunknak sok sikert és sérülésmentes sportolást kívánunk!

10. Magnetic Andráshida TE II.

Szabó II. Zsolt: – Azért indultunk a megyei másod­osztályban, hogy a fiatal, tehetségesebb játékosaink minél előbb megmérettessenek a felnőtt futballban. Próbáltunk kialakítani egy olyan keretet, amely a tabella első felében végezhet. Az őszi szezonban meg voltam elégedve a játékunkkal, de legalább tíz pontot veszítettünk olyan mérkőzéseken, ahol mindenképpen győzelmet érdemeltünk volna. A tavaszi fordulókra a felnőtt játékosaink jelentősen elfogytak, így többségében csak a fiatalokra támaszkodhattam. Tavasszal voltak nem várt bravúrok és ugyanúgy, nem várt vereségek is. Amit gondoltam, hogy az első nyolcban végzünk, azt sajnos nem tudtuk teljesíteni, de összességében az gondolom, hogy a 10. hely volt a realitás. Amiért létrehoztuk ezt a csapatot, azt hellyel-közzel elértük, fiatal játékosaink olykor-olykor megmutatták, hogy felérik a megye II. színvonalát. Jövőre többségében rájuk támaszkodva igyekszünk még jobb eredményeket elérni.

11. Windoor Páterdomb

Horváth András: – Egy éve, hogy átvettem a csapatot, s amikor megérkeztem, kiváló körülmények fogadtak. Azt viszont tudta mindenki, hogy a csapatot mind állományra, mind erőnlétben meg kell erősíteni, viszont azzal is tisztában voltunk, hogy ez nem egy-két hónap lesz. Ősszel még döcögött a mutatvány, de tavaszra csapategységben, és játékban is sokat fejlődtünk. Ami számomra külön öröm volt, mint ahogy az is, hogy az ifiből sok játékosunk bemutatkozott a felnőttcsapatban, és helyt is álltak. A jövőre nézve is ez a cél, megtartani a tehetségeinket, és kiegészülve pár rutinos játékossal, minél előbbre végezni a következő szezonban. Személy szerint nekem jó tanulópénz volt ez az év, de bízom a csapatomban, és a sikeres folytatásban.

12. Zalaszentiván

Balog Zoltán: – Ősszel, a járvány második hulláma előtt, amíg még lehetett játszani, viszonylag jól szerepeltünk, pedig a szezon úgy indult, hogy a bajnokság kezdete előtt két héttel 3-4 játékosunk is elment. Október elején két játékosunkat is eltiltották az év végéig. A pandémiával ilyen szempontból szerencsénk volt, mert amikor már újra lehetett mérkőzéseket rendezni, akkor ők is játszhattak. Tavasszal viszont annyira elfogytunk, hogy az utolsó hónapban már éppen csak ki tudtunk állni, és nagyon hullámzó volt a csapat teljesítménye. Az elsőkkel szoros eredményt értünk el, a hátsó régióba tartozó csapatoktól pedig általában vagy vereséget szenvedtünk vagy döntetlent játszottunk. A végén a cél már az volt, hogy maradjunk bent, és ez sikerült. A jövőről annyit, hogy remélem, sikerül igazolnunk, mert ha ez nem jön össze, akkor a következőkben nehéz dolgunk lesz, ha sérülés, vagy eltiltás miatt megfogyatkozunk.

13. Zalaszentgyörgy

Németh János: – A végső helyezést tekintve elmaradtunk a várakozásainktól, és ennél jobb szereplésre számítottunk. Újonc csapatként megilletődötten játszottunk sok mérkőzésen, de sikerült három csapatot azért megelőznünk a tabellán. Sajnos sérülések, betegségek, és egyéb okokból hiányzó játékosok is hátráltattak bennünket, így nem jöttek úgy az eredmények, ahogy azt szerettük volna. A pályára lépő játékosok próbáltak mindent megtenni a jó eredményért, de sok esetben szerencsénk sem volt, s volt, hogy többgólos vezetésünk ellenére is vereséget szenvedtünk. A jövőben tanulni kell a hibáinkból. Többet kell dolgozni és tenni azért, hogy mind eredményességben, mind pedig csapategységben előbbre lehessen lépni. Köszönet illeti az egyesület vezetését, hogy minden feltételt, és kiválóan előkészített pályát biztosítottak a csapat számára a megfelelő szereplés érdekében.

14. Bak

Eszter Róbert: – Nagyon nehéz egy ilyen szezon után nyilatkozni, hogy tárgyilagos, érthető és korrekt legyen. Elért helyezésünket, eredményeinket csak saját magunknak köszönhetjük. Lehetne hivatkozni különböző dolgokra – munkahelyi elfoglaltság, Covid-helyzet, betegségek, sérülések, eltiltások – , de más csapatoknál is hasonló volt a helyzet, ezek az okok így nem mentesítenek a végeredmény alól. Az őszi szezon gyengére sikerült, mégis színesre, itt főleg a fegyelmi lapokra gondolok. Ez tavaszra már rendben volt, a játék is sokat javult, szereztünk bravúros pontokat, közben a kötelezőek csúsztak ki a kezünkből. Ezért végeztünk az elvárásnál gyengébb helyen. Pozitívum, hogy a mérkőzéseken és az öltözőben is emberként viselkedtünk, kapcsolatunk minden csapattal jó. Szeretnénk továbbra is a megyei másodosztályban játszani, ezért mindent megteszünk, de bárhogy is alakuljon, a Baki SE labdarúgásának működnie kell. Itt üzenem a srácoknak, most meg lehet mutatni, hogy ki a legény a gáton, és ki az, aki a hátsó kapun távozik. Az utánpótlás csapatunkat újra fel kell építeni, ami iszonyúan nehéz lesz, de ehhez a fiatalok hozzáállása és a szülők segítsége is szükséges. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és jó pihenést kívánok a megye minden sportolójának, sportbarátjának!

15. Borsfa

Gérnyi István: – Korán kezdődött a bajnokság tavaszi időszaka, mivel az őszről négy meccsünk is elmaradt. Sajnos, a keretünk nagyon szűkös volt. Összesen tizenöt játékos, melyből négyen ifjúsági korúak voltak, ráadásul az U19-es csapatunk is tizenöt focistával gazdálkodott. A felnőttek szereplése az őszhöz képest messze a várakozás alatt maradt, mivel két döntetlen értünk el, a többi találkozón vereséget szenvedtünk. Mindezek okai: az edzéslátogatottság hiánya, betegségek, sérülések, sárga lapok, valamint munkahelyi elfoglaltság. A bajnokság kétharmadára egyszerűen elfogytunk, s egyszer a felnőtt együttesünk, kétszer pedig az ificsapatunk nem tudott kiállni. A körülményeket figyelembe véve nem meglepő, hogy kieső helyen végeztünk. Visszatekintve a tavaszra, ha pozitív dolgot keresnék, az az lenne, hogy több alkalommal kisegítette az U19-es együttes a felnőttkeretet, és azokon a mérkőzéseken nem vallottunk szégyent. Ráadásul a fiatalok még így is gyűjtöttek 26 pontot a tavasszal. Ezt figyelembe véve remélem, van még jövője a borsfai labdarúgásnak.

16. Gelse

Tóth Zoltán: – Sajnos az egész szezonunk gyengén sikerült, talán azt említhetném egyetlen pozitívumként, hogy mindössze egyszer nem tudtunk csak kiállni adott meccsünkre. Sajnálatos módon nem voltunk meg mennyiségben és minőségben sem, ugyanakkor köszönetemet fejezném ki azon játékosoknak, akik a szezon elején vállalták, hogy jönnek, és végig ki is tartottak. Voltak ugyanis olyanok, akik időközben, úgymond elvesztek, s a helyettük beszálló utánpótlás korúak a szerepvállalásukkal azt is beáldozták, hogy korosztályuk bajnokságában eredményesebbek legyenek, és inkább a felnőttekkel futballoztak.

Végeredmény

1. Zalaszentmihály 30 24 3 3 111 – 39 75 2. Murakeresztúr** 30 22 5 3 113 – 49 67 3. Gutorfölde 30 19 4 7 98 – 45 61 4. Böde 30 17 6 7 75 – 41 57 5. Becsehely 30 16 5 9 78 – 53 53 6. Nagykapornak 30 16 4 10 99 – 78 52 7. Cserszegtomaj 30 16 3 11 102 – 74 51 8. Police-Ola 30 13 10 7 65 – 55 49 9. Nova 30 12 7 11 56 – 56 43 10. Andráshida TE II* 30 11 6 13 60 – 70 38 11. Páterdomb** 30 11 4 15 53 – 67 33 12. Zalaszentiván 30 8 4 18 54 – 70 28 13. Zalaszentgyörgy 30 7 4 19 66 – 111 25 14. Bak 30 5 7 18 45 – 104 22 15. Borsfa 30 2 5 23 42 – 112 11 16. Gelse 30 1 3 26 32 – 125 6 *: 1 pont levonva; **: 4 pont levonva

Kapcsolódó tartalom: