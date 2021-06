Értékelik a 2020/2021-es bajnoki szezont az I. osztály edzői (II.)

A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában szereplő együttesek edzőinek értékelését a második résszel folytatjuk. Ezúttal a 2020/2021-es szezonban a 9–15. helyen végzett csapatok szakemberei összegeznek. A Csesztregnél a szezon végén távozott Őr József vezetőedző, aki nem kívánt nyilatkozni, helyette Nagy Norbert, az együttes csapatkapitánya mondta el gondolatait az évről.

Ezt ne hagyja ki! Így él vissza hatalmával Karácsony Gergely és a baloldali polgármesterek többsége

9. Femat Csesztreg

Nagy Norbert (csapatkapitány): – A végső helyezést tekintve elmaradtunk a várakozásoktól, noha akadtak bravúros eredményeink is, gondolok itt a két andráshidai csapat tavaszi legyőzésére. Az elért kilencedik helyezés mégis alulmúlja a korábbi várakozásainkat. Mindenképpen azt szeretnénk a következő szezonban, hogy ennél jobb szereplést mondhassunk el magunkról.

10. Lenti TE

Koczor Szilárd: – A 10. helyezés elérésével kettős érzéseim vannak. Egyik oldalról nehéz körülmények között tudtuk a tavaszt végigjátszani, volt olyan találkozó, ahol az őszi kezdőcsapatból olykor-olykor nyolc játékost kellett nélkülöznöm sérülés és egyéb okok miatt. Másik oldalról viszont szép teljesítmények is voltak, jó meccseket is tudtunk játszani. Ennek a csapatnak viszont jobb helyen kellene végezni, mint a 10. hely, ennél jobb szerepelésre számítottunk. Igyekszünk majd 3-4 meghatározó játékost igazolni, de alapvetően a helyi fiatalokra építünk. Nem rossz ez a 10. hely, tényleg a helyi nevelésre alapoztunk, viszont az előkelőbb helyezéshez azért kellenek az erősítések. Egyébként a fokozatosság elvét szeretnénk tartani, hosszú távon az a cél, hogy egyre több fiatal szerepeljen a mérkőzéseken. Egy-két pozícióra célzottan is szeretnénk igazolni, és egy jó felkészüléssel az 5–8. helyet célozzuk meg a következő bajnokságban.

11. Letenye

Tamás Tamás: – Úgy vélem, a maximumot az idényből a megszerzett 11. helyezéssel kihoztuk. A keret gyakorlatilag a legjobbját hozta, vagyis játékosaim mindent megtettek a szezon során a lehető legjobb szereplésért. Bevallom, a pontvadászat elején húsz megszerzett ponttal kalkuláltam, mindebből 21 lett. Az ősz második felében egy sérüléshullám is elért minket. A tavasszal ugyanakkor egyértelműen jobbak lettünk, egységesebb csapatot alkottak a srácok. Azt hiszem, akkor már egyértelműen láthattuk, hogy fejlődött a társaság, s akkor a mérkőzéseink már szorosabban alakultak.

12. Flexibil-Top Zalakomár

Horváth Zsolt: – Az idei szezon eltérő volt Zalakomárban az eddig megszokottaktól, ami főleg a pandémia hatásának tudható be. Az őszt jól kezdte a csapat, voltak hullámvölgyek, viszont a kötelező meccseket sikerült behúzni. A tavaszra a felkészülés jól sikerült, kimagasló volt az edzéslátogatottság, amiből sejthető volt, hogy talán sikerül az őszi teljesítményt felülmúlni. Rögtön egy bravúrral sikerült kezdeni a tavaszi idényt, melyet aztán nem várt hazai vereségek követtek. Az együttes eredményességét a meghatározó játékosok sérülése tovább nehezítette, s emiatt félő volt, hogy a legrosszabb helyezést fogja elérni a csapat. A bajnokság végére aztán sikerült a sérülteknek felépülniük, a legénység korábbi meghatározó törzsét alkotó játékosok visszatérése lökést adott, és ezzel sikerült is bebiztosítani a 12. helyet. Az utolsó pár meccs során visszatérni látszott a komári szenvedély a pályára, s ebből reményeink szerint arra lehet következtetni, hogy a komári labdarúgás visszatér a régi útjára.

13. Szalai Edelholz-Zalalövő

Ostrom János: – A kitűzött célhoz képest elmaradt egy kicsit az idei évünk, összességében nem volt várható, hogy ilyen gyengén szereplünk. Szerettünk volna a középmezőnyben végezni, ez nem sikerült. Sajnos sérülések, betegségek hátráltattak minket, és nem jöttek úgy az eredmények. Azt mindenképpen pozitívumként említeném, hogy az utolsó fordulókban sok fiatalt fel tudtunk hozni az U19-es csapatból, és ki tudtunk őket próbálni a felnőtt keretben. A jövőben is szeretnénk minél több fiatalt beépíteni a csapatba. Az egész jövő évünk arról fog szólni, hogy 2022-ben lesz 100 éves a sportkör, mindenképpen szeretnénk úgy megerősíteni a következő szezonra a csapatot, hogy egy jó erős középmezőnyt elérjünk.

14. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Kiss István: – Az őszi három ponthoz a tavaszi szezonban ilyen-olyan módon mégiscsak hozzá tettünk tizenegyet, így zártunk tizennéggyel, és végeztünk a 14. helyen, mely – nem nézve a létszámhelyzetet – alapvetően bennmaradást jelentő pozíció. Amiatt azért kissé csalódott vagyok, hogy az utóbbi hetek kupacsatározásaira már nem tudtunk kiállni, erre az időszakra a fegyelem kissé már megkopott. Ezt a bajnoki szezon során is éreztem onnantól, hogy már ki lehetett menni nagypályára délutánonként is edzést tartani. Alapvetően a lehetőségeinkhez képest azért elfogadhatóan szerepelt az együttes, hiszen ahogy rázódtunk bele a közös munkába, a srácok amit kértem, azt meg is csinálták, és mindent próbáltak megtenni a lehető legjobb eredményekért. Volt két meccsünk, amibe belefutottunk, ez tény, viszont még a fogyó keret ellenére is jól helytálltunk. Annak azért nem örülök, hogy – belülről látva – ismét azt kell megállapítanom, a dél-zalai amatőr labdarúgás újra csak nem a legszebb napjait éli.

15. Hévíz

Damina László: – Kettős célunk volt a bajnokságban. Az egyik, hogy a fiatalokat kipróbáljuk a felnőtt hadszíntéren. Ezen belül fejleszteni a képességeiket, ami megvalósult, számomra is kiderült, hogy kik azok, akikre a felnőtt futballban hosszabb távon számíthatunk. A keret másik fele az utánpótlás-bajnokságban szerepelt, ők fiatalabbak, velük folytatjuk a munkát. Az, hogy bennmaradó helyen végezzünk, sajnos nem sikerült, hiszen utolsók lettünk, így hivatalosan kiesők. ZH

1. Andráshida SC 28 22 4 2 98 – 16 70 2. Andráshida TE 28 21 4 3 69 – 25 67 3. Teskánd 28 20 4 4 118 – 30 64 4. Zalaszentgrót 28 16 6 6 85 – 30 54 5. Semjénháza 28 15 8 5 53 – 24 53 6. Csács-NSE 28 16 3 9 76 – 43 51 7. Szepetnek 28 14 5 9 55 – 38 47 8. Gyenesdiás 28 14 4 10 79 – 59 46 9. Csesztreg 28 13 1 14 68 – 66 40 10. Lenti TE 28 10 4 14 59 – 67 34 11. Letenye 28 6 3 19 40 – 103 21 12. Zalakomár 28 4 3 21 42 – 114 15 13. Zalalövő 28 4 2 22 17 – 81 14 14. Kiskanizsa 28 4 2 22 31 – 101 14 15. Hévíz 28 4 1 23 30 – 123 13

Kapcsolódó cikkünk: