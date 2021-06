Értékelik a 2020/2021-es bajnoki szezont a másodosztály edzői (I.)

A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztálya után a másod­osztály csapatonkénti értékelését is elkészítettük a 2020/2021-es szezonról. A csapatok edzőit ezúttal is arra kértük, hogy értékeljék együtteseik szereplését. Összeállításunk első részében a mezőny első felében végzett együttesek (1–8. helyezettek) szakvezetői összegeznek, pénteki számunkban pedig következnek a 9–16. helyezettek értékelései.

1. Zalaszentmihály

Biczó Attila: – Számunkra egy csodálatos álommal zárult a megye II.-es bajnokság a bajnoki cím megszerzésével. Kezdéskor a célunk az egyik dobogós hely elérése volt, ezt a legfelsőbb fokig sikerült teljesítenünk. A bajnokság nehezen indult a csapatunknak, mivel az első négy fordulóban a vesztett pontjaink felét sikerült leadnunk. Ezt követően egy nagyon szép menetelésbe kezdtünk, és hétről hétre győzelmeket tudtunk ünnepelni a meccsek után. A tavaszt jobban kezdtük, amivel folytatta a csapat az ősszel elkezdett győzelmi sorozatát, így egyre közelebb kerültünk az ekkor már titokban remélt bajnoki címünkhöz. Igaz, a bajnokság ezen szakaszában kétszer vereséggel hagytuk el a játékteret, de szerencsére ez nem törte meg a csapat lendületét. Összességében 24 győzelemmel, 3 döntetlennel és 3 vereséggel hat év után újra bajnokcsapatot ünnepelhettünk Zalaszentmihályon a megyei másodosztályban. Szeretném megköszönni a támogatóknak a minden téren adott segítséget, hogy ezt az eredményt sikerült elérnünk. Különösen Mészáros Jánosnak, aki minden héten azon küzdött, hogy a pálya minőségében a lehetőségekhez mérten a legjobb körülmények között tudjon pályára lépni a csapatunk mind edzéseken, mind bajnoki mérkőzéseken. A szurkolóknak is nagy szerepe volt a végeredmény elérésében, mivel a buzdításuk sokszor lendítette át az együttest a kisebb megtorpanásokon. Továbbá szeretnénk gratulálni minden csapatnak, amelyik részt vett ebben a bajnokságban. Hajrá Zalaszentmihály!

2. Murakeresztúr

Visnovics László: – Az egész bajnokságot tekintve alapvetően elégedettek lehetünk a megszerzett ezüst­éremmel, mint ahogy azt is tudjuk, hogy a szezon során elég sokáig az élen is álltunk. Tulajdonképpen az 1–5. helyezést tűztük ki célul és ennek megfelelően is erősítettünk az egyes posztokra. Sajnáljuk, hogy Lukács István és Boros Zoltán idővel kiesett a játékból sérüléseik miatt, emellett azonban minden játékosom, így az osztály gólkirálya, Szilveszter Sándor is dicséretet érdemel. Nem feledkezhetünk meg értékelésemben Pál Attiláról, aki szponzorként rengeteget segített, az önkormányzatról, valamint lelkes szurkolóinkról sem, ők pedig végig támogatásukról biztosítottak minket.

3. Gutorfölde

Varga Róbert: – Furcsa bajnokság volt, de ezt mindenki tapasztalhatta a járvány miatt. Mindenki azon aggódott, hogy be tudjuk-e fejezni, főleg a pontvadászat középső szakaszától. Az lett volna ugyanis a legrosszabb, ha az előző évhez hasonlóan félbeszakad, de hála istennek, ha elnyújtott is lett a sok pótolt találkozóval, rendben véget ért. Csapatom szereplésével kapcsolatban van hiányérzetem, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy két súlyos sérülés hátráltatott bennünket, amit a csapat is megérzett. Szerencsére a pontvadászat végére kiegyenesedtünk, az első és a második helyezettet is legyőztük. Amikor a harmadik helyért úgymond mennünk kellett, azt mondtam, hogy négyből négy meccset hozni kell, ami sikerült. Ez is mutatja, hogy jó szellemű társaság a miénk. A második félévünk volt a jobb, de a bajnokságot egyben kell nézni és nem részleteiben. Gratulálok a győztes Zalaszentmihálynak, most az övék volt a legkiegyensúlyozottabb együttes. Még annyit csak: örülök, hogy a csapatnak sikerült szép és új egyenszerelést vásárolnunk, és szeretnénk emellett a jövőben a pályánkat és annak környékét is tovább csinosítani.

4. Kertigépvilág.hu-Böde

Kósa László: – Az első félévben csak tíz meccset tudtunk lejátszani, 5-3-2-vel fordultunk, ami a 7. helyhez volt elég. Tavaszra így húsz mérkőzésünk maradt, ami miatt még ebben a bizonytalan helyzetben is elég korán el kellett kezdenünk a felkészülést, január közepén már edzőmeccset játszottunk. A feszített tempót elég jól bírtuk, de azért a vége felé már látszott, hogy eléggé elfáradtunk. Minden csapatnak voltak problémái, de azért azok, akik több emberrel tudtak dolgozni, előnyösebb helyzetben voltak. Összességében elégedettek lehetünk, ezzel a szűk kerettel szerintem jól helytálltunk. Voltak jó és rossz meccseink, azért szerencsére az előzőből több volt. A Murakeresztúr és a Zalaszentmihály nagyon hamar ellépett a többiektől, utánuk volt 5-6 erősebb csapat, ahol bárki meg tudott verni bárkit, de akik hátrébb végeztek, azok ellen se lehetett biztosra menni. Ilyen szempontból érdekes volt a bajnokság. Biztos lesz mozgás nyáron is a keretben, azonban továbbra is egy jó közösségű csapat kialakítása a célunk. Elég hosszú volt a tavasz, szerintem nagyon kell a szünet, de ez túl hosszú nem lehet, mert hamar kezdődnek a bajnoki, illetve kupameccsek. Mi azért adtunk egy kicsit hosszabb szünetet a keretnek, mert fáradt játékosokkal nem szeretném elkezdeni a következő szezont.

5. Z-Net Telekom Becsehely

Vittman Ádám: – Télen mondhatni sikerült beerősítenünk, előtte ősszel bizony a sérülések utolértek minket, s idővel létszámhiánnyal is küszködtünk. Tavaszra tehát minőségben és rutinban is feljöttünk, erősebbek lettünk, ugyanakkor a cél továbbra is az, hogy minél több, s lehetőleg helyi fiatal jusson mind nagyobb szerephez. Ezen a szinten igenis meg kell adnunk nekik a lehetőséget, és futballozzanak a 20-22 évesek. Ha ebben az időszakban játszhatnak nálunk stabilan, ki tudja, 2-3 év múlva talán már rájuk építhet a klub – akár a megye egyben is. A tavasz folyamán én is a csapat mellett tudtam lenni hatványozottan, mivel Ausztriában a járvány­ügyi előírások végett amúgy is állt a bajnokság. A becsehelyi gárdából mindenképpen megemlíteném Molnár Márkot és Szakony Máriót, illetve a házi gólkirályunk, Májer Milán is igyekezett a kapu előtt.

6. Nagykapornak

Erdős János: – Úgy vélem, hogy a hatodik hely megszerzésével egy nagyon jó helyezést értünk el. A keret gyakorlatilag a legjobbját hozta, játékosaim mindent megtettek a szezon során a lehető legjobb eredmény eléréséért. Bevallom, a pontvadászat elején nem gondoltam, hogy ennyi pontot sikerül szerezni. Az ősz során elkerülte a csapatot a sérüléshullám, de tavasszal már nem volt ilyen szerencsénk, az utolsó öt bajnokira öt játékos esett ki sérülés miatt, de a csapat így is tisztességgel helytállt. Gratulálok a csapatnak és bízom egy jobb folytatásban.

7. Cserszegtomaj

Németh Szabolcs: – Elég felemás érzéseim vannak, ha visszagondolok erre az évre. Az ősz során a hazai mérkőzéseinket egy döntetlen kivételével magabiztosan megnyertük, idegenben viszont nagyon sok pontot elhullajtottunk. Tavasszal jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottunk, a szezon végére a dobogó is elérhető közelségbe került, azonban a hosszú tavasz végére úgy érzem, kicsit elfogytunk… Az egész szezonra jellemző volt, hogy a sorozatos munkahelyi elfoglaltságok, hiányzások miatt folyamatosan változott a hétvégi keretünk, és ez sajnos az eredményességben is meglátszott. Összességében nem lehetek elégedetlen, mivel több fiatalt is sikerült beépíteni a szezon folyamán a csapatba, a hiányzásoknak köszönhetően pedig a keret minden tagja kellő játéklehetőséghez jutott.

8. Police-Ola

Konrád Péter: – A bajnokság előtt meghatározott elsődleges célokat sikerült megvalósítani, így minden mérkőzésre felkészülten, egységesen, valódi csapatként futottak ki a pályára a Police-Ola játékosok még úgy is, hogy sok, kifejezetten jó kvalitású játékos sérülés miatt akár hosszabb ideig nem tudta vállalni a játékot. Az utánpótlás korú és felnőtt játékosok közös felkészülésének eredményeként a felnőttbajnokságban több ambiciózus fiatal mutatkozott be eredményesen, ami szintén az egyik fő célként került meghatározásra. Az egyesületen belüli szervezett, összetartó munka, a stabil háttér, a játékosok szorgalma és kitartása ebben a bajnokságban a felnőttcsapat esetében a biztos, könnyen továbbépíthető alapépítést szolgálta, míg az U19 csapat esetében egy veretlenül, még döntetlennel sem „rondított” bajnoki címet eredményezett. A következő bajnoki évben szeretnénk folytatni a tervezett munkát, újabb lépcsőfokot lépni, melynek eredményeként reményeink szerint már a felnőtt korosztály is nemesebb célokért küzdhet.

II. osztály