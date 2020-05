Erős mezőnyben versenyeztek a kanizsai motokrosszosok, Jakab Dávid első helyen zárt

A Tolna megyei Csikóstőttősön a Dél-MX motokrossz-sorozat kötelékébe tartozó futamot rendeztek, és a versenyen kanizsai indulókat is köszönthettek.

Mint az a nagykanizsaiak beszámolójából is kiderült, a jelenlegi helyzetben megnőtt ennek a pontvadászatnak is a jelentősége. Nem véletlen, hogy Jakab Dávid, a KMSE igazoltja is örült annak, hogy jó formában motorozhatott.

– Mivel az országos bajnokság szünetel, és még bizonytalan, hogy milyen formában rendezik meg, ezért igencsak erős mezőny jött össze – mondta el Jakab Dávid. – Természetesen a szervezők ügyeltek arra, hogy nézők nélkül rendezzék meg a versenyhétvégét, de persze az utánpótlás-szekció fiataljainak szülei azért jelen lehettek, ugyanakkor figyeltek az elengedhetetlen egészségügyi óvintézkedések betartására. Hogy milyen szakmai értéke lett a déli régió motokrosszos versengésének, azt az is jelzi, hogy a mostani hétvégén sorra kerülő kalocsai fordulóra gyakorlatilag fél óra alatt megtelt az online nevezési lista.

Jakab Dávid a haladó MX1 kategóriában KTM-jével végül az első helyen végzett. (Bocskai Balázs, a Kanizsa Mo­tocross SE másik versenyzője negyedik lett.)

A szülői büszkeség ugya­nakkor tetten érhető volt Tóth Dániel esetében: két gyerkőce közül az ifjabb Tóth Dániel a negyedik, Tóth Milos pedig az ötödik helyen végzett a legifjabbak között. Érdekesség, hogy Milos négy-, míg az ifjú Dániel hatesztendősen pattanhatott nyeregbe.