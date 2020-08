Erős ellenfelek várnak a zalai csapatokra

A labdarúgó NB III-ban ismét hétközi fordulóval folytatódik a bajnokság, és ez lesz már a hatodik játéknap. A Nyugati-csoportban mindkét zalai együttes a mezőny erősebb csapatai közé tartozó ellenféllel találkozik: az FC Nagykanizsa az Érdet fogadja, a ZTE FC II. pedig a Mosonmagyaróvár vendége lesz. Mindkét találkozó 17.30 órakor kezdődik.

Nem kimondottan szokványos mérkőzést vívott az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgócsapata vasárnap a fővárosi Sport utcában, ahol a BKV Előre vendégei voltak Béli Milánék. Nem is maga a találkozó, mint az azt megelőző utazás alakította a programot, hiszen a Balaton felől a forgalom időnként meg tudja tréfálni az utazókat a főváros felé. A nagykanizsai csapat esetében is ez történt, dugóba kerültek, késtek, így a BKV-pályánál csak éppen arra maradt idejük, hogy lekászálódjanak a buszról és már kezdődhetett is a mérkőzés… Az a találkozó, melyet végül 2-1-re nyertek meg a közlekedésiek.

– Eléggé hektikus napon lehettünk túl vasárnap, hiszen öt és fél órás odaút után készülhettünk a majd’ egy fél-időt csúszó meccsre – vázolta Koller Zoltán, a Nagykanizsa vezetőedzője. – Ettől függetlenül nem alakultak rosszul az elképzeléseink, még ha az első félidőben a hazaiak picit fölényben is játszottak. A második játékrészben a srácok minden megtettek a sikerért, tehát nem szólhatunk rájuk egy rossz szót sem. Ami fájó, véleményem szerint a játékvezetés belenyúlt a meccs alakulásába, olyan döntéseket hozott bizonyos szituációkban, melyekkel döntően befolyásolta az eredményt.

Kesergésre azonban egyszerűen nincs idő, hiszen szerdán már az Érdi VSE vár Koller Zoltán tanítványaira. Az elmúlt évek Nyugati csoportjában rendre az élmezőnyben végző – jelenleg is a második helyen álló – zöld-fehérekkel szemben mondhatni rangadót játszik az FCN.

A ZTE FC II. együttese a legutóbbi fordulóban megszerezte első győzelmét, hiszen hátrányból fordítva 4-3-ra nyert a Gárdony ellen. Szerdán a Mosonmagyaróvárhoz utazik Bozsik József együttese, ahhoz a csapathoz, amely jelenleg a hatodik.

– Minden mérkőzéshez úgy állunk hozzá, hogy nyerni szeretnénk, most is ezt tesszük – hallottuk Bozsik Józseftől, amikor az esélyekkel kapcsolatban kerestük. – Helyén kezeljük a hétvégi sikert, a Mosonmagyaróvár más szint lesz, mint volt előző ellenfelünk. Kicsit másként is kell játszanunk, ha eredményt akarunk elérni, de remélem, hogy sikerül.