Eredményesen zárult a motokrossz OB

A Monoron lezajlott nyílt junior motokrossz országos bajnoki futamon dőltek el az idei végső helyezések a szakágban, és a csapatbajnoki érmek is gazdára találtak. A Kanizsa Motocross SE 10 éves tehetsége két éremmel is gazdagodott a versenyhétvége után.

A 65 köbcentiméteres géposztályban az első négy hely sorsáról volt hivatott dönteni a monori viadal, illetve egyidejűleg a 2018-as csapatbajnoki helyezésekért is küzdöttek a résztvevők.

A nagykanizsai Horváth Ádám a 3. helyen állt a futam előtt az OB összesítésében, Monoron pedig az ellenfelek mellett a pályával is nagyot kellett küzdeniük az indulóknak. A mély, homokos talaj próbára tett mindenkit, de Horváth Ádám remekül versenyzett. Az első futamban a 3. helyen végzett, újabb 20 ponttal gazdagodva, majd a második futamban bukott, leállt a motorja is, de sikerült újraindítani. A kanizsai fiú a 9. helyre visszacsúszott, de visszaküzdötte magát a 6. helyre, és kapott ezért is 15 pontot.

Ami végül elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy éves pontszáma alapján 4 pont előnnyel megőrizze az összetett harmadik helyezését az idősebbek mezőnyében. Ráadásul Ádám az Ácsi Motoracing Team SE I. csapatának tagjaként a juniorok csapatversenyében is a 3. helyen végezve ugyancsak felállhatott a dobogóra.